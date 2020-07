Nóng: 3 vụ tai nạn nghiêm trọng liên tiếp trên quốc lộ 5, hai người thiệt mạng

Vào lúc 5h ngày 14/7, đã xảy ra vụ tai nạn giao thông giữa xe môtô với xe đầu kéo tại km70+700, quốc lộ 5 thuộc địa bàn xã Kim Xuyên, huyện Kim Thành, Hải Dương.



Theo thông tin ban đầu, xe môtô BKS 27B2-058.19 do Hạng A Mai (sinh năm 1999, trú tại huyện Mường Chà, tỉnh Điện Biên) điều khiển chạy theo hướng Hải Phòng - Hà Nội, đã đâm vào đuôi xe ô tô đầu kéo BKS 15C-159.44 kéo theo rơ móoc 15R-058.93, do Đỗ Văn Cương (sinh năm 1992, trú tại Văn Lâm, Hưng Yên) điều khiển, đang đỗ trên làn đường dành cho xe thô sơ, xe môtô theo hướng Hải Phòng - Hà Nội.

Hậu quả, vụ va chạm khiến anh Mai tử vong tại chỗ.

Hiện trường một vụ tai nạn giao thông trên quốc lộ 5, sáng 14/7.

Tiếp đó, khoảng 8h40 ngày 14/7, cũng trên quốc lộ 5, tại km59+700 thuộc địa bàn phường Ái Quốc, TP.Hải Dương, theo chiều Hà Nội - Hải Phòng, xe ô tô BKS 15A-069.44 do ông Trần Thế Chuyền (SN 1958, trú tại xã An Đồng, huyện An Dương, Hải Phòng) điều khiển đang lưu thông trên, thì va chạm với hai xe môtô 16K4-1259 và 34B2-142.55.

Hậu quả, vụ tai nạn khiến chị Đỗ Thị Lức (SN 1990, trú tại xã Tam Kỳ, huyện Kim Thành) tử vong, ông Nguyễn Thanh Tuân (SN 1945, trú tại xã Toàn Thắng, huyện Gia Lộc) bị thương nặng.

Hiện trường một vụ tai nạn giao thông trên quốc lộ 5 vào sáng 14/7.

Khoảng 9h30 cùng ngày, tại km58+500 quốc lộ 5 thuộc phường Ái Quốc, TP.Hải Dương theo hướng Hà Nội - Hải Phòng, xe ô tô 34A-214.94 do anh Vũ Tuấn Anh (sinh năm 1985, trú tại phường Ái Quốc, TP.Hải Dương) điều khiển đã tự đâm vào rào chắn khiến xe hư hỏng nặng phần đầu. Rất may, va chạm không gây thương vong về người.

Cơ quan chức năng đang khẩn trương điều tiết giao thông và điều tra làm rõ nguyên nhân các vụ tai nạn.