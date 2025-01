Trấn Thành cảm ơn người yêu cũ khi chiến thắng giải Ngôi sao xanh 2024

Lễ trao giải Ngôi sao xanh 2024 đã diễn ra vào tối ngày hôm qua (11/1/2025). Đây là là giải thưởng tôn vinh nghệ sĩ điện ảnh – truyền hình được tổ chức hàng năm. Các bộ phim điện ảnh và truyền hình tham gia tranh tài được chọn lựa từ cuối năm 2023 cho tới cuối năm 2024.

Ở hạng mục truyền hình, do thiếu vắng các phim truyền hình phía Bắc, cụ thể là các phim Trung tâm Sản xuất phim Truyền hình, Đài THVN nên cuộc chơi chủ yếu dành cho các phim truyền hình phía Nam. Phim truyền hình được yêu thích nhất do khán giả bình chọn thuộc về Bí mật người thừa kế do đài SCTV sản xuất. Phim truyền hình xuất sắc do Hội đồng nghệ thuật bình chọn dành cho Đi về phía lửa do Truyền hình K+ sản xuất.

Trấn Thành lên nhận giải Ngôi sao xanh 2024. Ảnh: Chụp màn hình

Một tên tuổi của làng phim truyền hình phía Bắc hiếm hoi nhận được giải, chính là Doãn Quốc Đam, anh giành được Nam phụ xuất sắc với vai diễn trong phim truyền hình Nữ luật sư. Bộ phim này cũng dành luôn giải Nữ chính cho NSƯT Kim Tuyến. Tuy vậy Doãn Quốc Đam vắng mặt trong lễ trao giải.

Ở hạng mục điện ảnh, xét về chất lượng phim nói chung trong năm 2024, không quá bất ngờ khi Mai của Trấn Thành giành liên tiếp nhiều giải thưởng quan trọng, đó là Nam – nữ chính xuất sắc dành cho Tuấn Trần và Phương Anh Đào, Nữ diễn viên phụ xuất sắc dành cho nghệ sĩ Hồng Đào, Cặp đôi được yêu thích cho Tuấn Trần và Phương Anh Đào và Phim điện ảnh xuất sắc nhất.

Trấn Thành "trượt" hạng mục Đạo diễn xuất sắc nhất khi giải thưởng này thuộc về Timothy Linh Bùi của phim Người mặt trời. Đạo diễn Timothy Linh Bùi khi lên nhận giải cũng khá bất ngờ và không ngại nói rằng tưởng Trấn Thành mới là người giành được cúp.

Phát biểu khi nhận giải Phim điện ảnh hay nhất, Trấn Thành nói rằng cảm ơn những trải nghiệm đã qua trong cuộc đời mình đã khiến anh có nhiều cảm hứng làm ra phim Mai: "Điều mà tôi mong muốn nhất khi làm ra bộ phim này là khán giả xem xong sẽ yêu thương phụ nữ nhiều hơn. Cảm ơn tất cả những người phụ nữ đã trải qua trong cuôc đời tôi, những người bạn gái cũ đã để lại cho tôi rất nhiều bài học và biết cách yêu thương nhiều hơn. Đặc biệt tôi muốn cảm ơn tới người vợ đang ở cạnh mình là Hari Won, cảm ơn em đã yêu thương anh nhiều hơn để khiến anh thấy mình nên làm gì đó để trả lại sự may mắn này".

Phương Anh Đào và Tuấn Trần nhận giải Nam – nữ chính xuất sắc Ngôi sao xanh 2024. Ảnh: BTC

Trước đó khi lên nhận giải thay cho diễn diễn viên Hồng Đào, anh cũng nói rằng bản thân đã nghĩ nữ diễn viên gạo cội nên có một giải thưởng điện ảnh nào đó để tôn vinh nỗ lực của mình, và giải Ngôi sao xanh là giải thưởng duy nhất trao cho Hồng Đào trong năm qua.

Đây là lần thứ 3 phim của Trấn Thành nhận giải Phim hay nhất tại Ngôi sao xanh, trước đó là Bố già và Nhà bà Nữ.

Nhiều ý kiến cho rằng, chính vì Lật mặt 7: Một điều ước của Lý Hải – bộ phim có doanh thu đạt hàng trăm tỷ ngang ngửa Mai trong năm 2024 không tham gia nên bộ phim của Trấn Thành bớt đi một đối thủ có đủ sức để cạnh tranh. Chia sẻ về lý do Lật mặt 7 không tham gia, BTC Ngôi sao xanh nói rằng khi BTC gửi lời mời, có nhiều phim điện ảnh ra mắt trong năm qua, trong đó có Lật mặt 7 đã từ chối tham dự.

Ở các hạng mục khác như Không gian mạng, phim Web Drama được HĐNT bình chọn là Chuyện nhà tí 3. MV ca nhạc xuất sắc thuộc về Không ra gì của Trúc Nhân.