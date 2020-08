Nữ bệnh nhân nhiễm Covid-19 ở Đà Nẵng: 5 tháng không về nhà, bất hợp tác khai báo

Chiều 2/8, Ban Chỉ đạo Phòng chống dịch Covid-19 TP.Đà Nẵng đã có thông tin về 22 trường hợp còn lại trong tổng số 45 bệnh nhân mắc Covid trên địa bàn thành phố được công bố vào ngày 31/7.

Trường hợp 24: Bệnh nhân M.T.L (nữ, SN 1991, trú đường Nguyễn Thượng Hiền, phường Khuê Trung, quận Cẩm Lệ).

BN là nhân viên khoa Nội thận - Nội tiết, BV Đà Nẵng. Từ ngày 13 đến ngày 25/7, BN chở con đi học tại trường mầm non Bình Hòa (số 63 Đỗ Thúc Tịnh, phường Khuê Trung, quận Cẩm Lệ) từ 1-2 lần. BN có đến mua cháo tại quán cháo dinh dưỡng For You (đường Lương Nhữ Hộc, phường Khuê Trung, quận Cẩm Lệ) từ 1-2 lần.

Ngày 26/7, BN cùng chồng, con đi ăn sáng tại quán phở Hà Nội trên đường Phan Đăng Lưu, phường Hòa Cường Bắc, quận Hải Châu, BN đi siêu thị Lotte Mart Đà Nẵng (phường Hòa Cường Bắc, quận Hải Châu).

Trường hợp 25: Bệnh nhân L.V.T (nam, SN 1966, trú Trung tâm Bảo trợ xã hội Đà Nẵng, tổ 137, Đà Sơn, Hoà Khánh Nam, quận Liên Chiểu).

Từ ngày 1/7, BN là người chăm sóc cho BN N.H.P (cũng ở Trung tâm Bảo trợ xã hội Đà Nẵng) tại BV Đà Nẵng. BN chỉ ở Trung tâm Bảo trợ xã hội Đà Nẵng, không đi đến nơi nào khác.

Trường hợp 26: Bệnh nhân L.T.T.T (nữ, SN 1978, trú xã Duy Thành, huyện Duy Xuyên, tỉnh Quảng Nam).

Từ ngày 17/7, BN là người chăm sóc cho chồng tại BV Đà Nẵng. BN chỉ ở BV Đà Nẵng, không đi đến nơi nào khác.

Trường hợp 27: Bệnh nhân B.E (nam, SN 1969, trú Phường Cẩm Nam, thành phố Hội An, tỉnh Quảng Nam).

Trong thời gian từ 9 đến 27/7, BN có ra thay 2 anh em chăm sóc bố tại BV Đà Nẵng và sau đó được BV Đà Nẵng cách ly.

Trường hợp 28: Bệnh nhân T.T.L (nữ, SN 1952, trú đường Phạm Như Xương, phường Hòa Khánh Bắc, quận Liên Chiểu).

Từ ngày 21/7đến nay, BN ra Đà Nẵng chăm sóc con gái tại BV Đà Nẵng. Trong thời gian này BN ở nhà trọ cùng con gái và con rể tại Phạm Như Xương, phường Hòa Khánh Bắc, quận Liên Chiểu.

Trường hợp 29: Bệnh nhân số L.T.S (nam, SN 1964, trú xã Duy Thành, huyện Duy Xuyên, tỉnh Quảng Nam).

BN có tiền sử điều trị bệnh thận mạn, chạy thận thường xuyên tại BV Đà Nẵng. Từ ngày 13/7, BN tiếp tục đến chạy thận tại BV Đà Nẵng. Sau đó được chẩn đoán thêm bị nhiễm trùng đường tiết niệu nên nhập viện điều trị nội trú từ ngày 17/7. Từ ngày 13/7 đến nay, BN chỉ ở BV Đà Nẵng, không đi đến nơi nào khác. Trong suốt thời gian này, chỉ có vợ là người chăm sóc cho BN.

Trường hợp 30: Bệnh nhân L.N (nam, SN 1933, trú thị trấn Sông Vệ, huyện Tư Nghĩa, tỉnh Quảng Ngãi.

Ngày 18/6, BN được BV Đa khoa Quảng Ngãi chuyển đến BV Đà Nẵng. Từ ngày 18/6, BN chỉ ở trong BV Đà Nẵng, không đi đến nơi nào khác.

Trường hợp 31: Bệnh nhân Đ.T.X.L (nữ, SN 1961, trú Tổ 36, phường An Hải Tây, quận Sơn Trà).

Từ ngày 12 đến ngày 27/7, BN được điều trị tại BV Đà Nẵng. Trong quá trình nằm viện, BN không đi đâu ra khỏi phòng, BN có 5 người con thay phiên nhau chăm sóc, thỉnh thoảng có cháu vào thăm. BN không nói chuyện với ai, người chăm sóc bệnh nhân có nói chuyện với người trong phòng.

Trường hợp 32: Bệnh nhân T.T.M (nữ, SN 1983)

Theo người nhà BN, 5 tháng nay BN không về nhà và không liên lạc với gia đình (tại đường Nguyễn Văn Linh, phường Nam Dương, quận Hải Châu).

Hiện tại BN đang điều trị tại BV Đà Nẵng. BN không hợp tác, không khai báo địa chỉ khi nhập viện.

Trường hợp 33: Bệnh nhân T.T.N (nữ, SN 1965, trú Tổ 27 phường Hòa Xuân, quận Cẩm Lệ).

Ngày 5/7, BN nhập viện tại BV Đà Nẵng. Trong thời gian nằm viện, BN không nói chuyện với ai khác ngoài người nhà.

Trường hợp 34: Bệnh nhân N.V.S (nam, SN 1956, trú đường Lê Đình Dương, phường Nam Dương, quận Hải Châu).

Từ tháng 6/2020 đến ngày 26/7, BN nhập viện tại BV Đà Nẵng. Trong thời gian nằm viện, sáng và trưa hàng ngày, BN nhờ người trong cùng phòng mua thức ăn ở căn tin hoặc bên ngoài BV, tối vợ mang thức ăn vào.

Trường hợp 35: Bệnh nhân V.V.B (nam, SN 1954, trú tổ 42 phường Thạch Thang, quận Hải Châu).

Ngày 15/7, BN vào BV Đà Nẵng để phẫu thuật. Ngày 16/7, BN xuất viện về nhà, BN chỉ ở nhà không đi đâu khác. Ngày 20/7, vợ bệnh nhân đưa BN quay lại BV Đà Nẵng. BN chỉ ở phòng bệnh, không đi đâu khác. Trong thời gian nằm viện, bác sĩ vào thăm khám thứ 2, còn lại kỹ thuật viên phục hồi chức năng vào thường xuyên (không nhớ tên).

Trường hợp 36: Bệnh nhân M.X.H (nam, SN 1953, trú đường Trần Cao Vân, tổ 49 phường Tam Thuận, quận Thanh Khê).

Ngày 25/5, BN nhập viện tại BV Đà Nẵng để mổ thoát vị đĩa đệm. Sau khi mổ, BN bị nhiễm trùng vết mổ nên nằm viện đến ngày 17/7. Thời gian nằm viện, chỉ có vợ và 2 vợ chồng con gái chăm BN.

Trường hợp 37: Bệnh nhân H.T.N (nữ, SN 1949, trú Trưng Nữ Vương, phường Bình Thuận, quận Hải Châu).

Ngày 22/6, BN đến khám và nhập viện tại BV Đà Nẵng. Ngày 13/7, BN về nhà chỉ tiếp xúc với người nhà và người hàng xóm tại BV Đà Nẵng.

Trường hợp 38: Bệnh nhân L.N.A (nam, SN 1993, trú đường Hoàng Diệu, phường Bình Thuận, quận Hải Châu).

BN không thể giao tiếp vì tai nạn giao thông.

Trường hợp 39: Bệnh nhân T.N.N (nam, SN 1955, trú Bình Định, huyện Thăng Bình, tỉnh Quảng Nam)

BN bị tổn thương cột sống cổ đã phẫu thuật ngày 6/4và đang điều trị tại BV Đà Nẵng. Từ ngày 2/7, BN nhập viện vào BV Đà Nẵng. BN chỉ ở trong Bệnh viện Đà Nẵng, không đi đến nơi nào khác.

Trường hợp 40: Bệnh nhân N.T.H (nữ, SN 1958, trú Tổ 1 thôn Châu Xuân, xã Bình Định Nam, huyện Thăng Bình, tỉnh Quảng Nam).

Từ ngày 1 đến ngày 17/7, BN ra Đà Nẵng chăm sóc chồng tại BV Đà Nẵng. Ngày 18/7, BN có về nhà. Sáng 19/7, BN đi chợ tại chợ tự phát (thôn Đồng Thanh Sơn, xã Bình Định Nam, huyện Thăng Bình, tỉnh Quảng Nam). Trưa 19/7, BN ra lại BV Đà Nẵng chăm chồng.

Ngày 21/7, BN có đến chơi tại nhà cô tại đường Lê Hồng Phong, phường Phước Ninh, quận Hải Châu. Tại đây, BN tiếp xúc với 7 người trong nhà

Trường hợp 41: Bệnh nhân N.T.B (nữ, SN 1979, trú tổ 3, thôn Hòa Thọ, xã Hòa Phú, huyện Hòa Vang)

BN làm việc tại Công ty TNHH MATRIX Việt Nam (đường số 2, KCN Hòa Cầm, phường Hòa Thọ Tây, quận Cẩm Lệ). BN nghỉ làm từ ngày 19/7để đi chăm chồng nằm viện tại BV Đà Nẵng.

Ngày 19/7, BN nấu ăn tại tiệc đầy tháng tại Tổ 3, thôn Hòa Thọ, xã Hòa Phú, huyện Hòa Vang). Ngày 20/7, BN đến khám tại Trạm Y tế Hòa Phú khám. Ngày 21/7, BN đến UBND Hòa Phú tại Bộ phận A2 để đưa giấy nghỉ BHXH. Sáng 23/7, BN dẫn con đến khám tại Trạm Y tế xã Hòa Phú.

Trường hợp 42: Bệnh nhân N.T.T.H (nữ, SN 1962, trú đường Ông ích Khiêm, phường Nam Dương, quận Hải Châu).

Từ ngày 21 đến 24/7, BN chăm sóc chồng tại BV Đà Nẵng. Sau đó trong ngày 24/7, chồng BN xuất viện.

Ngày 24 đến 27/7, BN ở nhà tại đường Ông ích Khiêm, phường Nam Dương, quận Hải Châu. Ngày 27/7, BN đến Trạm y tế phường Nam Dương khai Báo y tế. Ngày 28/7, BN được đưa đi cách ly và được lấy mẫu xét nghiệm đến ngày.

Trường hợp 43: Bệnh nhân L.K.T (nam, SN 1960, trú tổ 23, phường Nam Dương, quận Hải Châu).

Ngày 21/7, BN được vợ đưa đến BV Đà Nẵng. Từ ngày 21 đến 24/7, BN được điều trị tại BV Đà Nẵng.

Trường hợp 44: Bệnh nhân N.H.L (nam, SN 1989, trú đường Nguyễn Công Hoan, phường Hòa An, quận Cẩm Lệ).

BN nghỉ làm 1 tháng nay để chăm bố tại BV Đà Nẵng. Từ đầu tháng 7/2020, trong thời gian bố BN nhập viện để chạy thận hàng ngày, BN nghỉ làm để chăm bố cùng mẹ và chị gái. BN không đi đâu khác.

Trường hợp 45: Bệnh nhân N. L (nam, SN 1951, trú xã Quế An, huyện Quế Sơn, tỉnh Quảng Nam).

Ngày 27/7, BN đến chạy thận tại BV Đà Nẵng. Sau đó bệnh nhân được chuyển đến khách sạn cách ly dành cho bệnh nhân chạy thận của Bệnh viện Đà Nẵng. Ngày 30/7, BN được đưa về BV Đà Nẵng để tiếp tục chạy thận.