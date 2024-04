Nỗi lo đảm bảo an sinh xã hội cho lao động tự do

Cần thêm giải pháp kích cầu, tăng quyền lợi

"BHXH tự nguyện là chính sách nhân văn, hỗ trợ rất nhiều cho lao động tự do, nhất là lao động nghèo. Tuy nhiên tỷ lệ lao động tự do tham gia không cao. Tôi cho rằng tính ưu việt của BHXH tự nguyện chưa được nhiều người biết đến, ngoài ra gói BHXH tự nguyện cũng chưa thực sự phù hợp với mong muốn của họ. Với 70% lao động đang sinh sống tại nông thôn, nếu không có bảo hiểm, thì trong tương lai, gánh nặng sẽ đổ lên vai gia đình và xã hội.

Để hút lao động tham gia BHXH tự nguyện cần phải nghiên cứu chính đối tượng mà chính sách tác động đến, nhất là phải có thêm những giải pháp kích cầu và tăng thêm quyền lợi cho người tham gia".

Bà Nguyễn Thu Giang Phó Viện trưởng Viện Phát triển sức khỏe cộng đồng Ánh Sáng

Nên bỏ chuyện đóng - hưởng khi thiết kế chính sách…

"Hiện nay thị trường lao động có sự chuyển dịch liên tục. Lao động có thể đang làm ở khu vực chính thức nhưng ngay lập tức có thể chuyển sang khu vực phi chính thức và ngược lại. Cho nên vấn đề an sinh - xã hội cần bao trùm hơn và mở rộng hơn cho nhiều đối tượng trong đó có cả nhóm lao động tự do không có quan hệ lao động.

Theo tôi cơ quan quản lý nhà nước nên bỏ tư duy đóng - hưởng khi thiết kế chính sách an sinh xã hội cho nhóm lao động tự do. Bản thân họ là những người có đóng góp công sức xây dựng xã hội thì họ cũng phải được hưởng thành quả lao động bằng cách được nhà nước chăm lo để tiếp cận với chính sách an sinh - xã hội.

Ví dụ như trong câu chuyện BHXH, lao động tự do rất muốn đóng BHXH nhưng không có khả năng đóng và không tiếp cận được cách thực để đóng. Vậy thì Nhà nước và người sử dụng lao động cần có chính sách hỗ trợ họ. Các chính sách an sinh - xã hội cần hướng tới việc những đối tượng cần được tiếp cận an sinh phải được tiếp cận an sinh. Còn vấn đề ngân sách nào đảm bảo, ai đóng để đảm bảo cho quỹ đó thì cần phải có những bài toán khác. Tôi cho rằng cần phải bỏ tư duy có đóng mới có hưởng khi tiến hành sửa đổi các chính sách về an sinh - xã hội trong thời gian tới".

Bà Hồ Thị Ngân Phó trưởng Ban Quan hệ lao động (Tổng LĐLĐ Việt Nam)