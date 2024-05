Những người cầm trong tay bạc tỷ ở làng trúng số Cầu Voi giờ ra sao?

Chỉ mua cho vui, không ngờ trúng sổ xố thiệt

Cách nay hơn 10 năm, nhiều thanh niên tại khu vực thuộc xã Nhị Thành, Bình Thạnh, huyện Thủ Thừa (Long An) có cùng niềm vui vô tận, họ đã tận hưởng niềm vui đó đến tận bây giờ. Ban đầu mua vé số cho vui, vậy mà họ liên tục trúng nhiều tờ vé số giải đặc biệt 2 tỷ đồng. Ngay sau đó, có những lời dị nghị, đồn thổi trúng số là mang họa vào thân, làm ăn nhanh chóng bị phá sản, cuộc đời quanh năm cơ cực.

Qua tìm hiểu thực tế, điều đó là hoàn toàn thiếu căn cứ. Chính chủ nhân cầm bạc tỷ hôm nào giờ thành đạt bằng đồng tiền từ "trên trời rơi xuống" ấy.

Đoạn lộ xi măng dài hơn 200m từ quốc lộ 1 đi vào khu cư xá Công ty dệt Long An trước đây được làm sạch đẹp, do vợ chồng anh Dũng đầu tư. Clip: Thiên Long

Cơn mưa chiều 13/5 như xoa dịu cái nắng nóng hầm hập gần 1 tháng nay, khu cư xá cũ của Công ty dệt Long An ngày nào nối liền lộ xi măng tiếp giáp quốc lộ 1 dẫn vào khu vực Cầu Voi ấp 5, xã Nhị Thành, huyện Thủ Thừa nhộn nhịp lạ thường. Mọi người sống vùng đất này thở phào đón nhận cùng lúc 3 cơn mưa liên tục khi màn đêm vừa buông xuống.

Có mặt sáng sớm ngày 14/5 ở đầu con lộ xi măng dài gần 200m dẫn vào khu dân cư đông đúc, chúng tôi ghé thăm cơ sở gia công túi xách của vợ chồng anh Huỳnh Thanh Dũng (57 tuổi, cạnh khu công ty dệt) nằm mặt tiền đoạn đường này. Mấy năm trước, nơi đây chỉ là con lộ đá đỏ, nhỏ hẹp, hư hỏng, mùa mưa nước ngập triền miên, nắng bụi mù mịt, giờ đã mở rộng 3,5m, sạch đẹp, cờ hoa đủ sắc màu vào mùa lễ, hội và Tết.

Nhiều gia đình ở khu vực nhà anh Dũng được hưởng lợi khi vợ chồng anh làm lại con đường sạch đẹp. Ảnh: Thiên Long

Mở đầu câu chuyện, anh Dũng cho biết mình đâu nghĩ sẽ trúng số, mà lại là vé số giải đặc biệt! Hơn 15 giờ ngày 28/1/2014, người đàn ông 70 tuổi với gương mặt khắc khổ, đi bộ, mồ hôi ướt đẫm áo, cầm xấp vé số ế 10 tờ, tay run run "năn nỉ" anh giúp. Chưa bao giờ mua quá 5 tờ, nhưng lần này thấy tội cho ông già, anh chấp nhận lấy hết. Đúng một tiếng sau, chính "lão ông' chạy tới báo tin anh là người trúng 8 tờ giải đặc biệt (1 vé trúng 1,5 tỷ đồng), còn 2 tờ khác sai số.

Cách nhà anh Dũng chừng 500m, ông Phan Văn Thắng (62 tuổi, kinh doanh điện nước) cũng thường mua cho vui 1-2 tờ để gọi là "sáng mua, chiều xé". Nhưng vận may lại đến, ông trúng 2 tờ 3 tỷ đồng. Người phụ nữ cùng xóm ở cách đó không xa mua cùng số cũng nhận được 2 tờ đặc biệt.

Ông A. trúng 5 tờ giải đặc biệt trị giá 10 tỷ đồng đến đại lý anh Tuấn để đổi thưởng. Ảnh: Thiên Long

Vài tháng sau, ông Nguyễn Thành Thắng (58 tuổi, cùng xóm) mua 1 tờ nhưng tờ vé số này lại đem niềm vui bất ngờ cho gia đình khi trúng giải 1,5 tỷ đồng. Ông Võ Văn Hùng (58 tuổi, nhân viên cho cơ sở anh Dũng) một lần đi giao hàng, mua 3 tờ vé số, cũng đều trúng giải đặc biệt.

Chuyện cũ là thế, mới đây, làng trúng số Cầu Voi lại xôn xao khi xuất hiện trường hợp hy hữu là ông Nguyễn Văn A. (59 tuổi) không chỉ trúng 1 lần mà còn được thần Tài gõ cửa tới... 2 lần với giải thưởng lớn. Trước Tết Nguyên đán 2024, buổi chiều đi làm đồng về nhà, trên đường gặp người bán vé số dạo, ông cầm mua hết 5 tờ (mỗi tờ giá 10.000 đồng). Sáng ngày sau đem vé số ra dò thì chủ nhân không tin vào mắt mình, cả 5 vé đều trúng với tổng số tiền 10 tỷ đồng!

Trung tuần tháng 3/2024, ông ghé quán nước ven lộ ngồi cà phê với anh em, sau đó tiện mua 6 tờ vé số và tặng cho 3 bạn mỗi người 1 tờ, còn lại 3 tờ. Chiều đó, ông lại hưởng "lộc trời", vé số ông mua và tặng đều trúng đặc biệt. Chị Nguyễn Thị Hà (56 tuổi) cùng người em gái làm công nhân được vận may mỉm cười khi trúng 3 tờ giải đặc biệt, dù vậy họ không bỏ nghề mà đi làm như bao người khác.

Đoạn đường chưa quá 1 cây số mà có mấy chục gia định trúng số giải nhất, nhì, an ủi và gần 10 trường hợp trúng giải đặc biệt là việc hiếm thấy khu vực Cầu Voi. Một số người đi qua đây gọi là "làng trúng số", sau này, rất nhiều đại lý vé số xuất hiện, người bán dạo càng tăng lên.

Nhờ trúng sổ xố, có thêm vốn để kinh doanh

Anh Dũng, chủ cơ sở may gia công nhớ lại, nhờ may mắn nên anh được nhận số tiền lớn, vợ chồng mở rộng cơ sở gia công may túi xách, đầu tư thêm trang thiết bị máy móc, phương tiện vận chuyển. Tại nơi sản xuất, khoảng 100 công nhân lao động chưa tính gia đình ở gần nhận đem về nhà để làm.

Nhiều người có mức lương hơn 10 triệu đồng/tháng, thấp nhất cũng 7-8 triệu đồng/tháng, việc chăm lo chế độ được anh quan tâm đúng mức nên ai cũng yên tâm làm việc. Kinh doanh ăn nên làm ra, năm nào lợi nhuận cao thì mức thưởng cũng tăng theo.

Con đường lô 2 khu vực Cầu Voi, xã Nhị Thành, huyện Thủ Thừa có nhiều người trúng số giải đặc biệt. Ảnh: Thiên Long

Trong công tác xã hội, vợ chồng anh là người đi đầu, đóng góp sửa đường giao thông nông thôn, đóng góp vào các quỹ xã hội, hỗ trợ xây nhà tình thương… Gần như năm nào anh cũng tham gia và duy trì 10 năm nay.

"Từ nguồn tiền trúng số, mình phải tận dụng để làm ăn, đừng nghĩ có số tiền lớn mà ỷ lại chỉ lo mua sắm, chi xài quá mức, lúc "cạn túi" thì hối hận chửa còn kịp. Thấy dân bán vé số dạo nghèo, mình mua giúp thôi, chứ đó không phải trông chờ vào vận mệnh", anh Dũng nói.

Một thanh niên khu vực Cầu Voi trúng 2 tờ an ủi đến đại lý vé số Tuấn đổi thưởng. Ảnh: Thiên Long

Ông Hùng dù tay cầm bạc tỷ vẫn tiếp tục công việc làm công cho anh Hùng để lãnh lương hàng tháng. Ông Thắng cùng vợ mua bán cửa hàng điện nước ven quốc lộ 1, cuộc sống hết sức giản dị và bình dân.

Giờ dù đã là một đại gia nổi tiếng trong xã, nhưng anh Dũng vẫn chạy chiếc xe máy rẻ tiền, ông Hùng vẫn chạy chiếc dream cũ kỹ, ông Thắng cũng chỉ chiếc xe máy số… Những người trúng số như họ đều vươn lên làm giàu bằng công việc của mình, với đồng tiền từ tờ vé số, họ góp vốn làm ăn, có trường hợp gửi ngân hàng nên ai cũng khấm khá và giàu lên.

Anh Đặng Minh Tuấn, đại lý vé số cấp 2 Minh Tuấn khu Cầu Voi nói, nhiều người cho rằng trúng số sẽ không giữ tiền được là sai. Cũng có những người lúc trúng số tiền lớn bắt đầu mua sắm, ăn chơi, chi xài quá mức, có khi tham gia cờ bạc rồi mua vé số số lượng lớn, dần dần cạn túi lúc nào không hay, khi nhận ra thì không còn kịp. Tuy nhiên, một số anh, chị tại Cầu Voi trúng số biết đầu tư đúng, đồng tiền sinh lãi cao, đó cũng là chuyện thường.

Theo ông Phạm Văn Khéo, trưởng ấp 5, xã Nhị Thành, anh Dũng là người đi đầu trong các phong trào xã hội giúp dân, được chính quyền nhiều lần biểu dương, khen thưởng, cơ sở kinh doanh của anh ngày càng phát triển mạnh.

Làng trúng số Cầu Voi, cho đến nay vẫn tiếp tục có nhiều cá nhân giàu lên từ tờ vé đặc biệt.