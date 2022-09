Mới đây, tòa án quận trung tâm Seoul yêu cầu ca sĩ Park Hwayobi trả 330 triệu won (239.600 USD) cho công ty giải trí cũ Music Authority vì hành vi vi phạm hợp đồng của cô.

Vào năm 2019, công ty quản lý âm nhạc đã thanh toán khoản truy thu thuế khoảng 290 triệu won cho Park và sau đó thay đổi hợp đồng với nữ ca sĩ. Theo đó, họ không còn nợ cô khoản thanh toán 300 triệu won đã hứa trong hợp đồng ban đầu được ký với nữ ca sĩ vào năm 2017.

Vào tháng 2/2020, Park yêu cầu chấm dứt hợp đồng của cô với công ty Music Authority. Tuy nhiên, đơn vị này từ chối, sau đó tuyên bố rằng, họ đã bị thiệt hại tài chính đáng kể vì Park. Khi tranh chấp tiếp tục xảy ra, Music Authority đã kiện Park.

Nữ ca sĩ Hàn Quốc tố bị "ép" ký hợp đồng với công ty giải trí

Nữ ca sĩ Park Hwayobi. (Ảnh: IT).

Trong quá trình xét xử, công ty cho rằng, Park phải chịu trách nhiệm về việc phá vỡ hợp đồng và kiện cô tổng cộng 410 triệu won. Trong đó, cụ thể gồm 300 triệu won tiền trả trước, 110 triệu won tiền bồi thường thiệt hại và 30 triệu won mà công ty cho rằng nữ ca sĩ đã vay và đã không trả lại.

Park lập luận rằng, cô đã bị ép buộc ký vào hợp đồng bởi Giám đốc điều hành của Music Authority. Nữ ca sĩ viện dẫn luật dân sự quy định rằng, một người có thể vi phạm hợp đồng nếu họ bị ép buộc hoặc bị lừa.

"Tòa án thừa nhận rằng, có những ngôn từ lăng mạ và hành vi ác ý xung quanh bị cáo, nhưng không thấy rằng những hành động đó đủ để gây áp lực buộc cô phải ký hợp đồng. Không có bằng chứng nào cho thấy cô ấy đã giao kết hợp đồng trái với ý muốn của mình", tòa án Seoul khẳng định.

Tòa án cũng viện dẫn rằng, Park chỉ phát hành ba bài hát mà cô ấy tự hát trong khi hợp đồng yêu cầu cô ấy phát hành 50 bài.

"Bị đơn liên tục không tuân thủ các nghĩa vụ được nêu trong hợp đồng. Điều này đã phá vỡ sự tin tưởng vốn là cơ sở của hợp đồng. Do đó, bị đơn phải chịu trách nhiệm về việc phá vỡ hợp đồng", tòa phán quyết.

Tuy nhiên, tòa án đã bác bỏ yêu cầu bồi thường 110 triệu won của Music Authority, với lý do thiếu bằng chứng để chứng minh tuyên bố của công ty rằng họ đã chi số tiền này để sản xuất các bài hát của Park.

Bên cạnh đó, Giám đốc điều hành họ Yoo của Music Authority đã kiện Park 20 triệu won vì cho rằng nữ ca sĩ đã vay của anh ta nhưng không trả. Tòa án đã ra phán quyết có lợi cho Yoo và yêu cầu Park phải trả nợ cho anh.

Park là một nghệ sĩ R&B ra mắt vào năm 2000 với album dài đầu tiên "My All". Cô được biết đến với các ca khúc như "Something Like That" (2000), "Eot-teon Gayo" (2002), "Girl Like Me" (2010) và "Bye Bye Bye" (2010). Bản nhạc mới nhất của cô có tựa đề "Sunset" được phát hành vào tháng 11 năm ngoái.