Ồ ạt lắp thang thoát hiểm ở chung cư mini, chuyên gia chỉ ra những rủi ro này

Đua nhau lắp đặt thang thoát hiểm

Ít ngày sau vụ cháy chung cư mini tại ngõ 29/70 Khương Hạ (quận Thanh Xuân, Hà Nội) khiến 56 người tử vong, một căn chung cư mini xã Tân Triều, huyện Thanh Trì đã chi số tiền lớn để lắp đặt thang thoát hiểm.

Chung cư mini ở ngõ Tân Triều Mới, xã Tân Triều, huyện Thanh Trì, Hà Nội mở thang thoát hiểm dựng đứng ngay trước mặt toà nhà. Ảnh: Gia Khiêm

Chiếc thang được làm bằng sắt hộp, chạy dọc theo phương thẳng đứng từ tầng 7 xuống tầng 1 của căn nhà. Tại các tầng có một ô cửa để phòng khi xảy ra sự cố cháy nổ mọi người nếu không chạy được theo hướng thang máy thì có thể chui qua thang sắt này để thoát nạn.

Căn nhà 8 tầng nằm trong ngõ 58 phố Thanh Bình (quận Hà Đông) được chủ nhà lắp hệ thống thang thoát hiểm với chi phí hơn 100 triệu đồng. Ảnh: Phạm Hưng

Tương tự, sau vụ cháy lớn ở Khương Hạ gây thương vong nhiều, ông Hà Kiên Cường (55 tuổi), chủ một chung cư mini 6 tầng ở quận Cầu Giấy cũng đã chi hơn 20 triệu đồng thuê người lắp thang thoát hiểm. Chiếc thang làm bằng sắt hộp, cao khoảng 20m, được nhóm thợ lắp đặt cố định phía mặt tiền tòa nhà, từ tầng 2 đến tầng 6. Giữa mỗi tầng đều có chiếu nghỉ thông thoáng để cư dân chạy ra thang thoát hiểm. Hơn 2m từ tầng 2 xuống mặt đất là loại thang xếp gấp gọn, đặt trên mái tôn. Đề phòng trộm cắp, bảo vệ sẽ trực 24/24h.

Theo ông Cường: "Kể từ sau vụ cháy làm như thế này mới đỡ rủi ro. Nhiều người nói mất bò mới lo làm chuồng, nhưng tôi không quan tâm. Tính mạng con người là trên hết. Căn chung cư này 4 mặt đều thoáng, phía trước và sau có hai giếng trời, không quây kín. Sau khi nghiên cứu và tìm hiểu các loại thang thoát nạn phòng cháy chữa cháy (PCCC) tôi quyết định lắp thang thoát hiểm cố định bên ngoài tòa nhà.

Chủ căn nhà với khoảng 60 phòng trọ ở ngõ 329 đường Cầu Giấy (quận Cầu Giấy) sử dụng thang thoát hiểm có dạng thẳng đứng do không gian hạn chế. Ảnh: Phạm Hưng

Ngoài ra, ông bổ sung thêm hệ thống PCCC, vòi phun nước, mỗi tầng cũng đều được dán thông báo, quy định về an toàn PCCC. Chủ nhà khuyến khích cư dân học các kỹ năng thoát nạn, nâng cao ý thức bảo vệ bản thân và người xung quanh.

"Hôm trước, chúng tôi đã tổ chức diễn tập, kiểm tra độ chịu đựng của thang. Mỗi phòng cử một người tham gia học sử dụng thang thoát hiểm rồi phổ biến cho những người khác", chủ nhà cho hay.

Một chung cư hàn lối thoát hiểm dựng đứng khiến không ít người tranh cãi, lo ngại. Ảnh: MXH

Đáng chú ý, mới đây trên mạng xã hội xuất hiện hình ảnh nhóm công nhân hàn khung thang thoát hiểm dựng đứng chạy dọc theo bên hông toà chung cư mini. Theo đó, khung thang thoát hiểm đủ cho một người chui vào bước theo các bậc cửa sổ các căn hộ.

Việc này cũng khiến cho nhiều người lo ngại khi không may xảy ra sự cố cháy khói lửa bốc ra gây nóng khung sắt mọi người cũng không thể nào thoát hiểm được. Tuy nhiên, có người cho rằng "méo mó có hơn không" và không phải lúc nào cháy tại khu vực thang thoát hiểm hay lửa lớn bốc ra gây bỏng sát khu vực này.

Ồ ạt lắp thang thoát hiểm chung cư mini là "hình thức đối phó!"

Liên quan đến việc nhiều chung cư mini ồ ạt lắp đặt thang thoát hiểm, ông Vũ Ngọc Anh, Vụ trưởng Vụ Khoa học, Công nghệ và Môi trường (Bộ Xây dựng) cho rằng, việc xây dựng thang sắt thoát hiểm gắn bên ngoài tòa nhà chỉ là giải pháp tạm thời, cần có đánh giá độ an toàn và tính phù hợp với mỗi điều kiện công trình khác nhau. Đồng thời, người dân cần có tư vấn của cơ quan, cá nhân có chuyên môn để xây dựng thang thoát nạn đúng quy chuẩn, phát huy hiệu quả.

Chuyên gia khuyến cáo người dân cần có tư vấn của cơ quan, cá nhân có chuyên môn để xây dựng thang thoát nạn đúng quy chuẩn, phát huy hiệu quả. Ảnh: Gia Khiêm

Tại không gian hẹp, thang kim loại cố định được lắp thẳng từ tầng thượng xuống mặt đất, ông Ngọc Anh cho rằng người già và trẻ em rất khó sử dụng. Ngoài ra, lượng nhiệt tỏa ra từ tường lan sang thang kim loại dễ tiềm ẩn nhiều nguy cơ.

Còn với thang thoát hiểm hình dích dắc, đây là loại thang đúng tiêu chuẩn, nhưng chiếm nhiều diện tích, không phải khu vực nào ở Hà Nội cũng thích hợp để lắp đặt.

"Việc lắp đặt thang bộ thoát nạn ngoài nhà sẽ lấn vào không gian công cộng nên chỉ lắp đặt cố định từ tầng 2 trở lên. Còn phần thang thoát nạn từ tầng 1 đến tầng 2 thì phải thiết kế cơ động để khi cần thì hạ xuống mặt đất, khi không cần thiết thì thu gọn lại trả không gian lưu thông trong các ngõ nhỏ.

Đặc biệt, những chung cư mini, tòa nhà đã xây lâu năm hoặc thiết kế ban đầu không tuân theo quy chuẩn, lắp thang thoát hiểm có thể xâm lấn vào chỉ giới hoặc không gian công cộng. Do đó, người dân cần có tư vấn của cơ quan, cá nhân có chuyên môn để xây dựng thang thoát nạn đúng quy chuẩn, phát huy hiệu quả", ông Ngọc Anh chia sẻ.

Đồng quan điểm trên, trao đổi với PV Dân Việt, đại tá, PGS.TS Ngô Văn Xiêm, nguyên Phó hiệu trưởng Trường Đại học PCCC cho rằng, nhiều chung cư mini, toà nhà đang lắp thang thoát hiểm ồ ạt kiểu "đối phó". Sở dĩ, ông Xiêm nói điều này bởi nhiều chung cư mini trước đó đã tận dụng xây hết đất, không có lối thoát hiểm thứ 2. Khi xảy ra vụ cháy ở Khương Hạ mới ồ ạt làm với phương châm "có còn hơn không".

"Luật PCCC quy định rất rõ các nhà ở phải có 2 lối thoát hiểm. Nguyên tắc lối thoát nạn các bậc cầu thang ngay trong nhà thì bậc cầu thang rẻ quạt không được phép xây dựng lối đường thoát nạn, nhịp cầu thang cũng phải theo quy định như không cao, không thấp… Còn với các chung cư mini đang làm thang thoát hiểm những ngày qua đều là giải pháp đối phó", ông Xiêm nhấn mạnh.

Ông Xiêm cho rằng, trong trường hợp không còn cách nào khác khuyến cáo các gia đình ở chung cư mini, nhà cao tầng nên mua thang dây phòng khi xảy ra cháy nổ.

"Nhiều chung cư mini điều kiện để thoát nạn an toàn cực kỳ khó, có khi rất nguy hiểm. Việc thoát theo lối khung sắt nếu không may có nhiệt độ, ngọn lửa đám cháy lực lượng PCCC ở dưới phải thường trực, hỗ trợ như dùng đệm hơi, chăn hơi phòng có người rơi xuống. Cần phải kết hợp tạo thành tổ liên gia an toàn PCCC ở các nhà. Các hộ cần thống nhất với nhau thiết lập hành lang an toàn để nhà này thoát sang nhà kia trong điều kiện cháy", ông Xiêm chia sẻ thêm.