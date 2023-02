Nuôi mộng trở lại, CLB Long An rầm rộ tuyển quân

Để chuẩn bị cho mùa giải Hạng Nhất Quốc gia 2023 và quyết tâm tìm lại bản sắc của đội bóng từng làm mưa làm gió tại giải VĐQG, CLB Long An đã chiêu mộ khá nhiều các cầu thủ, trong đó nổi bật có Nguyễn Tài Lộc, Phạm Trọng Hóa...

HLV Nguyễn Anh Đức chỉ đạo các học trò tập luyện. Ảnh: Trần Anh Tuấn - CLB Long An.

Và mới nhất, cái tên gia nhập sân Tân An, làm học trò của HLV Nguyễn Anh Đức là Nguyễn Văn Quý. Cầu thủ này sinh năm 1997, trưởng thành từ lò đào tạo Bình Dương và có những thành tích khá ấn tượng qua các giải trẻ như HCĐ U17 QG , HCĐ + HCB U21 QG. Trước khi gia nhập CLB Long An thì Văn Quý đã thi đấu ở các CLB An Giang, Tây Ninh, B.Bình Dương, Bình Phước. Được biết, Nguyễn Văn Quý ký hợp đồng với CLB Long An có thời hạn 2 năm.

Nguyễn Văn Quý vừa ký hợp đồng với CLB Long An. Ảnh: Trần Anh Tuấn - CLB Long An..

Trước đó, Phạm Trọng Hóa sau khi thử việc không thành công ở Đông Á Thanh Hóa và Hải Phòng thì đã lập tức liên hệ với HLV Nguyễn Anh Đức để tới CLB Long An thử việc. Với "CV" tương đối hoành đáng, tiền đạo này đã nhanh chóng có được bản hợp đồng 2 năm.

Phạm Trọng Hóa (số 15) hy vọng tìm lại chính mình trong màu áo CLB Long An. Ảnh: Trần Anh Tuấn - CLB Long An.

"Quả thực với tôi lúc này, dù được chơi tại V.League hay hạng Nhất giờ không quan trọng. Điều mà tôi quan tâm nhất là được ra sân thi đấu, được cống hiến và được mọi người ghi nhận về sự cố gắng của mình".

Nguyễn Tài Lộc (số 17) sở hữu kinh nghiệm thi đấu dày dạn. Ảnh: Trần Anh Tuấn - CLB Long An.

Từng là một trong những cầu thủ trẻ tài năng của bóng đá Việt Nam, trong quá khứ Phạm Trọng Hóa đã vinh dự lọt vào chung kết chương trình tìm kiếm tài năng trẻ trên toàn thế giới, do Học viện Asprie tổ chức dưới sự hỗ trợ chuyên môn của CLB Barcelona vào năm 2012.

Các cầu thủ CLB Long An chăm chỉ tập luyện chuẩn bị cho mùa giải 2023. Ảnh: Trần Anh Tuấn - CLB Long An.

Tài năng như vậy, nhưng con đường sự nghiệp của tiền đạo sinh năm 1998 lại vô cùng gian nan và trắc trở. Năm 2016, biến cố đã xảy ra với anh tại VCK U19 Đông Nam Á 2016. Dù được đánh giá rất cao về mặt chuyên môn cùng sự tích cực trong thời điểm tập luyện trước thềm giải đấu, nhưng cuối cùng Trọng Hóa đã bị HLV Hoàng Anh Tuấn gạch tên khỏi danh sách rút gọn trong sự tiếc nuối của nhiều người.

Những ngày qua, nhiều gương mặt mới đã đến với CLB Long An. Ảnh: Trần Anh Tuấn - CLB Long An.

Cũng trong năm đó, Trọng Hóa đã quyết định chia tay đội bóng PVF hay còn gọi là CLB Phố Hiến để đến đầu quân cho SHB Đà Nẵng. Tưởng chừng như một viễn cảnh đầy tươi đẹp sẽ mở ra trước mắt, nhưng những chấn thương cùng nỗi đau tâm lý bị loại khỏi U19 Việt Nam đã khiến Trọng Hóa không còn là chính mình và dần bị lãng quên trong mắt người hâm mộ.

Mùa trước, CLB Long An kết thúc ở vị trí thứ 6 trên BXH giải Hạng Nhất Quốc gia 2022. Vậy nên mùa này, họ đặt mục tiêu vào tốp 2, qua đó tranh vé trở lại V.League. Ảnh: Trần Anh Tuấn - CLB Long An.

Về phía Nguyễn Tài Lộc. Tiền vệ tấn công 33 tuổi này vốn trưởng thành từ bóng đá Long An, có nhiều năm chơi cho đội 1 trước khi quyết định khoác áo SHB Đà Nẵng từ mùa giải 2020 để có cơ hội chơi tại V.League. Tuy vậy, trong màu áo đội bóng Đà thành, Nguyễn Tài Lộc không được trọng dụng quá nhiều, vậy nên khi mùa giải 2022 khép lại, anh đã ra đi theo dạng hết hợp đồng và trở lại với đội chủ sân Tân An. Lãnh đạo CLB Long An cũng như HLV Nguyễn Anh Đức rất hy vọng, bằng kinh nghiệm dày dạn của mình, Nguyễn Tài Lộc sẽ dìu dắt lứa đàn em chơi tốt, từ đó hiện thực hóa tham vọng trở lại V.League...