PC Đắk Lắk: Đa dạng hóa các nội dung và hình thức tuyên truyền an toàn điện trong nhân dân

Theo thông báo của EVN đến 31/10/2024, các đơn vị thuộc EVN đã xảy ra 33 vụ tai nạn điện trong dân (TNTD) làm 22 người chết và 11 người bị thương. Nguyên nhân chính dẫn đến các vụ tai nạn vẫn tập trung chủ yếu do thi công xây dựng (11 vụ), do câu cá (9 vụ) và do các nguyên nhân khác.

PC Đắk Lắk phối hợp với Công an phường Thành Công kiểm tra, hướng dẫn sử dụng điện an toàn tại chợ Thành Công – TP. Buôn Ma Thuột.

Mặc dù số vụ và số người bị thương giảm nhưng số người tử vong lại tăng thêm so với năm 2023. Trong đó, tỉnh Đắk Lắk có 1 vụ TNTD làm 1 người chết. Nguyên nhân của vụ việc này là trong quá dựng cây nêu bằng tre tươi để đón Tết, nạn nhân bất cẩn đã để cây nêu vướng vào đường dây điện 22kV đang vận hành, gây tai nạn dẫn đến tử vong.

Trước thực trạng này, để nâng cao hiệu quả công tác, đầu năm 2024, PC Đắk Lắk đã xây dựng kế hoạch tuyên truyền an toàn điện và hành lang an toàn lưới điện cao áp (HLATLĐCA) trên địa bàn tỉnh Đắk Lắk. Hằng quý, Công ty luôn có thống kê, đánh giá công tác tuyên truyền của các đơn vị nhằm đôn đốc kịp thời và thúc đẩy hơn nữa các hoạt động.

Với sự phối hợp của các báo đài trung ương và địa phương cùng các kênh truyền thông nội bộ, PC Đắk Lắk đã đăng tải hơn 20 bài đăng trên các kênh này cùng trên website Công ty, Tổng công ty. Các Điện lực cũng chủ đông đăng tải nội dung an toàn sử dụng điện trên trang thông tin điện tử của huyện.

Đặc biệt trong năm 2024, Công ty đẩy mạnh tuyên truyền cho các em học sinh tại các trường THCS trên địa bàn tỉnh, kết hợp trong các dịp tổng kết năm học 2023-2024, khai giảng năm học mới 2024 – 2025 với việc thực hiện tuyên truyền hơn 30 trường THCS và phát hơn 20.000 tờ rơi đến tận tay các em.

Qua đó, các tuyên truyền viên của các Điện lực đã hướng dẫn các em học sinh nâng cao các kỹ năng sử dụng điện an toàn, tiết kiệm điện để các em tiếp tục lan tỏa đến gia đình, người thân và nơi mình cư trú.

PC Đắk Lắk cũng đẩy mạnh truyền thông qua mạng xã hội với việc gửi thông điệp tuyên truyền hướng dẫn sử dụng điện an toàn và tiết kiệm đến hơn 99.100 khách hàng qua tin nhắn Zalo qua kênh Zalo OA của EVNCPC; gần 280.000 khách hàng qua App Chăm sóc khách hàng; hơn 70 bài đăng về nội dung an toàn sử dụng điện hiệu quả được tải trên các trang Facebook Xây dựng Điện lực miền Trung: Trách nhiệm - Chất lượng - Văn minh. 100% các đơn vị ký hợp đồng phát sóng trên đài truyền thanh địa phương để phát thanh tuyên truyền an toàn điện trong dân với tần suất mỗi xã/phường ít nhất 1 lần/tháng/vị trí.

Bên cạnh công tác tuyên truyền theo kế hoạch đã xây dựng, Công ty cũng phối hợp với chính quyền địa phương lồng ghép các chương trình tuyên truyền an toàn điện và ngăn ngừa nguy cơ cháy nổ do điện tại Ngày hội Chuyển đổi số diễn ra tại huyện Krông Pắk trong tháng 10 vừa qua.

Ngoài các hoạt động này, PC Đắk Lắk hiện tại đã xây dựng mục "An toàn PCCC&CNCH" trên website pcdaklak.cpc.vn nhằm mục đích đẩy mạnh công tác phòng chống cháy nổ, phổ biến các văn bản pháp quy, hướng dẫn tuyên truyền trong công tác này;

Phối hợp tuyên truyền sử dụng điện an toàn, ngăn ngừa cháy nổ theo tinh thần CĐ59TTg, CT19TTg với việc cùng cán bộ địa phương "đi từng ngõ, gõ từng nhà" kiểm tra, hướng dẫn người dân quản lý, sử dụng điện an toàn, khắc phục tình trạng sử dụng điện không đúng cách, không đúng yêu cầu của nhà sản xuất, góp phần hạn chế cháy, nổ do điện gây ra.

Tuyên truyền tiết kiệm điện, an toàn điện tại trường THCS Đoàn Thị Điểm (TP Buôn Ma Thuột, Đắk Lắk).

Với hơn 612.000 khách hàng đang quản lý, trong năm 2024, PC Đắk Lắk đã triển khai kiểm tra và hướng dẫn sử dụng điện cho khoảng 18.000 khách hàng thuộc nhóm nguy cơ cháy, nổ cao, gồm: Khách sạn – cơ sở lưu trú, nhà trọ, bệnh viện, chợ, trung tâm thương mại, cơ sở sản xuất, nhà ở kết hợp sản xuất, căn hộ nhiều tầng, trường học…

Cùng với việc triển khai các hình thức tuyên truyền, trong thời gian tới, PC Đắk Lắk tiếp tục phối hợp chặt chẽ với chính quyền địa phương, các đơn vị có liên quan với việc xây dựng quy chế phối hợp có phân công vai trò, nhiệm vụ cụ thể. Trên cơ sở này, việc xử lý các vi phạm HLATLĐCA, vi phạm các quy định về PCCC được nâng cao, góp phần hạn chế đến mức thấp nhất các thiệt hại về người và tài sản trong nhân dân.