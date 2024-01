Nữ hiệu trưởng cho vay lãi nặng "cắt cổ" tới... 2.555%/năm

Công an huyện Tân Uyên (tỉnh Lai Châu) mới khởi tố, bắt tạm giam một nữ hiệu trưởng trường mầm non về hành vi "Cho vay lãi nặng trong giao dịch dân sự" - theo PLVN.

Công an huyện Tân Uyên (tỉnh Lai Châu) đã ra quyết định khởi tố vụ án hình sự, quyết định khởi tố bị can và ra lệnh tạm giam đối với Hà Thị Nhàn (SN 1982) về tội Cho vay lãi nặng trong giao dịch dân sự. Trong ảnh: Cơ quan điều tra khám xét nơi ở của Hà Thị Nhàn. (Ảnh: Công an cung cấp). Nguồn: Dân Trí

Thông tin cụ thể vụ việc từ Dân Trí: Ngày 20/1, Công an tỉnh Lai Châu cho biết, Công an huyện Tân Uyên đã ra quyết định khởi tố vụ án hình sự, quyết định khởi tố bị can và ra lệnh tạm giam đối với Hà Thị Nhàn (SN 1982, hiệu trưởng một trường mầm non trên địa bàn xã Khao Mang, huyện Mù Cang Chải, tỉnh Yên Bái) về tội Cho vay lãi nặng trong giao dịch dân sự.

Tại cơ quan điều tra, Hà Thị Nhàn khai nhận, trong thời gian từ tháng 6/2022 đến tháng 2/2023, Nhàn đã 18 lần cho ông M., giám đốc một công ty ở huyện Tân Uyên và nhiều cá nhân trên địa bàn huyện Mù Cang Chải vay tiền với hình thức vay nóng không thế chấp tài sản. Lãi suất thỏa thuận từ 365% đến 2.555%/năm. Qua đó, Nhàn thu lợi bất chính hàng trăm triệu đồng.

Đến tháng 6/2023, do ông M. không còn khả năng trả nợ, không thanh toán tiền lãi cho Nhàn như thỏa thuận, Nhàn đã thuê một nhóm người ở Lào Cai đến nhà và nơi làm việc của ông M. để uy hiếp tinh thần nhằm mục đích đòi nợ.

Cảnh sát khám xét tại nơi ở của Hoàng Thị Thanh Thủy. (Ảnh: Công an cung cấp). Nguồn: Dân Trí

Tiến hành mở rộng chuyên án, ngày 16/1, Công an huyện Tân Uyên thi hành lệnh khám xét khẩn cấp, lệnh giữ người trong trường hợp khẩn cấp, lệnh bắt người bị giữ trong trường hợp khẩn cấp đối với Hoàng Thị Thanh Thủy (SN 1976, quê Yên Bái).

Tại cơ quan điều tra, Thủy khai nhận, trong thời gian từ tháng 7/2020 đến tháng 11/2023, Thủy đã nhiều lần cho Nhàn và nhiều cá nhân trên địa bàn huyện Mù Cang Chải, tỉnh Yên Bái, vay tiền với lãi suất từ 120% đến 365%/năm, thu lợi bất chính trên 100 triệu đồng.