Nữ sinh lớp 7 bị đánh, đạp xuống mương cạn ở Tây Ninh: Thương tích do va chạm giao thông 3%

Thương tích 3% do va chạm giao thông (!)



Ngày 28/12, lãnh đạo UBND huyện Dương Minh Châu, tỉnh Tây Ninh cho biết địa phương vẫn đang điều tra, làm rõ vụ nữ sinh H.B.B.N. (12 tuổi, học sinh lớp 7, trường THCS) bị đánh, đạp xuống mương sau va chạm giao thông trên địa bàn xã Chà Là, vào ngày 12/12.

"Qua trao đổi với bên giám định được biết, vết thương do va chạm giao thông của cháu N. là 3%. Cháu N. bị đánh 3 chỗ, nhưng không có thương tích. Hiện tại, UBND huyện đã chỉ đạo công an huyện xử lý, đảm bảo theo đúng quy định" - lãnh đạo UBND huyện Dương Minh Châu nói.

Trước đó, ông Nguyễn Thanh Ngọc – Chủ tịch UBND tỉnh Tây Ninh khẳng định: Quan điểm của tỉnh, sự việc trên là nghiêm trọng và tất cả những hành vi liên quan đến bạo hành trẻ em đều phải xử lý nghiêm theo quy định.

Cháu N. thời điểm được điều trị tại bệnh viện.

Luật sư Trương Văn Tuấn – Đoàn Luật sư TP.HCM cho rằng: Hành vi của Trần Văn Mẫn (31 tuổi, ngụ xã Bàu Năng) người đã đánh, đạp nữ sinh N. xuống mương có dấu hiệu của tội "Cố ý gây thương tích hoặc gây tổn hại cho sức khỏe của người khác" - qui định tại Điều 134 Bộ luật hình sự năm 2015 (sửa đổi, bổ sung năm 2017).

Luật sư Tuấn phân tích, Mẫn không chỉ dừng lại ở hành vi chửi mắng cháu N, mà Mẫn còn có hành vi dùng vũ lực với cháu N, cụ thể: tát cháu N. làm cháu hoảng sợ bỏ chạy, sau đó người đàn ông này tiếp tục đuổi theo cháu bé, đánh vào đầu cháu bé rồi đạp cháu N té xuống mương, hậu quả làm cháu N. bị một vết thương rỉ máu ở vùng đầu.

"Để có cơ sở xử lý hình vi của người đàn ông đã gây thương tích cho cháu N, gia đình cần yêu cầu cơ quan điều tra tiến hành thủ tục giám định tỷ lệ thương tích đối với cháu N.

Căn cứ vào kết quả giám định tỷ lệ thương tích thì cơ quan điều tra mới có cơ sở xác định có khởi tố vụ án hay không, đồng thời cũng xác định khung hình phạt đối với người đàn ông này" - luật sư Tuấn nói.

Luật sư Trương Văn Tuấn cho rằng, tỷ lệ thương tích cháu N. dưới 11% vẫn có thể xem xét truy cứu trách nhiệm hình sự.

Theo luật sư Tuấn, trường hợp tỷ lệ thương tích của cháu N dưới 11% thì cơ quan chức năng vẫn có thể xem xét để truy cứu trách nhiệm hình sự đối với Trần Văn Mẫn căn cứ theo điểm c, điểm i, Khoản 1, Điều 134 Bộ luật hình sự với tình tiết định khung là phạm tội "đối với người dưới 16 tuổi" và phạm tội "có tính chất côn đồ". Hình phạt áp dụng đối với hành vi phạm tội này lên đến 3 năm tù.

Người đi bộ đi sai gây ra tai nạn

Báo cáo của Công an huyện Dương Minh Châu nêu rõ, khoảng 7h30, ngày 12/12, em H.B.B.N. chở bạn bằng xe đạp điện lưu thông trên đường nội bộ Khu công nghiệp Chà Là.

Khi cả hai chạy đến gần nhà xe công nhân là Công ty Pou Hung thì va chạm với chị Lê Thị Mộng Tr. (25 tuổi, công nhân) đang đi bộ.

Cú va chạm khiến cả ba ngã ra đường, chị Tr. bị nứt xương cánh tay phải, em H.B.B.N. bị trầy xước trên trán, bạn của N. không bị thương tích.

Sau đó, chị Tr. gọi điện cho chồng là Trần Văn Mẫn. Khi anh Mẫn chạy đến đã chửi mắng em N., N. có xin lỗi nhưng bị Mẫn tát vào mặt. Sợ hãi, N. bỏ chạy thì bị Mẫn đuổi theo và đánh vào đầu, đạp em N. té xuống mương cạn.

Khu vực cháu N. bị Mẫn đạp xuống mương.

Em N. được gia đình đưa vào bệnh viện Lê Ngọc Tùng, Thành phố Tây Ninh để cấp cứu.

Qua công tác khám nghiệm hiện trường, ghi lời các nhân chứng, bước đầu công an xác định nguyên nhân chính xảy ra va chạm giao thông là do chị Lê Thị Mộng Tr. đi bộ băng qua đường không đúng vị trí đi bộ, không đảm bảo an toàn giao thông,

Làm việc với công an, Mẫn thừa nhận hành vi đã đánh, đạp ngã em N. xuống mương cạn. Được biết, em N. luôn là học sinh giỏi từ cấp tiểu học. Các hoạt động phong trào của trường, em đều tích cực tham gia và đạt nhiều thành tích xuất sắc.