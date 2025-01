Tài xế ô tô hành hung nhân viên cây xăng

Clip người đàn ông đi xế hộp tát tới tấp vào mặt nam nhân viên cây xăng gây phẫn nộ. Clip: M.Đ

Đoạn clip được lan truyền rộng rãi trên mạng xã hội vào sáng 15/1 cho thấy vụ việc xảy ra vào lúc 17h56' ngày 14/1. Theo thông tin, cửa hàng xăng dầu nơi xảy ra sự việc có địa chỉ tại xã Quỳnh Tam, huyện Quỳnh Lưu, tỉnh Nghệ An.

Hình ảnh cắt từ clip.

Vào thời điểm này, có 1 ô tô và 1 xe máy cùng đến đổ xăng.

Trong lúc nhân viên cây xăng đang cầm vòi chuẩn bị đổ xăng cho chiếc xe máy, tài xế của chiếc ô tô con màu trắng chưa rõ biển kiểm soát là 1 nam thanh niên bất ngờ lao tới và tấn công nhân viên.

Dù nhân viên cây xăng cố gắng né tránh, tài xế vẫn tiếp tục hành vi bạo lực của mình.

Sự việc sau khi được đăng tải đã khiến dư luận vô cùng bức xúc, đề nghị cơ quan chức năng nhanh chóng vào cuộc điều tra, xử lý nghiêm.

Lời khai ban đầu của nữ nghi phạm bắt cóc bé gái mầm non ở Hải Phòng

Sáng 15/1, ông Bùi Văn Kiệm - Giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo (GD&ĐT) TP.Hải Phòng cùng đoàn công tác tặng quà cảm ơn Công an TP.Thuỷ Nguyên (TP.Hải Phòng) đã tìm được cháu bé thất lạc.

Đối tượng Đông Thị Huyền Thu tại cơ quan công an. Ảnh: CAH

Kịp thời động viên cán bộ, chiến sĩ Công an TP.Thuỷ Nguyên, Sở GD&ĐT TP.Hải Phòng cùng lãnh đạo UBND TP.Thuỷ Nguyên đã đến tặng quà Công an TP.Thuỷ Nguyên vì đã nhanh chóng tìm ra cháu bé Nguyễn Trà M., sinh ngày 31/3/2021 (học sinh lớp 3A2), Trường Mầm non Thiên Hương (phường Thiên Hương, TP.Thuỷ Nguyên) bị người lạ dẫn ra khỏi trường.

Tại đây, đại diện Cơ quan CSĐT, Công an TP.Thuỷ Nguyên thông tin vụ việc.

Cụ thể, khoảng 17 giờ ngày 13/1, Công an TP nhận được báo cáo từ Công an phường Thiên Hương về việc cháu Nguyễn Trà M. bị người lạ dẫn đi khỏi trường.

Bước đầu xác minh cháu được dẫn lên xe taxi đi về hướng đường Trần Nguyên Hãn (quận Lê Chân, Hải Phòng).

Ngay trong đêm, các lực lượng công an tập trung tham gia phá án và phối hợp các đơn vị liên quan, truy tìm nạn nhân. 16 giờ ngày 14/1, với sự kết hợp tích cực của Công an quận Lê Chân và Công an quận Ngô Quyền đã bắt giữ được nghi phạm và tìm được cháu bé.

Bước đầu làm việc, lực lượng chức năng xác định, đối tượng thích trẻ em, muốn chiếm đoạt và sẽ tính thuê địa điểm để ở, nuôi cháu. Đối tượng chưa đủ 18 tuổi và đang bị tạm giữ tại Công an TP.Thuỷ Nguyên.

Trước đó, như Dân Việt đã đưa tin, chiều 14/1, người dân cùng Công an TP.Thủy Nguyên và Công an quận Ngô Quyền đã tạm giữ được đối tượng Đông Thị Huyền Thu (sinh năm 2007, trú tại phường Hoàng Lâm, TP.Thủy Nguyên) đang đi cùng cháu N.T.M ở địa bàn quận Ngô Quyền (Hải Phòng).

Công an bắt đối tượng dùng clip "nóng" tống tiền hàng chục tỷ đồng

Ngày 15/1, Phòng An ninh mạng và phòng, chống tội phạm sử dụng công nghệ cao (Phòng An ninh mạng), Công an TP.Đà Nẵng cho biết, đơn vị này vừa phối hợp Công an quận Liên Chiểu (Đà Nẵng) phá chuyên án 125C, bắt đối tượng Trần Quang Lương (23 tuổi, trú xã Vạn Trạch, huyện Bố Trạch, tỉnh Quảng Bình) về hành vi "Cưỡng đoạt tài sản".

Trước đó, ngày 5/1, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an quận Liên Chiểu tiếp nhận trình báo của một phụ nữ (sinh sống tại quận Liên Chiểu) về việc bị đối tượng không rõ lai lịch sử dụng các tài khoản Zalo ảo có tên "Thùy Linh", "Đạt" nhắn tin, gửi các hình ảnh, video clip "nóng" của người này và đe dọa, yêu cầu nạn nhân chuyển tiền, nếu không đối tượng sẽ đưa các hình ảnh nhạy cảm của nạn nhân lên mạng xã hội và gửi cho người thân, bạn bè.

Nhận thấy vụ việc có dấu hiệu tội phạm, gây phức tạp, ảnh hưởng xấu đến tình hình an ninh trật tự trên địa bàn, Trưởng Công an quận Liên Chiểu đã chỉ đạo Đội Cảnh sát hình sự - kinh tế - ma túy phối hợp với Phòng An ninh mạng khẩn trương xác minh làm rõ.

Áp dụng các biện pháp nghiệp vụ, cơ quan công an xác định đối tượng nghi vấn là Trần Quang Lương nên tiến hành truy xét. Tuy nhiên, do đối tượng cực kỳ ranh mãnh, thường xuyên thay đổi chỗ ở và không có mặt ở địa phương, sử dụng nhiều thủ đoạn nhằm qua mắt cơ quan công an như sử dụng sim rác, tài khoản mạng xã hội ảo và để lại nhiều dấu vết giả ở nhiều nơi.

Vì vậy, để huy động lực lượng và sử dụng đồng bộ các biện pháp nghiệp vụ nhằm truy bắt đối tượng, Công an quận Liên Chiểu phối hợp Phòng An ninh mạng xác lập chuyên án bí số 125C để đấu tranh.

Công an Đà Nẵng bắt đối tượng Trần Quang Lương dùng clip "nóng" tống tiền hàng chục tỷ đồng. Ảnh: CAĐN



Bằng các biện pháp nghiệp vụ, Ban chuyên án đã xác định đối tượng Lương hiện đang lẩn trốn tại xã Phú Hòa (huyện Phú Tân, tỉnh An Giang) nên đã phân công 1 tổ công tác vào tiếp cận, bắt giữ đối tượng, sau đó di lý đối tượng từ An Giang về Đà Nẵng để tiếp tục điều tra.

Tại cơ quan công an, bước đầu Lương khai nhận toàn bộ hành vi phạm tội của mình. Đồng thời qua xác minh, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an quận Liên Chiểu phát hiện Lương đã sử dụng nhiều tài khoản ngân hàng khác nhau phục vụ cho hoạt động trên với số tiền giao dịch hàng chục tỷ đồng.

Thủ đoạn của Lương, sau khi thu thập được các dữ liệu hình ảnh, video clip nhạy cảm được ghi lại từ các thiết bị camera đã bị "hack" được lắp đặt tại các hộ gia đình, đối tượng thu thập thông tin cá nhân của những người có mặt trong video, sau đó sử dụng tài khoản Zalo ảo, sim rác để nhắn tin đe doạ, yêu cầu người bị hại chuyển tiền nếu không sẽ phát tán lên không gian mạng và gửi cho người thân bạn bè của họ. Lo sợ hình ảnh bị phát tán, nhiều nạn nhân buộc phải "ngậm bồ hòn làm ngọt" chuyển tiền để được yên thân…

Hiện Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an quận Liên Chiểu đã ra quyết định tạm giữ đối với Trần Quang Lương về hành vi "Cưỡng đoạt tài sản" để phục vụ công tác xác minh, điều tra làm rõ chuyên án.

Thông qua vụ việc này, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an quận Liên Chiểu thông báo cho ai là bị hại hoặc người có liên quan đến các tài khoản Zalo trên hoặc các phương thức thủ đoạn tương tự thì liên hệ đến Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an quận Liên Chiểu, địa chỉ 239 Hồ Tùng Mậu (phường Hòa Minh, quận Liên Chiểu) để trình báo.

Hình ảnh cựu Bí thư Thanh Hóa Trịnh Văn Chiến cùng 9 đồng phạm hầu tòa

Sáng 15/1, Tòa án nhân dân tỉnh Thanh Hóa mở phiên xét xử sơ thẩm vụ án hình sự liên quan đến cựu Bí thư Thanh Hóa Trịnh Văn Chiến và cựu Chủ tịch UBND Thanh Hóa Nguyễn Đình Xứng cùng các đồng phạm hầu tòa liên quan đến vụ án Vi phạm các quy định về quản lý, sử dụng tài sản Nhà nước gây thất thoát, lãng phí tại dự án Hạc Thành Tower (TP.Thanh Hóa, tỉnh Thanh Hóa).

Cựu Bí thư Tỉnh ủy Thanh Hóa Trịnh Văn Chiến đến phiên xét xử. Ảnh PV

Trước đó, Dân Việt đã đưa ngày 26/12/2024, Tòa án nhân dân tỉnh Thanh Hóa mở phiên xét xử sơ thẩm vụ án hình sự liên quan đến cựu Bí thư Thanh Hóa Trịnh Văn Chiến và cựu Chủ tịch UBND Thanh Hóa Nguyễn Đình Xứng cùng các đồng phạm hầu tòa liên quan đến vụ án Vi phạm các quy định về quản lý, sử dụng tài sản Nhà nước gây thất thoát, lãng phí tại dự án Hạc Thành Tower (TP.Thanh Hóa, tỉnh Thanh Hóa). Tuy nhiên, Hội đồng xét xử đã quyết định hoãn phiên tòa vì vắng luật sư bào chữa và một số người liên quan.

Cựu Bí thư Thanh Hóa Trịnh Văn Chiến, cựu Chủ tịch UBND Thanh Hóa Nguyễn Đình Xứng cùng các đồng phạm liên quan đến vụ án "Vi phạm các quy định về quản lý, sử dụng tài sản Nhà nước gây thất thoát, lãng phí" tại dự án Hạc Thành Tower (TP.Thanh Hóa).

Các bị cáo bị triệu tập hầu tòa gồm: Bị cáo Trịnh Văn Chiến (SN 1960), cựu Bí thư Tỉnh ủy Thanh Hóa Trịnh Văn Chiến.

Bị cáo Nguyễn Đình Xứng (SN 1962), cựu Chủ tịch UBND tỉnh Thanh Hóa.

Bị cáo Cù Đình Hiền (SN 1954), cựu Phó chánh Văn phòng UBND tỉnh Thanh Hóa.

Bị cáo Bùi Văn Nam (SN 1969), cựu Phó trưởng Phòng Kinh tế tài chính thuộc Văn phòng UBND tỉnh Thanh Hóa.

Bị cáo Đinh Cẩm Vân (SN 1965), cựu Giám đốc Sở Tài chính.

Bị cáo Nguyễn Bá Hùng (SN 1966) và Ngô Đình Chén (SN 1956), cựu Phó giám đốc Sở Tài chính.

Bị cáo Văn Xuân Hùng (SN 1959), cựu Trưởng phòng Quản lý công sản - Giá cả, Sở Tài chính Thanh Hóa.

Bị cáo Trần Công Tỏ (SN 1956), cựu Trưởng phòng Tài chính doanh nghiệp, Sở Tài chính.

Bị cáo Đinh Xuân Hướng (SN 1970), cựu Tổng giám đốc Công ty TNHH MTV Sông Mã.

Bị cáo Nguyễn Mạnh Sơn (SN 1958), cựu Chủ tịch Hội đồng thành viên Công ty TNHH MTV Sông Mã.

Đây là lần thứ 2 HĐXX mở lại phiên tòa sơ thẩm vụ án cựu Bí thư Thanh Hóa Trịnh Văn Chiến, cựu Chủ tịch UBND Thanh Hóa Nguyễn Đình Xứng cùng các đồng phạm liên quan đến vụ án "Vi phạm các quy định về quản lý, sử dụng tài sản Nhà nước gây thất thoát, lãng phí" tại dự án Hạc Thành Tower (TP.Thanh Hóa).

Theo cáo trạng truy tố của Viện Kiểm sát nhân dân tỉnh Thanh Hóa, Công ty Sông Mã tiền thân là Công ty Kinh doanh nhà Thanh Hóa (100% vốn Nhà nước), được giao quản lý diện tích hơn 1.700m2 (khu tập thể cũ, số 3 Phan Chu Trinh, phường Điện Biên, TP.Thanh Hóa).

Ngày 23/2/2012, Sở Tài chính có tờ trình đề nghị Chủ tịch UBND tỉnh Thanh Hóa phê duyệt tổng giá trị tài sản công ty đến ngày 30/9/2011 là hơn 474 tỷ đồng; nợ thực tế phải trả hơn 439 tỷ đồng; giá trị phần vốn Nhà nước hơn 34 tỷ đồng.

Đến ngày 5/4/2012, UBND tỉnh Thanh Hóa có quyết định phê duyệt giá trị doanh nghiệp; quyết định phê duyệt phương án cổ phần hóa, chuyển Công ty Sông Mã thành công ty cổ phần, số lượng cổ phần phát hành lần đầu là 3,5 triệu cổ phần.

Hội đồng xét xử vụ cựu Bí thư Thanh Hóa Trịnh Văn Chiến và 9 bị cáo. Ảnh PV

Tháng 8/2012, ông Trịnh Văn Chiến, khi đó là Chủ tịch UBND tỉnh Thanh Hóa, ký văn bản đồng ý cho phép Công ty Sông Mã được chuyển nhượng hơn 1.200m2 đất tại số 3 Phan Chu Trinh cho Công ty TNHH Huy Hoàng với giá 21 triệu đồng/m2, phần diện tích còn lại tiếp tục được chuyển cho 3 cá nhân khác.

Việc ông Trịnh Văn Chiến đồng ý cho Công ty Sông Mã chuyển nhượng đất, áp dụng giá giao đất tại thời điểm tháng 1/2013 theo đơn giá đất năm 2009 là trái pháp luật.

Ông Nguyễn Đình Xứng khi đó là Phó chủ tịch UBND tỉnh Thanh Hóa, ký quyết định phê duyệt tiền sử dụng đất nộp ngân sách Nhà nước của Công ty Sông Mã là 21 triệu đồng/m2, trái pháp luật.

Ông này cũng ký quyết định phê duyệt giá trị doanh nghiệp tại thời điểm công ty chính thức chuyển thành công ty cổ phần, xác định giá trị thực tế doanh nghiệp không bao gồm giá trị khu đất, gây thiệt hại cho Nhà nước.

Dự án Hạc Thành Tower (TP.Thanh Hóa, tỉnh Thanh Hóa). Ảnh: PV

Trong cáo trạng nêu rõ hành vi của các bị can là rất nghiêm trọng, xâm phạm đến trật tự quản lý kinh tế về đất đai, cổ phần hóa doanh nghiệp, quản lý, sử dụng tài sản Nhà nước, gây thiệt hại cho Nhà nước hơn 55 tỷ đồng.

Viện kiểm sát: Cựu Chủ tịch Nhà xuất bản Giáo dục từng giúp làm rõ vụ ông Trần Hùng và một số vụ án

Sáng 15/1, Viện KSND TP.Hà Nội nêu quan điểm giải quyết vụ án và đưa ra mức án đề nghị với các bị cáo trong vụ án xảy ra tại Nhà xuất bản Giáo dục Việt Nam (NXB Giáo dục).

Phía công tố cho rằng, tại tòa, các bị cáo thừa nhận hành vi phạm tội như cáo trạng quy kết, phù hợp lời khai tại giai đoạn điều tra và các chứng cứ, tài liệu khác.

Đại diện Viện kiểm sát giữ quyền công tố trong vụ án xảy ra ở NXB Giáo dục.

Do vậy, đủ cơ sở xác định từ năm 2017 – 2020, bị cáo Nguyễn Đức Thái, cựu Giám đốc NXB Giáo dục đã nhận hối lộ hơn 24 tỷ đồng để giúp các Công ty Phùng Vĩnh Hưng và Công ty giấy Minh Cường Phát ký hợp đồng, bán giấy in sách giáo khoa cho nhà xuất bản.

Các bị cáo Tô Mỹ Ngọc của Công ty Phùng Vĩnh Hưng và Nguyễn Trí Minh từ Công ty Minh Cường Phát có hành vi đưa hối lộ để doanh nghiệp của mình được ký hợp đồng với NXB Giáo dục.

Nhóm 5 bị cáo nguyên là lãnh đạo, nhân viên NXB Giáo dục, nhận chỉ đạo của Nguyễn Đức Thái rồi thực hiện việc vi phạm quy định về đấu thầu, giúp các Công ty Phùng Vĩnh Hưng, Minh Cường Phát trúng thầu sai quy định.

Viện kiểm sát đánh giá, hành vi của các bị cáo gây nguy hiểm cho xã hội, xâm phạm hoạt động đúng đắn của NXB Giáo dục – đơn vị 100% vốn Nhà nước, gây thiệt hại hơn 10 tỷ đồng...

Trong đó, bị cáo Nguyễn Đức Thái là Chủ tịch kiêm Trưởng ban lựa chọn cung ứng vật tư nhưng lại phạm tội nhiều lần vì động cơ trục lợi nên cần chị hình phạt cao hơn các bị cáo khác.

Ngược lại, ông Thái được ghi nhận các tình tiết giảm nhẹ gồm tích cực hợp tác với cơ quan điều tra; thành khẩn khai báo, ăn năn hối cải; tự nguyện nộp lại toàn bộ tiền nhận hối lộ… Ông Thái còn từng phối hợp với cơ quan chức năng, làm rõ một số vụ án, vụ việc.

Được biết, ông Thái từng giúp làm sáng tỏ và xử lý đường dây buôn lậu sách giáo khoa có hành vi đưa hối lộ cho ông Trần Hùng, cựu Phó chánh văn phòng Ban chỉ đạo 389 và một vụ án khác về giả danh cán bộ cấp cao.

Các bị cáo tại tòa.

Với các bị cáo Tô Mỹ Ngọc và Nguyễn Trí Minh, Viện kiểm sát cho rằng họ vì động cơ ký kết được hợp đồng đã đưa hối lộ nhưng cũng đã thành khẩn khai báo, tích cực hợp tác với cơ quan điều tra. Cả 2 có các tình tiết giảm nhẹ khác như sức khỏe yếu, đang nuôi con nhỏ…

Nhóm các bị cáo còn lại là người của NXB Giáo dục được Viện kiểm sát ghi nhận phạm tội theo chỉ đạo của cấp trên và đến nay đã thành khẩn khai báo, tích cực khắc phục hậu quả… NXB Giáo dục còn có đơn xin giảm nhẹ cho tất cả cựu lãnh đạo, nhân viên đơn vị mình.

Từ những nhận định trên, phía công tố đề nghị HĐXX tuyên phạt Nguyễn Đức Thái từ 12 – 13 năm tù về tội "Nhận hối lộ"; các bị cáo Tô Mỹ Ngọc từ 5 – 6 năm tù và Nguyễn Trí Minh từ 30 – 36 tháng tù về tội "Đưa hối lộ".

Bị cáo Nguyễn Thị Thanh Thủy, cựu Phó phòng thuộc NXB bị đề nghị lĩnh từ 20 – 24 tháng tù và sau đó sẽ tổng hợp án 30 tháng tù trong vụ án Việt Á. Bà Thủy bị cáo buộc phạm tội "Vi phạm quy định về đấu thầu gây hậu quả nghiêm trọng".

Cùng tội danh, nhóm bị cáo Phạm Gia Thạch, cựu Thành viên Hội đồng thành viên; Hoàng Lê Bách và Lê Hoàng Hải, cùng là cựu Phó giám đốc NXB Giáo dục, bị đề nghị cùng mức án từ 30 – 36 tháng tù cho hưởng án treo. Riêng bị cáo Đinh Quốc Khánh, cựu Phó phòng In, bị đề nghị 23 tháng 4 ngày tù (bằng thời gian tạm giam).