Nữ diễn viên gây sốt với cảnh nóng trong phim lịch sử: từng du học Mỹ, nói được 5 thứ tiếng

Cảnh nóng của Cha Joo Young trong The Queen Who Crowns gây tranh cãi

Bộ phim The Queen Who Crowns kể về mối quan hệ yêu hận giữa Hoàng hậu Wongyeong (do Cha Joo Young thủ vai) và chồng bà, Vua Taejong Lee Bangwon (do Lee Hyun Wook thủ vai), đồng thời khám phá những phức tạp ẩn sau cuộc hôn nhân chính trị của họ. Mặc dù bộ phim dựa trên những nhân vật lịch sử có thật, nhưng hứa hẹn sẽ mang đến một sự tái hiện sâu sắc, đầy hấp dẫn khi khai thác theo góc nhìn của Hoàng hậu.

The Queen Who Crowns kể về mối quan hệ yêu hận giữa Hoàng hậu Wongyeong (do Cha Joo Young thủ vai) và chồng bà, Vua Taejong Lee Bangwon (do Lee Hyun Wook thủ vai). Ảnh: NSX

The Queen Who Crowns dài 12 tập có sự tham gia của các diễn viên Cha Joo Young, Lee Hyun Wook và Lee Sung Min. Trong khi phiên bản phát sóng trên TV được chỉnh sửa để gắn nhãn 15+, phiên bản chiếu trên nền tảng TVING không cắt gọt và gắn nhãn 19+, dành cho khán giả trưởng thành.

Sau khi phát sóng, tác phẩm nhận được nhiều chỉ trích từ một bộ phận khán giả, cho rằng nội dung quá táo bạo, đặc biệt chỉ được cảnh báo dán nhãn 15+. Một số người phê phán rằng bộ phim đặt nặng yếu tố khiêu khích hơn là đi sâu vào câu chuyện lịch sử.

Cảnh nóng gây sốt của Cha Joo Young trong The Queen Who Crowns. Ảnh: Chụp màn hình



Trong khi cốt truyện hấp dẫn giúp phim gây được tiếng vang, cảnh giường chiếu lộ liễu trong tập đầu tiên đã trở thành chủ đề nóng trên mạng. Trong phân cảnh đặc biệt này, Cha Joo Young đã cởi hết đồ và lộ toàn bộ phần ngực.

Do có nhiều cảnh quay rất nhạy cảm, bộ phim được phát sóng theo hai định dạng khác nhau. Trong khi phiên bản 19+ chỉ có trên nền tảng OTT TVING, phiên bản 15+ sẽ được phát sóng trên tvN.

Bộ phim có nhiều cảnh rất nhạy cảm. Ảnh: Chụp màn hình

Tập đầu tiên của The Queen Who Crowns đạt rating trung bình 5.1% và đạt đỉnh 5.9% tại khu vực đô thị Seoul, đánh dấu một khởi đầu mạnh mẽ. Mức rating cao nhất trên toàn quốc của bộ phim được ghi nhận là 5.7%, cao nhất trong số các kênh truyền hình cáp và chương trình chung trong cùng khung giờ.

Cha Joo Young sinh năm 1990, từng du học tại Mỹ, tốt nghiệp Đại học Utah với bằng cử nhân Quản lý kinh doanh. Đại học Utah thành lập năm 1850 với tên gọi ban đầu là Deseret, trở thành tổ chức giáo dục đại học lâu đời nhất của Utah.

Theo U.S. News & World Report 2022, University of Utah xếp hạng thứ 105 trong số 443 trường Đại học Quốc gia. Trước đó theo LendEDU (2016), University Of Utah được bình chọn là trường đại học tốt nhất dành cho các doanh nhân giàu tham vọng.

The Queen Who Crowns dài 12 tập. Ảnh: NSX

Không chỉ theo học ở trường đại học danh giá, nữ diễn viên còn nói được 5 thứ tiếng bao gồm tiếng Hàn, tiếng Anh, tiếng Nhật, tiếng Trung và tiếng Pháp.

Cha Joo Young từng cho biết, cô đã nhận được nhiều lời mời từ ngành công nghiệp giải trí khi vẫn còn đi học.

Nữ diễn viên nói: "Về cơ bản, có rất nhiều thứ tôi muốn làm. Và tôi thích xem phim. Tôi quan tâm đến điện ảnh, âm nhạc và nghệ thuật. Tôi học chuyên ngành quản lý kinh doanh vì cha tôi phản đối nghệ thuật hoặc giáo dục thể chất vì ông là người bảo thủ. Nhưng thành thật mà nói, học quản lý kinh doanh rất thú vị".

Cha Joo Young với vòng một hút mắt trong The Glory. Ảnh: Hancinema



Tuy nhiên, sau đó, muốn thử thách bản thân và sợ "nếu không thử sẽ hối hận", cô trở về Hàn Quốc và bất ngờ "rẽ hướng" trở thành người mẫu. Năm 2014, Cha Joo Young bén duyên với nghiệp diễn, đóng nhiều tác phẩm truyền hình nổi tiếng, phải kể đến Cheese in the Trap, Moonlight Drawn by Clouds, Again My Life…

Cha Joo Young từng được biết đến rộng rãi khi tam gia The Glory (Vinh quang trong thù hận). Trong The Glory, Cha Joo Young vào vai Choi Hye Jung, con gái của chủ tiệm giặt ủi cũng là người bạn chung nhóm với Park Yeon Jin (Lim Ji Yeon) và Lee Sa Ra (Kim Hi Eo Ra). Không giàu có bằng Yeon Jin và Sa Ra, Hye Jung trở thành tay sai của hai "chị đại", cùng góp mặt trong nhóm chuyên bắt nạt bạn bè mà nạn nhân đáng nhớ nhất là Moon Dong Eun (Song Hye Kyo).

Cảnh Cha Joo Young cởi áo, lộ ngực trần từng gây sốc trong The Glory 2. Ảnh: HK01

Sau khi gây chú ý với The Glory nhờ diễn xuất ấn tượng, câu chuyện về nền tảng học vấn của Cha Joo Young được bàn luận rôm rả trên các nền tảng mạng xã hội. Người yêu mến nữ diễn viên bày tỏ sự ngưỡng mộ, đồng thời hy vọng Cha Joo Young sẽ ngày càng tiến xa trong tương lai.