Cụ thể, căn cứ kết quả điều tra ban đầu, ngày 21/9/2020, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Thái Bình ra Quyết định khởi tố vụ án "Cố ý làm lộ bí mật Nhà nước".

Ảnh minh họa

Cùng với đó, Công an tỉnh Thái Bình đã ra Quyết định khởi tố bị can, ra Lệnh tạm giam bị can đối với Vũ Văn Sơn (SN 1983, trú tại thôn 5, xã Tam Hưng, huyện Thủy Nguyên, TP.Hải Phòng) để điều tra hành vi có dấu hiệu phạm tội "Cố ý làm lộ bí mật Nhà nước", quy định tại khoản 1 điều 337 Bộ luật hình sự.



Các Quyết định và Lệnh nêu trên đã được Viện kiểm sát nhân dân tỉnh phê chuẩn. Hiện vụ án đang điều tra, xử lý theo quy định của pháp luật.