Ồn ào ở Hoa hậu Hoàn vũ: Có côn trùng trong đồ ăn thí sinh

Bộ phim tài liệu có tựa đề Cracks in the Crown: Miss Universe In Crisis? do ABC News thực hiện được chiếu trên kênh Hulu đang thu hút sự chú ý của công chúng vì bóc trần nhiều sự thật về cuộc thi sắc đẹp có tuổi đời 73 năm - Hoa hậu Hoàn vũ .

Trong lúc sự việc chưa lắng xuống thì Daniela di Giacomo - Hoa hậu Quốc tế 2006 tiếp tục đăng tải clip mới nói về bê bối ở hậu trường của Hoa hậu Hoàn vũ 2024 tại Mexico khiến nhiều người bất ngờ.

Có côn trùng trong đồ ăn của thí sinh

Nhiều thí sinh lên tiếng bất mãn sau cuộc thi Hoa hậu Hoàn vũ 2024.

Daniela di Giacomo cho biết các nhân viên trang điểm của cuộc thi không được trả lương, phải tự chi tiền mua đồ ăn.



Cô nói hầu hết thí sinh không được đi tham quan bên ngoài trong thời gian cuộc thi diễn ra tại nước chủ nhà Mexico. Trước đó, công chúng cũng phàn nàn về lịch trình buồn tẻ của cuộc thi năm nay khi thí sinh chủ yếu chụp ảnh, quay phim trong khách sạn.

Daniela nói khách sạn nơi thí sinh ở không cung cấp đủ nước uống, không có wi-fi để kết nối mạng. Đồ ăn hàng ngày chủ yếu toàn salad và không ngon miệng.

Daniela còn tiết lộ chi tiết gây sốc đó là các thí sinh đã phát hiện trong đồ ăn có côn trùng và chụp ảnh, quay phim lại sau đó phản ánh với ban tổ chức nhưng các nhân viên của Miss Universe không cho thí sinh than phiền về đồ ăn.

Daniela nói có nhiều vấn đề về sức khỏe xảy ra trong cuộc thi. Nhiều thí sinh bị thiếu nước, có thí sinh bị thương ở chân, một người đẹp bị nhiễm trùng tai, trong khi đó thí sinh khác bị nhiễm trùng đường tiêu hóa.

Trước đó, trong bài viết của người đẹp Uzbekistan - Nigina Fakhriddinova cũng đề cập tới những bất cập trong công tác tổ chức của cuộc thi năm nay. Nigina nói có những lúc cô không có dĩa để sử dụng trong bữa ăn, nhưng có những thí sinh lại được phục vụ đồ ăn tận phòng.

Nhiều khi Nigina đói nhưng bị cấm không được đặt đồ ăn thêm. Nhưng có những thí sinh lại được mua đồ ăn về phòng thoải mái. Còn nhiều tình huống khác khiến Nigina nghi ngờ về tính công bằng của Miss Universe năm nay.

Thêm thí sinh bất mãn

Hoa hậu Quốc tế 2006 Daniela di Giacomo tiết lộ những bí mật gây sốc về Hoa hậu Hoàn vũ 2024.

Sau những phàn nàn của người đẹp Uzbekistan, đại diện Fiji - Manshika Prasad - là người đẹp mới nhất lên tiếng bất mãn về cách đối xử mà cô và các thí sinh khác phải chịu đựng trong suốt cuộc thi Hoa hậu Hoàn vũ 2024 .



“Điều quan trọng là tất cả chúng ta, những cô gái, phải cùng nhau lên tiếng về những trải nghiệm của mình và việc cuộc thi không trao quyền cho chúng ta như thế nào. Tổ chức này không còn là nó nữa", cô nói.

Manshika Prasad còn tuyên bố: “Tôi thậm chí sẽ không để con gái mình tham gia Miss Universe chừng nào tổ chức này còn nắm quyền. Ai đó cần phải làm gì đó về vấn đề này”.

Với những ồn ào và sự bất mãn của nhiều thí sinh, Hoa hậu Hoàn vũ 2024 được xem là mùa giải gây thất vọng và đáng quên nhất trong lịch sử.

Trước những cáo buộc nghiêm trọng từ các thí sinh và bộ phim tài liệu của ABC News , ban tổ chức Hoa hậu Hoàn vũ bị nhận xét trốn tránh, vòng vo trong việc nhận trách nhiệm và không thể hiện sự nghiêm túc trong việc cải tổ lại cuộc thi lâu đời đang có dấu hiệu suy tàn.

Trong thông báo mới nhất được đưa ra trước những cáo buộc, tổ chức Miss Universe vẫn tiếp tục rao giảng về sứ mệnh của mình. "Nội dung bị cáo buộc chứa thông tin sai lệch nhằm mục đích làm suy yếu tính toàn vẹn và các giá trị mà tổ chức của chúng tôi được biết đến và coi trọng", ban tổ chức phản hồi.