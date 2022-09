Vì sao Keanu Reeves tự thực hiện các cảnh nguy hiểm trong bom tấn "Speed"?

Lý do khiến "Speed" ​​thu hút người xem là do các pha hành động gay cấn và nguy hiểm hấp dẫn do chính Keanu Reeves tự thực hiện.

Trong phim "Speed" ra mắt năm 1994, xoay quanh một chiếc xe buýt sẽ bị nổ tung nếu nó giảm tốc độ dưới 50 dặm một giờ. Phim này, Keanu Reeves đóng vai chính bên cạnh Sandra Bullock. Đạo diễn của "Speed" mới đây đã tiết lộ bí mật giúp ông thuyết phục được Keanu Reeves thực hiện một số pha nguy hiểm trong bộ phim hành động đỉnh cao. Bộ phim được chỉ đạo bởi nhà quay phim kiêm đạo diễn Jan de Bont, người đã thực hiện một số bộ phim kinh phí lớn khác như phim "Twister" năm 1996, phim kinh dị "The Haunting" năm 1996 và phần tiếp theo của bom tấn "Speed 2: Cruise Control". Điều này phần lớn là do thành công của "Speed", kiếm được 350,4 triệu USD trên toàn thế giới với kinh phí khoảng 35 triệu USD. Với kỷ lục đó, bộ phim giành vị trí doanh thu cao thứ bảy trong năm, sau các dự án như "The Lion King" của Disney và "Forrest Gump". Vì sao Keanu Reeves tự mình thực hiện các cảnh nguy hiểm trong bom tấn "Speed"? Keanu Reeves và Sandra Bullock trong "Speed". (Ảnh trong phim). Một phần lý do khiến "Speed" thu hút người xem là do các pha hành động gay cấn và nguy hiểm hấp dẫn. Gần như toàn bộ bộ phim, với sự tham gia của Keanu Reeves và Sandra Bullock, diễn ra trên một chiếc xe buýt chạy quá tốc độ bị gài bom bởi khủng bố. Nếu chiếc xe buýt giảm tốc độ xuống dưới 80 km một giờ, quả bom sẽ phát nổ. Chính cốt truyện này dẫn đến nhiều khoảnh khắc hành động ngạt thở khi Keanu Reeves cố gắng cứu những người bên trong. Để làm như vậy, anh ta phải chuyển mọi người từ xe buýt sang một phương tiện di chuyển khác, lái chiếc xe buýt khỏi một xa lộ chưa hoàn thành... Gần đây, Jan de Bont và các cộng sự đã ngồi lại để kỷ niệm việc phát hành 4K UHD của bộ phim kinh dị "Flatliners" ra mắt năm 1990 mà ông đã quay. Trong cuộc trò chuyện, ông đã tiết lộ rằng, ban đầu Keanu Reeves đã do dự khi thực hiện một số pha nguy hiểm được yêu cầu. Vị đạo diễn đã động viên: "Bạn hoàn toàn kiểm soát nỗi sợ hãi đối với các cảnh này". Chính Jan de Bont đã thực hiện các cảnh mạo hiểm "làm mẫu" cho nam diễn viên, để anh cảm thấy an toàn khi tự thực hiện các pha nguy hiểm. Jan de Bont chắc chắn không phải là một ngôi sao hành động, có lẽ sẽ rất thú vị cho người hâm mộ khi tưởng tượng ông thực hiện một số hành động bất chấp cái chết, giống như Reeves đã làm trong bộ phim. Tuy nhiên, đây là phương pháp phổ biến mà các đạo diễn sử dụng để hỗ trợ diễn viên của họ. Nhiều người tin rằng, đạo diễn không nên yêu cầu một diễn viên làm điều gì đó mà bản thân họ sẽ không thoải mái khi làm. Trên thực tế, thậm chí không ít đạo diễn còn thể hiện các cảnh nguy hiểm hơn cả trong phim, để diễn viên thấy rằng mạng sống của họ không bị "đặt cược". "Speed" là dấu ấn trong sự nghiệp của Keanu Reeves. (Ảnh trong phim). Tuy nhiên, Keanu Reeves đã không tham gia phần 2 của "Speed". Nam diễn viên tiết lộ lí do: “Vào thời điểm đó, tôi không có hứng thú với kịch bản phim. Tôi mặc dù vẫn muốn làm việc với Sandra Bullock, thích đóng vai Jack Traven và tôi yêu Speed, nhưng vào vai một người lái tàu biển ư? Tôi không có ý chê các diễn viên tham gia trong dự án, nhưng thực sự lúc đó tôi có cảm giác có gì đó không ổn". Việc "nhập vai" của đạo diễn Jan de Bont đã tỏ ra hiệu quả khi "Speed" trở thành một bộ phim ăn khách. Thành công của bộ phim thậm chí còn dẫn đến một loạt phim hành động có sự tham gia của Reeves, bao gồm cả bộ phim khoa học viễn tưởng kinh điển "The Matrix" năm 1999 và loạt phim gần đây "John Wick". Những thành công này chắc chắn sẽ không xảy ra nếu không có tác động thúc đẩy của "Speed" đối với tên tuổi của nam diễn viên này. Keanu Reeves trở lại với "Constantine" 17/09/2022 15:35

