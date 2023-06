NÓNG: Gundogan gia nhập Barcelona theo dạng miễn phí

Gundogan sẽ trở thành cầu thủ tự do vào cuối tháng 6 sau khi hết hạn hợp đồng với Man City. Anh được đề nghị một hợp đồng mới có thời hạn 1 năm tại Etihad nhưng đã từ chối.

Và theo chuyên gia chuyển nhượng Fabrizio Romano, cầu thủ người Đức đã quyết định gia nhập Barcelona. Theo đó, Gundogan đã ký hợp đồng 2 năm tại Camp Nou với tùy chọn gia hạn thêm 12 tháng.

Romano viết trên Twitter: "Ilkay Gundogan tới Barcelona, Here we go! Thỏa thuận đã xong và đã được hoàn tất. Gundogan đã đồng ý một thỏa thuận 2 năm có hiệu lực đến tháng 6/2025 với tùy chọn gia hạn thêm 1 năm nữa".

Thông tin Barcelona chiêu mộ Gundogan sẽ là một đòn giáng mạnh vào đối thủ của Man City tại Premier League là Arsenal. HLV Mikel Arteta đã hy vọng sẽ lôi kéo được tiền vệ này đến Emirates vào mùa Hè năm nay.

Nhưng viễn cảnh được chơi bóng tại Camp Nou và giành danh hiệu vô địch ở quốc gia thứ 3 dường như là điều khiến tiền vệ người Đức không thể cưỡng lại.

Gundogan đã đóng vai trò quan trọng trong mùa giải giành cú ăn ba lịch sử của Man City (Premier League, Champions League và FA Cup).

Cựu cầu thủ Dortmund đã ghi cả 2 bàn cho Man xanh trong trận chung kết FA Cup với M.U hồi đầu tháng. Trước đó, anh cũng liên tiếp ghi bàn trong những vòng đấu cuối để giúp Man City ngược dòng đánh bại Arsenal và lên ngôi vô địch Premier League.