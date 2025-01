Nữ khách hàng tố bị hành hung, chủ quán cháo sườn ở Hà Nội hành xử thế nào?

Mới đây trên một diễn đàn ẩm thực, một nữ thực khách chia sẻ trải nghiệm đáng nhớ của mình khi tới ăn tại quán cháo sườn nằm trên phố Đội Cấn, quận Ba Đình, Hà Nội.



Cụ thể, vị khách cho biết, đây là quán mà chị vẫn thỉnh thoảng tới ăn vì gần nơi làm việc. Trong lần ăn gần đây, khi vào trong nhà ngồi, nơi đã xếp sẵn bàn ghế, chị bị một nữ nhân viên yêu cầu mời ra ngồi ở ngoài sân. Do không muốn đôi co, vị khách liền làm theo. Tuy nhiên vì trời rét, chị chọn chỗ ngồi cạnh bếp lửa cho ấm thì bị nữ nhân viên nói những lời khó nghe.

Vị khách áo đỏ tố bị nhân viên quán cháo hành hung. Ảnh cắt từ clip

Sau đó, nữ nhân viên này đuổi theo và có những hành vi tác động lên cơ thể đối phương. Vị khách cũng chia sẻ chuyện bị nữ nhân viên nọ bẻ gãy móng tay sau khi va chạm. Phẫn nộ trước cách hành xử kém văn minh của nhân viên bán hàng, cô gái đã chia sẻ câu chuyện của mình và thu hút lượng tương tác lớn.

Bên dưới bài viết với hàng nghìn bình luận, nhiều người tỏ ra phẫn nộ trước cách hành xử của người nhân viên. Ngay sau đó, đoạn clip ghi lại nội dung vụ việc được đăng tải lên mạng cũng gây xôn xao dư luận.

Quán cháo sườn nơi xảy ra sự việc. Ảnh: Gia Khiêm

Theo tìm hiểu, nơi xảy ra vụ việc là một quán cháo sườn sụn khá nổi tiếng với thực khách, nằm trên phố Đội Cấn thuộc quận Ba Đình. Được biết, quán cháo sườn sụn kinh doanh từ năm 2017, mở cửa cả ngày từ 7h tới 22h. Quán đông nhất khung giờ trưa từ 11h tới 13h, phục vụ món cháo sườn kèm ruốc thịt lợn, ruốc nấm với giá từ 40.000 đồng/bát.

Trao đổi với PV Dân Việt, chị Đinh Minh C. (40 tuổi) chủ quán cháo xác nhận vụ việc xảy ra tại cơ sở của mình vào khoảng 8h15 ngày 15/1. Theo chị C., vài năm nay chị không trực tiếp bán tại quán, mọi việc do người phụ nữ tên N. đảm nhiệm.

Vị khách chia sẻ bị nữ nhân viên bẻ gãy móng tay Ảnh: Nhân vật cung cấp

"Khi biết có vụ xô xát diễn ra tại quán, tôi có xem lại camera giám sát và nắm bắt tình hình. Từ hình ảnh và âm thanh trong camera trích xuất đây là điều đáng tiếc đến từ 2 phía. Tuy nhiên, ở trường hợp này, nữ nhân viên của mình đã hành xử sai. Sau sự việc tôi đã cho chị N. nghỉ việc", chị C. nói.

Nữ chủ quán đánh giá, nữ nhân viên của mình thường ngày là người "hơi nóng tính", tuy nhiên, việc hành hung khách hàng thì đây là lần đầu tiên.

"Hơn 1 ngày nay tôi bận chút công việc riêng nên chưa làm việc được với cơ quan công an cũng như nữ khách hàng. Sau sự việc này, tôi sẽ lên công an làm việc đồng thời sẽ tìm cách gặp nữ khách hàng gửi lời xin lỗi sau những gì nhân viên của mình đã hành động như vậy", chị C. nói.

Theo ghi nhận, sáng ngày 16/1, quán cháo sườn bị tố hành hung khách vẫn mở cửa đón khách bình thường. Quán cháo nằm tại số 147D, cửa hàng chỉ rộng chừng 10m2, khách hàng đến ngồi ăn ngoài vỉa hè.

Trao đổi với PV Dân Việt, lãnh đạo Công an phường Đội Cấn cho biết, sau khi tiếp nhận thông tin, công an đã nhanh chóng vào cuộc, bước đầu tiến hành lấy lời khai của nữ khách hàng.

"Trong ngày, chúng tôi cũng đã cử cán bộ đến quán cháo nơi khách tố bị hành hung nhưng chủ quán không có tại cửa hàng, hiện tại cơ quan công an đang tiếp tục thu thập tài liệu, nhân chứng, hình ảnh, mời những người có liên quan lên làm việc. Từ đó sẽ đưa ra phương hướng xử lý", vị này thông tin.