Nữ nhân thách thức Đế Vương cưới mình và cái kết khó tin

Từ trước đến nay, chuyện Đế Vương có Hoàng hậu đẹp là điều quá bình thường. Hậu cung của Hoàng đế hàng ngàn mỹ nữ, ai cũng đều là những nhân vật xinh đẹp nổi tiếng trong thiên hạ. Tuy nhiên, có một vị Đế Vương lập nữ nhân nổi tiếng xấu, “quá lứa lỡ thì” lên làm Vương Hậu. Đó chính là chuyện của Chung Vô Diệm.

Nữ nhân quá lứa xấu xí vô cùng

Chung Vô Diệm chính là một trong 5 người bị coi là xấu nhất lịch sử phong kiến Trung Hoa. Bà cũng 4 cái tên khác trở thành “Ngũ xú Trung Hoa” nổi danh khắp nơi.

Vô Diệm tên thật là Chung Ly Xuân người thuộc phía Đông huyện Đông Bình, tỉnh Sơn Đông, Trung Quốc.

Sách Liệt nữ truyện miêu tả lại Chung Vô Diệm như sau: "Sinh ra đầu to, mắt sâu, khung xương rất to, chân thô, mũi hếch, cổ to, tóc thưa, bụng phệ, lưng gù, da đen đúa”.

Tuy vậy, Chung Vô Diệm lại biết chữ, cũng đọc nhiều thơ, sách và quan tâm đến quốc sự - điều mà ít phụ nữ thời đó có được.

Chừng đó không đủ trở thành ưu điểm bởi cái xấu của Chung Vô Diệm quá mức nổi bật. Đến nỗi đã gần 40 tuổi mà chẳng ai nhòm ngó đến bà.

Tạo hình của Chung Vô Diệm trong phim

Lúc đó Chung Vô Diệm đến kinh thành và muốn vào cung yết kiến. Khi thấy một cô gái xấu xí, quân bảo vệ cung điện đã chặn lại. Lúc đó Tề Vương đang tổ chức yến tiệc trong cung, thị vệ đến báo chuyện có cô gái xấu xí muốn gặp mình.

“Cô gái này muốn được vào cung hầu hạ Đại Vương”, thị vệ bẩm báo.

Ảnh minh họa

Lúc đó Tề Vương vô cùng bất ngờ: “Hậu cung của ta đều là mỹ nữ được tuyển chọn từ hàng triệu mỹ nữ, làm sao một cô gái xấu xí lại muốn xuất hiện trong Hậu cung của ta?”.

Các quan đều đồng loạt cười lên nhưng một vị thái y đã lên tiếng bẩm báo hi vọng Tề Vương có thể triệu kiến Chung Vô Diệm để xem tột cùng bà có lai lịch thế nào. Nếu như bà thật sự thô lỗ và gây ra rắc rối thì trừng phạt cũng không quá muộn.

Lúc Chung Vô Diệm bước vào, cả Tề Vương lẫn các quan đều “đứng hình” vì bà thật sự xấu xí quá. Mái tóc vàng thưa thớt xõa xuống, vầng trán to, hốc mắt sâu, mũi cao và đôi môi thâm sì không che nổi hai chiếc răng cửa lớn.

Khi Tề Vương nhìn thấy bà, ông cũng phát bực, định vẫy tay cho lui. Tuy vậy, ông cố kiên nhẫn để hỏi thêm lí do vì sao Chung Vô Diệm lại muốn vào Hậu cung, chẳng biết bà có tài cán gì mà dám tự ứng cử mình.

Lúc đó, Chung Vô Diệm đã xin phép rồi xin được nói với Tề Vương về 4 vấn đề của đất nước:

“Tề mạnh ở phía Tây, Tần mạnh ở phía Nam nước Chu sát bên cũng rất mạnh và luôn lăm le đất Tề. Đây là vấn đề số một.

Đất nước tốn nhiều nhân lực, vật lực để xây dựng đài cao, cung điện sang trọng, sinh kế của nhân dân ngày càng giảm là vấn đề thứ hai.

Người tài can gián Đại Vương không nghe nên đều ẩn mình trong núi rừng nhưng kẻ nịnh hót, a dua lại vây quanh cung điện, đây là vấn đề thứ ba.

Hoàng đế đam mê tửu sắc ngày đêm, không quản nội chính, coi nhẹ ngoại giao, không lập người kế vị, không chú tâm vào chuyện dạy dỗ các Hoàng tử. Đây là vấn đề thứ tư. Những vấn đề này có thể nói là gươm giáo treo trên đầu nước Tề. Tất cả đều vô cùng đáng lo ngại. Nếu nước Tề không thay đổi thì quốc gia sẽ rất hiểm nguy”.

Tề Vương thật sự bất ngờ trước những lời nhận xét sắc bén của Chung Vô Diệm. Ngay sau đó, ông quyết định thay đổi tất cả. Thậm chí, trong những phút giây nghe Chung Vô Diệm nói ra những vấn đề, quyết sách, sự tự tin cũng như hiểu sâu biết rộng của bà khiến Tề Vương rất ấn tượng và nảy sinh tình cảm khác lạ.

Ảnh minh họa

Sự thán phục và bất ngờ bởi đầu óc của một cô gái đã khiến Tề Vương bỏ qua luôn chuyện nhan sắc ngoài thân. Ông quyết định lập Chung Vô Diệm làm Vương hậu. Như vậy là lời nói năm nào của Vô Diệm đã thành sự thật. Người phụ nữ xấu xí đến quá lứa đã là Đế hậu của bậc Đế Vương.

Chung Vô Diệm xấu xí nhưng đã dùng chính kiến thức và lòng dũng cảm để chinh phục Tề Vương. Sau này, hai người “phu xướng phụ tùy” đã cùng nhau góp sức để đưa nước Tề trở nên hùng mạnh hơn. Phải nói rằng, Tề Vương may mắn khi có được một người tài giỏi như thế kề bên.

Trong chuyện tình yêu hay hôn nhân, đôi khi nhan sắc không phải là tất cả. Nhiều lúc, chính vẻ đẹp bên trong tâm hồn mới chính là thứ khiến hai con người đến sát gần nhau hơn. Tề Vương cũng ngay trong khoảnh khắc nghe Chung Vô Diệm say sưa nói đến việc nước mới nhận ra sự thu hút khác lạ của bà và cuối cùng phong bà làm Hoàng hậu của mình.

Vậy mới nói, phụ nữ đôi lúc cũng nên làm dày hơn kiến thức của bản thân và bỏ đi suy nghĩ chỉ cần có nhan sắc sẽ quyết định được tất cả mọi thứ. Đôi lúc, nhan sắc chỉ là thứ "gia vị" còn "món chính" vẫn là vẻ đẹp tâm hồn, sự thông minh khiến đàn ông phải mê mệt.