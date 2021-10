Ớn lạnh câu chuyện về 'ma cà rồng' tàn bạo có thật trong lịch sử

Dòng dõi quyền quý của "ma cà rồng" Vlad Dracula

Tranh vẽ "ma cà rồng" Vlad Dracula. Ảnh Allthatsinteresting

Theo Allthatsinteresting, năm 1897, nhà văn Bram Stoker xuất bản cuốn tiểu thuyết Dracula - câu chuyện kinh điển về một ma cà rồng tên là Bá tước Dracula có sở thích uống máu người, thường săn lùng nạn nhân và giết họ trong đêm khuya.

Nhiều người tin rằng nhân vật ma cà rồng khát máu trong cuốn tiểu thuyết một phần được lấy cảm hứng từ Vlad III hay Vlad Dracula, kẻ thống trị đáng sợ của Wallachia (một phần của Romania ngày nay) vào giữa những năm 1400.

Vlad III có biệt danh đáng sợ là "ma cà rồng" vì đã giết hại 60.000 người và đâm chết hơn 20.000 người khác, chủ yếu là kẻ thù trong triều đại đẫm máu của ông ta.

Vlad III thậm chí còn được cho là dùng bữa khi những người ông ta thù ghét bị đâm và nhúng bánh mì vào máu của họ.

Không có tài liệu nào ghi lại chính xác năm sinh của Vlad the Impaler, nhưng ông được cho là sinh ra trong giai đoạn từ năm 1428 đến năm 1431 - thời kỳ bất ổn ở Wallachia.

Mẹ của ông là một nữ hoàng, xuất thân từ gia đình hoàng gia Moldavia và cha ông là Vlad II Dracul, người cai trị Wallachia. Dracul có nghĩa là "rồng". Họ này được trao cho Vlad II sau khi ông tham gia vào một cuộc thập tự chinh của Cơ đốc giáo được gọi là Order of the Dragon.

Khi còn nhỏ, Vlad the Impaler từng bị đế chế Ottoman bắt làm con tin cùng cha và anh trai của mình. Nhưng may mắn, thời gian bị bắt làm con tin, Vlad the Impaler vẫn được học khoa học, triết học và nghệ thuật chiến tranh. Sau đó, Vlad II Dracul được thả, còn Vlad the Impaler và anh trai vẫn tiếp tục bị phải làm con tin.

Không lâu sau đó, ở Wallachia xảy ra một cuộc đảo chính được dàn dựng bởi các lãnh chúa địa phương đã lật đổ Vlad II Dracul. Năm 1447, Vlad II bị giết trong đầm lầy sau nhà trong khi con trai lớn của ông bị tra tấn, chọc mù mắt và bị chôn sống.

Vlad III được giải thoát ngay sau khi gia đình ông gặp biến cố. Lúc này ông bắt đầu sử dụng cái tên Vlad Dracula, có nghĩa là con trai của rồng.

Vlad Dracula trở lại Wallachia với quyết tâm giành lại quyền lực của gia đình.

Kẻ thống trị tàn bạo, khát máu

Hình vẽ Vlad Dracula ngồi ăn ngay bên cạnh thi thể bị đóng cọc của những kẻ thù của ông ta. Ảnh Allthatsinteresting

Năm 1448, Vlad Dracula quay trở lại Wallachia để giành lại ngai vàng từ Vladislav II, người đã thay thế cha ông. Ông đã thành công, nhưng chỉ sau vài tháng, Vladislav II quay trở lại và lấy lại ngai vàng. Đến năm 1456, Vlad Dracula trở lại với một đội quân hùng mạnh và sự hỗ trợ từ Hungary và đoạt lại ngai vàng từ tay Vladislav lần thứ 2.

Vlad đã tự tay chặt đầu đối thủ của mình là Vladislav trên chiến trường. Sau khi trở thành kẻ thống trị Wallachia, Vlad Dracula đã thực hiện nhiều hình phạt tàn khốc, đẫm máu đối với những kẻ thù của ông.

Một số nhà sử học tin rằng cái chết kinh hoàng của gia đình ông là nguyên nhân biến Vlad III thành "ma cà rồng" khát máu.

Vlad cũng được cho là đã phải chịu cảnh bị đánh đập và tra tấn trong thời gian bị giam cầm ở Ottoman. Điều này cũng có thể là nguyên nhân khiến ông thực hiện các hình phạt tàn khốc khi cầm quyền.

Theo đó, không ít người ở Wallachia coi Vladislav II là một nhà lãnh đạo giỏi hơn dẫn đến các cuộc nổi dậy ở các ngôi làng trong khu vực.

Vlad bèn tổ chức một bữa tiệc và mời những người phản đối ông đến dự. Bữa tiệc nhanh chóng trở thành bữa tiệc đẫm máu, những người bất đồng chính kiến với Vlad đã bị đâm chết và thi thể của họ bị đóng đinh trên những chiếc cọc.

Từ đó, Vlad tiếp tục trừng phạt kẻ thù và giết người để bảo vệ ngai vàng của mình hết lần này đến lần khác bằng những phương pháp rùng rợn nhất. Một trong số đó là hình thức giết người man rợ bằng một cây sào bằng gỗ hoặc kim loại. Cây sào sẽ được đâm xuyên cơ thể tù nhân bắt đầu từ trực tràng sau đó từ từ đâm xuyên qua cơ thể cho tới khi cây sào chọc ra từ miệng, vai hoặc cổ của nạn nhân.

Đôi khi các cây sào được đâm xuyên thật khéo để không làm thủng các cơ quan nội tạng quan trọng, khiến nạn nhân chết từ từ trong đau đớn tột cùng. Đây là cách Vlad trả thù những kẻ từng sát hại gia đình ông ta.

Trong một chiến dịch thành công chống lại Ottoman vào năm 1462, trong 1 bức thư, Vlad đã thú nhận giết hàng chục nghìn người với một trong những đồng minh của ông ta: “Tôi đã giết nông dân, đàn ông và phụ nữ, già và trẻ, những người sống ở Oblucitza và Novoselo, nơi sông Danube đổ ra biển… Chúng tôi đã giết 23.884 người Thổ Nhĩ Kỳ, không kể những người chúng tôi đốt nhà hoặc những người Thổ Nhĩ Kỳ bị chặt đầu...".



Hình vẽ Vlad Dracula gặp các sứ thần từ Đế chế Ottoman từng bắt ông làm con tin khi ông còn nhỏ. Ảnh: Allthatsinteresting



Thậm chí, Vlad từng đóng đinh lên sọ các nhà ngoại giao Ottoman. Sultan Mehmed II - quốc vương của đế chế Ottoman cũng khét tiếng với những hành động tàn bạo nhưng cũng phải hoảng sợ khi nhìn thấy xác chết đang phân hủy của khoảng 23.000 người của ông xếp trên những chiếc cọc dài hàng km xung quanh thủ đô Târgoviște khi ông xâm lược Wallachia vào năm 1462.

Sau khi nhìn thấy cảnh này, Mehmed II lập tức quyết định các lực lượng Ottoman rút lui vào ngày hôm sau. Tổng cộng, Vlad được cho là đã giết 80.000 người trong thời kỳ trị vì của ông ta.

Triều đại đẫm máu của Vlad III chỉ kết thúc vào năm 1462 khi quân Hungary bắt ông làm tù binh. Người Ottoman đã tiến hành một chiến dịch để thay thế Vlad III bằng Radu - người anh em ôn hòa hơn của ông.

Theo đó, Vlad III đã đến Hungary, nghĩ rằng họ sẽ giúp ông ta củng cố ngai vàng. Tuy nhiên, không muốn mạo hiểm chiến tranh với người Ottoman, người Hungary đã giam giữ Vlad III. Năm 1476, Vlad được thả và kết hôn với Jusztina Szilágyi, một người họ hàng của vua Hungary Matthias Corvinus - người hứa sẽ giúp Vlad giành lại ngai vàng. Tuy nhiên, Vlad đã chết trong một cuộc chiến với người Ottoman, vào cuối năm đó khi tâm nguyện còn chưa hoàn thành.