Nữ diễn viên giàu nhất phim "Sex and the City" có bí mật đời tư về con cái ít ai biết

Cynthia Nixon là nhân vật giàu nhất trong phim "Sex and the City"

Trong "Sex and the City", một trong số những nhân vật chính dành được nhiều sự quan tâm nhất của khán giả chính là Miranda Hobbes do nữ diễn viên Cynthia Nixon thủ vai.

Cynthia Nixon - sao phim "Sex and the City".

Nhân vật Miranda Hobbes được xây dựng với hình tượng hoàn hảo khi lần đầu tiên xuất hiện trong tờ báo Sex and the City của tác giả Candace Bushnell với tư cách là giám đốc điều hành truyền hình cáp khi cô mới ngoài 30 tuổi. Ở phiên bản truyền hình, Miranda Hobbes là một luật sư tốt nghiệp Harvard. Và đến phần phim tiếp theo của "Sex and the City" mang tên "And Just Like That...", Miranda tiếp tục theo học thạc sĩ về nhân quyền tại Đại học Columbia.

Ngoài ra, trong phim Miranda thể hiện không chi tiêu xa hoa như bạn bè của mình, điều đó có nghĩa là cô ấy giữ lại được phần lớn thu nhập. Trong khi nhân vật Samantha Jones liên tục khoe khoang giá trị tài sản ròng của mình thì Miranda lại khiêm tốn hơn nhiều.

Cynthia Nixon là một chính trị gia kiêm nhà hoạt động xã hội ở ngoài đời.

Ngoài đời, nữ diễn viên thủ vai Miranda Hobbes - Cynthia Nixon cũng là người xinh đẹp và có sự nghiệp phát triển không kém nhân vật của mình trong phim. Cynthia Nixon chuyển sang làm một chính trị gia kiêm nhà hoạt động xã hội tích cực. Ở tuổi U60, cô dường như không thay đổi nhiều so với thời trong phim "Sex and the City".

Về đời tư, sao phim "Sex and the City" kết hôn với bạn gái đồng giới Christine Marinoni vào năm 2012. Ở thời điểm đó, chia sẻ với báo chí, sao phim "Sex and the City" cho biết cô vui khi được ở bên người tình lâu năm của mình và không bận tâm về những thị phi từ bên ngoài.

Sao phim "Sex and the City" có con trai chuyển giới

Sao phim "Sex and the City" - Cynthia Nixon có một con gái đồng tính - Samuel Joseph Mozes. Cụ thể, cô đã tiết lộ thông tin này với truyền thông cách đây 6 năm.

Thời điểm đó, trong bài đăng trên Instagram, Cynthia Nixon bày tỏ sự tự hào khi Samuel Joseph Mozes (21 tuổi) đã tốt nghiệp đại học vào tháng 6/2018 và khích lệ con gái nhân ngày "Hành động vì người chuyển giới".

Tổ ấm của sao phim "Sex and the City" chụp vào năm 2006.

Samuel Joseph Mozes đã sống trong hình dạng nam giới từ lâu nhưng đây là lần đầu tiên cậu được mẹ của mình công khai thừa nhận điều này. "Chàng trai" 21 tuổi không xuất hiện nhiều trước công chúng, nhưng thỉnh thoảng anh vẫn lọt vào tầm ngắm của các paparazzi khi đi bên cạnh mẹ.

Vì Cynthia Nixon và bạn đời hiện tại của cô là người đồng tình nên cặp đôi rất ủng hộ con cũng như những người chuyển giới khác. Bên cạnh đó, nữ diễn viên 58 tuổi là một người hoạt động tích cực cho quyền lợi của cộng đồng LGBT nói chung và người chuyển giới nói riêng.

Cynthia Nixon và bạn đời.

Cynthia Nixon bày tỏ rằng mình hiểu rõ tầm quan trọng của việc bảo vệ những người thuộc giới tính thứ ba. "Chúng ta phải được đường hoàng bước ra khỏi nhà mà không bị mọi người xung quanh xem là một người kỳ quặc. Chúng ta cần được bảo vệ để không trở thành mục tiêu cho những kẻ bắt nạt, quấy rối, phân biệt đối xử, đánh đập, thậm chí là bị sát hại", sao phim "Sex and the City" từng phát biểu.