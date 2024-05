Nổ rung chuyển Crimea, nghi do tên lửa ATACMS tấn công

Một máy bay trực thăng cứu hỏa đổ nước lên toa tàu đang bốc cháy trên cầu Kerch nối Crimea với Nga, sau khi một chiếc xe tải phát nổ, gần Kerch, vào ngày 8/10/2022. Ảnh AFP

Cầu eo biển Kerch đóng vai trò là tuyến đường tiếp tế quan trọng cho lực lượng Nga. Ukraine đã tấn công cây cầu đường bộ và đường sắt dài 19 km vào tháng 10/2022 và một lần nữa vào tháng 7/2023. Cây cầu này rất quan trọng để duy trì các cuộc tấn công quân sự của Moscow ở miền nam Ukraine. Kiev tuyên bố sẽ tấn công công trình này trong tương lai khi nước này tìm cách chiếm lại bán đảo mà Nga sáp nhập vào năm 2014.



Vladimir Rogov, chủ tịch của We Are Together With Russia, một nhóm thân Nga hoạt động ở khu vực Zaporizhzhia của Ukraine do Moscow chiếm đóng, cũng như các blogger quân sự Nga cho biết trên Telegram rằng, Ukraine đã bắn ATACMS vào Crimea từ khu vực Kherson qua đêm ngày thứ Hai.

Rogov viết: "Tối nay, các Lực lượng Vũ trang Ukraine đã tiến hành một cuộc tấn công tên lửa vào Cộng hòa Crimea. Phòng không Nga đã hoạt động hiệu quả ở Dzhankoy và Simferopol. Theo thông tin mới nhất, lực lượng phòng thủ của chúng tôi đã làm rất tốt."

Rogov cho biết Ukraine đã phóng "một số tên lửa đạn đạo ATACMS để tấn công bán đảo hòa bình".

Ông nói thêm: "Trước đó, báo động đã được ban bố trên bán đảo và cầu Crimea đã bị phong tỏa. Giao thông trên cầu hiện đã được nối lại".

Kênh SHOT Telegram, một kênh của Nga đăng thông tin cập nhật về cuộc chiến, đưa tin rằng người ta đã nghe thấy các vụ nổ ở thành phố Simferopol của Crimea và ở Dzhankoy, nơi có sân bay quân sự do Lực lượng Hàng không Vũ trụ Nga vận hành.

Ukraine và Nga vẫn chưa bình luận chính thức về vụ tấn công được báo cáo.

Các blogger quân sự Nga ngày càng lo ngại rằng lực lượng Ukraine đang chuẩn bị tấn công Cầu eo biển Kerch.

Kênh Rybar Telegram, có liên kết với Bộ Quốc phòng Nga, tuần trước cho biết Kiev có thể đã sử dụng tên lửa Mồi nhử phóng từ trên không (MALD) ADM-160 do Mỹ sản xuất để phát hiện các hệ thống phòng không và radar nhằm chuẩn bị cho một cuộc tấn công khác vào lãnh thổ Nga.

Các tên lửa này được thiết kế để đánh lạc hướng và gây nhầm lẫn cho hệ thống phòng không của đối phương, có khả năng bắt chước một số máy bay trên màn hình radar.

Rybar cho biết một cuộc tấn công vào cầu Kerch có thể xảy ra trước lễ nhậm chức của ông Putin vào ngày 7/5. Nhà lãnh đạo Nga đã đảm bảo nhiệm kỳ thứ 5 vào tháng 3.