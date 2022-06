Ô tô gửi trong bãi bị cháy, ai bồi thường?

Bạn đọc Nguyễn Thị Hồng (quận Nam Từ Liêm, TP Hà Nội) hỏi:

Tôi để ô tô trong bãi xe theo hợp đồng hàng tháng, tuy nhiên vừa qua xe gặp sự cố cháy khiến xe hỏng hết phần đầu. Vậy xin hỏi trong trường hợp này, ai sẽ bồi thường thiệt hại cho tôi?

Nếu ô tô bị cháy do chập điện, lỗi nhà sản xuất… thì nhà sản xuất phải chịu trách nhiệm. (Ảnh minh họa)





Luật sư Đặng Văn Cường (Trưởng Văn phòng Luật sư Chính pháp, Đoàn luật sư TP Hà Nội) trả lời:

Theo quy định, ngay sau khi xảy ra sự cố hỏa hoạn, cháy nổ, cơ quan công an địa bàn sẽ có mặt phối hợp với cảnh sát PCCC đến hiện trường dập lửa, khống chế đám cháy và điều tra nguyên nhân vụ việc.

Cơ quan CSĐT, công an địa bàn sẽ vào cuộc xác minh, điều tra làm rõ nguyên nhân, nếu do khách quan như: Do chập điện, lỗi nhà sản xuất… thì nhà sản xuất phải chịu trách nhiệm.

Trong trường hợp không phải do lỗi nhà sản xuất, không phải do nguyên nhân khách quan mà do lỗi trong quá trình trông giữ, đơn vị trông giữ không bảo quản, không kiểm soát thì đơn vị trông giữ xe phải chịu (trong hợp có bảo hiểm thân vỏ thì bên bảo hiểm sẽ tiến hành chi trả phần thiệt hại).

Đối với trương hợp nêu trên, cần phải xem xét việc gửi xe ô tô trong bãi có hợp pháp hay không. Trường hợp việc gửi giữ xe hợp pháp, bãi xe có phép, có hợp đồng gửi giữ theo quy định, bên nhận giữ tài sản phải bồi thường thiệt hại cho chủ xe, trừ trường hợp bất khả kháng.