Martin Van Buren (1782-1862): Từ "OK" phổ biến ngày nay được cho là xuất phát từ chiến dịch tái tranh cử của Martin Van Buren vào năm 1840. Ông Van Buren có một biệt danh là Old Kinderhook bởi ông sinh ra ở Kinderhook, New York. Những người ủng hộ ông vì thế thường sử dụng cách viết tắt của cái tên này là OK trong suốt chiến dịch vận động tranh cử.