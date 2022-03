NÓNG: Bắt 12 đối tượng trong vụ hỗn chiến, nổ súng rúng động Biên Hoà

Ngày 2/3, Công an TP.Biên Hoà cho biết, đang tạm giữ 12 đối tượng của 2 nhóm trong vụ xô xát có tiếng nổ gần ngã tư Tân Phong.

Họ gồm: Dương Quang Hà (Hà Lép, SN 1988); Bùi Ngọc Trí (Tí, SN 1993); Phạm Thanh Tuấn (Cuội, SN 1991); Trần Văn Chiến (SN 1999); Nguyễn Tấn Sang, (SN 1992); Đinh Hoàng Thạch (SN 1996); Lại Văn Lương (SN 1985); Lìu Hinh Quyên (SN 2002); Dương Thị Mai Phương (SN 2004); Nguyễn Thị Thanh Thảo (SN 2000); Trịnh Thị Thúy Nga (SN 2004) và K Thị Mỹ Linh (SN 2000).

12 người trong 2 nhóm bị công an tạm giữ sau vụ nổ súng hỗn chiến.

Bước đầu điều tra công an làm rõ, ngày 28/2, tại quán ăn ở khu phố 7, phường Thống Nhất, TP.Biên Hoà có xảy ra mâu thuẫn trong sinh hoạt và xô xát đánh nhau giữa Nguyễn Tấn Sang (bạn gái của Hoàng Văn Danh, SN 1991) và K Thị Mỹ Linh (bạn gái của Nguyễn Thanh Tuấn).



Sau vụ ẩu đả, Danh gọi điện hẹn Tuấn đến khu vực gần ngã tư Tân Phong để đánh nhau. Tuấn rủ thêm nhiều bạn mang hung khí là dao tự chế đi trên hai ôtô đến điểm hẹn.

Đến hơn 9 giờ sáng 1/3, nhóm của Tuấn và nhóm của Danh tới khu vực gần ngã tư Tân Phong (Big C Tân Hiệp) giải quyết mâu thuẫn.

Tại đây, nhóm của Danh gồm 8 người, trong đó Hà, Trí mang theo dao, kiếm nhật, súng công cụ hỗ trợ xông vào hỗn chiến. Quá trình đánh nhau, nhóm của Danh đã nổ 10 phát súng. Hậu quả, Tuấn, Chiến bị thương do vết chém và đạn cao su bắn trúng.

Nguyễn Thanh Tuấn cùng ôtô liên quan vụ hỗn chiến.

Tại hiện trường, lực lượng công an thu giữ hơn 10 vỏ đạn, 1 viên đạn cao su, 3 dao tự chế, 1 tuýp sắt. Công an thành phố Biên Hòa cũng tạm giữ hai ôtô do nhóm Tuấn sử dụng chở đi đánh nhau.

Hiện, Công an thành phố Biên Hòa đang tiếp tục truy bắt các đối tượng liên quan còn lại để điều tra, làm rõ.

Các vỏ đạn thu giữ tại hiện trường