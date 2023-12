Nhựa Tiền Phong khánh thành Cầu nối yêu thương số 104 tại Kiên Giang và khởi công Cầu nối yêu thương số 113

Cầu nối yêu thương số 104 có chiều dài 54m, chiều rộng 3,5m, tải trọng 3 tấn, tổng kinh phí 830 triệu đồng. Sau khi khánh thành cây cầu nối hai bên bờ, con đường đã hỗ trợ trực tiếp cho gần 700 hộ dân thường xuyên qua lại, đồng thời nâng bước 250 em học sinh xã Thuận Hòa, huyện An Minh đến trường.

Xã Thuận Hòa là vùng ven cửa biển, kết nối vào đất liền dọc theo con Kênh Ven Nông. Từ xưa đến nay, địa phương chưa từng có cây cầu để đi lại, bà con di chuyển hầu hết bằng ghe, đò vì con đường mòn xa hơn 2km và không phải ai cũng có điều kiện để di chuyển xa như vậy.

Các đại biểu cắt băng khánh thành cầu nối yêu thương số104 tại Kiên Giang.

Trong khi đó, phát triển kinh tế của bà con nơi đây chủ yếu bằng nghề nuôi trồng và đánh bắt thủy sản nên mỗi mùa nước nổi, khi di chuyển lênh đênh trên nước không chỉ nguy hiểm tới tính mạng mà còn thiệt hại cả về tài sản cho người dân.

Mặc dù đã cẩn thận ướp đá giữ độ tươi cho hải sản nhưng khi nước rút thì các cơ sở mới đến thu mua khiến cho giá bán ngày thường đã thấp hơn một giá, ngày mưa giá còn rẻ hơn nữa, khiến cuộc sống người dân thêm chồng chất nỗi khó khăn.

Mặt khác, các em học sinh phải đi một quãng đường vòng dài đến trường, điều này ảnh hưởng rất lớn đến thời gian học tập hay thậm chí những ngày nước lên cao các em đành phải nghỉ học ở nhà khiến thầy cô cũng rất vất vả để bù các bài học và nâng cao kiến thức cho các em.

Với tinh thần khẩn trương, cầu Kênh Ven Nông đã được bắt đầu xây dựng từ tháng 5/2023. Cầu có chiều dài 54m, chiều rộng 3,5m, tải trọng 3 tấn nối liền hai bên kênh, hỗ trợ cho 692 hộ dân thường xuyên qua lại, đồng thời nâng bước 250 em học sinh đến trường. Sau 7 tháng, cây cầu đã hoàn thành và được bàn giao cho địa phương với tổng kinh phí 830.000.000 đồng (trong đó chương trình Cầu nối yêu thương của Công ty CP Nhựa Tiền Phong và Nhóm Thiện nguyện Từ tâm vận động tài trợ 580.000.000 đồng, đối ứng từ nguồn kinh phí địa phương là 250.000.000 đồng).

Chia sẻ tại buổi lễ, ông Nguyễn Ngọc Tâm - Phó TGĐ Công ty CP Nhựa Thiếu niên Tiền Phong phía Nam cho biết, cầu Kênh Ven Nông là một trong 8 cây cầu được Nhựa Tiền Phong hỗ trợ cho bà con tỉnh Kiên Giang tại 5 huyện An Biên, Gò Quao, Hòn Đất, An Minh, Giồng Riềng kể từ khi chương trình Cầu nối yêu thương bắt đầu đến với tỉnh từ năm 2019. Những cây cầu hy vọng, đem nỗi lo lắng trở thành niềm vui, niềm hân hoan của hàng nghìn bà con nơi ấp nghèo khó cùng niềm hạnh phúc vỡ òa của các em học sinh trên con đường đến trường, chắp cánh nuôi dưỡng bao ước mơ tương lai của thế hệ trẻ.

Cầu nối yêu thương số 104 được khánh thành trong niềm hân hoan của người dân xã Thuận Hòa, huyện An Minh (Kiên Giang).

Để nhân thêm niềm vui tới người dân, ngay tại buổi lễ, chương trình Cầu nối yêu thương đã trao tặng 20 phần quà đến các gia đình khó khăn, gia đình chính sách và 20 phần quà học bổng cho các em học sinh giỏi vượt khó tại xã Thuận Hoà, huyện An Minh, tỉnh Kiên Giang.

Trên hành trình tiếp nối những nhịp cầu yêu thương, trước đó, sáng và chiều ngày 2/12/2023, Nhựa Tiền Phong cùng Nhóm Thiện nguyện Từ tâm đã phối hợp với địa phương tại Ấp Phước Hoà, xã Vĩnh Phước A, huyện Gò Quao, tỉnh Kiên Giang và Ấp Thạnh Hiệp, xã Thạnh Lộc, huyện Giồng Riềng, tỉnh Kiên Giang tổ chức lễ khởi công xây dựng cầu Từ tâm 174 và Cầu nối yêu thương số 113 trong niềm hân hoan của người dân nơi đây. Cùng với đó, đoàn công tác Nhựa Tiền Phong tiến hành khảo sát thêm tại các điểm cầu cần xây dựng trên địa bàn huyện Long Mỹ, tỉnh Hậu Giang, tiếp tục cuộc hành trình xây dựng những cây cầu hy vọng.

Cầu nối yêu thương số 113 có chiều dài 17 m, rộng 3,5m và tải trọng 3 tấn được xây dựng thay thế cây cầu cũ xuống cấp nghiêm trọng gây cản trở, mất an toàn cho nhân dân di chuyển và các em học sinh trên đường tới trường.

Nhiều năm qua, nhân dân và các em học sinh ấp Thạnh Hiệp, xã Thạnh Lộc di chuyển trên cây cầu cũ xây dựng cách đây 20 năm được gia cố tạm bằng những cây sắt mỏng manh tiềm ẩn nguy cơ mất an toàn cũng như cản trở giao thương hàng hóa. Trong khi nhu cầu di chuyển tại khu vực này rất lớn bởi đây là con đường đến trường của các em học sinh đến các điểm trường THPT Thạnh Lộc, trường tiểu học, trường Mầm non cũng như là đường đến chợ An Thành và trung tâm y tế xã.

Với tổng kinh phí xây dựng dự kiến của 2 cầu là 609.000.000 triệu đồng, trong đó chương trình Cầu nối yêu thương và Nhóm Thiện nguyện Từ tâm vận động tài trợ 439.000.000 đồng, đối ứng từ nguồn kinh phí địa phương là 170.000.000 đồng. Ngoài ra, chương trình Cầu nối yêu thương cũng gửi tặng 20 phần quà cho các em học sinh khó khăn trên địa bàn huyện, qua đây chia sẻ, động viên tinh thần các em tiếp tục vượt lên khó khăn, đạt được nhiều thành tích cao trong học tập thời gian tới.

Được biết, chương trình Cầu nối yêu thương là hoạt động xã hội vì cộng đồng do Công ty Cổ phần Nhựa Tiền Phong khởi xướng vào năm 2017 với mục đích xây dựng những cây cầu dân sinh cho các địa phương trên cả nước, những nơi có cơ sở hạ tầng giao thông còn nhiều hạn chế, tạo điều kiện để trẻ em đến trường an toàn, và việc đi lại giao thương của người dân được thuận tiện hơn. Hơn 6 năm triển khai, Nhựa Tiền Phong tự hào khi hành trình lan tỏa yêu thương mang tên "Cầu nối yêu thương" đã nối nhịp được gần 120 cây cầu nhân ái trên mọi miền tổ quốc, và đã lan tỏa, kêu gọi được sự đóng góp đến từ nhiều đơn vị, tổ chức và cá nhân cùng tham gia đồng hành như Quỹ thiện nguyện Từ Tâm, Công ty Tín Kim, Đại Dũng, Định Tân, Đỉnh Vàng, Nguyên Cường, Bê tông Châu Thới 620,...

Như vậy, tính đến thời điểm này, Nhựa Tiền Phong và Nhóm thiện nguyện Từ Tâm đã xây dựng trên địa bàn tỉnh Kiên Giang tổng cộng là 19 cầu. Cụ thể, ở Gò Quao: 8 cây, An Biên: 2 cây, Hòn Đất: 2 cây, Giồng Riềng: 2 cây, An Minh: 2 cây, Châu Thành: 2 cây và U Minh Thượng: 1 cây.