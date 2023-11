PC Đắk Lắk: Nâng cao hiệu quả công tác tuyên truyền hành lang an toàn lưới điện cao áp

Từ kế hoạch tuyên truyền được xây dựng từ đầu năm, PC Đắk Lắk chủ động nâng cao chất lượng trong công tác quản lý HLATLĐCA, tập trung vào hoạt động tuyên truyền với các cách phòng ngừa tai nạn điện, nêu cao tinh thần trách nhiệm trong việc bảo vệ lưới điện Quốc gia.

Hằng quý, Công ty luôn có văn bản thống kê, đánh giá công tác tuyên truyền của các đơn vị nhằm đôn đốc kịp thời và thúc đẩy hơn nữa các hoạt động tuyên truyền. Các đơn vị đều đặn có bài viết, video liên quan đến công tác an toàn điện, đăng tải trên website Công ty và EVNCPC cũng như các báo, đài trung ương và địa phương.

Điện lực Cư M'gar tham gia tuyên truyền an toàn điện và sử dụng điện tiết kiệm trong trường học tại Trường Phổ thông Dân tộc nội trú THCS CưM'gar

PC Đắk Lắk cũng đã thực hiện tuyên truyền hướng dẫn sử dụng điện an toàn và tiết kiệm qua kênh Zalo OA Tổng Công ty Điện lực miền Trung – EVNCPC đến gần 68.600 khách hàng; hơn 100 bài đăng về nội dung an toàn sử dụng điện hiệu quả được tải trên các trang Facebook Xây dựng Điện lực miền Trung: Trách nhiệm - Chất lượng - Văn minh; 100% Điện lực thực hiện ký hợp đồng phát sóng trên đài truyền thanh địa phương để phát thanh tuyên truyền an toàn điện trong dân, với lịch phát thanh tại các xã/phường bình quân 2 đến 4 lần/tháng.

Bên cạnh đó, hình thức tuyên truyền bằng tờ rơi luôn được PC Đắk Lắk xây dựng, thiết kế gần gũi với người dân để dễ dàng truyền tải nội dung an toàn sử dụng điện. Đến nay, Công ty đã phát hành 62.500 tờ rơi, trong đó đã phát 34.750 tờ rơi đến tận tay khách hàng, người dân có công trình điện cao áp đi qua. Ngoài ra, từ tháng 10/2023 PC Đắk Lắk kết hợp tuyên truyền an toàn điện khi tham gia các đoàn kiểm tra phòng cháy chữa cháy với sở ban ngành cho các tổ chức, cá nhân sử dụng điện sinh hoạt, sản xuất kinh doanh, đặc biệt là các khu chung cư cao tầng. Từ đó, việc bảo đảm an toàn sử dụng điện, tránh xảy ra cháy nổ chạm chập trong sản xuất, kinh doanh, tiêu thụ điện được nâng cao.

Cán bộ điện lực tuyên truyền, phát tờ rơi cho người dân về công tác an toàn điện.

Trong năm 2023, PC Đắk Lắk tiếp tục đẩy mạnh tuyên truyền đến đối tượng là các em học sinh. Theo đó, các đơn vị ngành điện kết hợp với các trường học trên địa bàn triển khai tuyên truyền tại 2 buôn Pă Prong (xã Ea Ning, huyện Cư M'gar) và buôn Ea Bhok (xã Ea Bhok, huyện Cư Kuin). Hoạt động này thu hút sự tham gia của 600 em học sinh. Các em nhỏ là nhóm đối tượng tiềm năng đối với hoạt động tuyên truyền an toàn khi đang ở độ tuổi dễ ghi nhớ, sáng tạo và nhiệt tình, năng nổ trong việc phổ biến các kiến thức đã được tìm hiểu đến gia đình, bạn bè xung quanh.

Tại huyện Cư Kuin, Điện lực Cư Kuin cũng phối hợp cùng Huyện đoàn đăng tải video về an toàn điện trên các trang đoàn đội của 20 trường tại các huyện. Nhờ đó hiệu quả, hiệu ứng từ hoạt động sẽ được lan tỏa tốt hơn và cũng là cơ sở để Công ty tiếp tục duy trì mô hình này trong các năm tiếp theo tại các khu vực khác trên địa bàn tỉnh.

Trong 3 tháng cuối năm, PC Đắk Lắk tiếp tục đẩy mạnh công tác tuyên truyền, đa dạng hóa hình thức tuyên truyền thông qua việc áp dụng các nền tảng mạng xã hội và phương tiện truyền thông như Facebook, Youtube, Zalo truyền tải đến người dân. Các đơn vị cũng tiếp tục lồng ghép tuyên truyền an toàn sử dụng điện khi tham gia các đoàn kiểm tra phòng cháy chữa cháy tại các địa phương. Đồng thời, để giảm thiểu tai nạn điện trong dân do vi phạm hành lang an toàn, Công ty tăng cường công tác tuyên truyền đến các tổ chức, người dân nhằm hạn chế đến mức thấp nhất tai nạn do vi phạm hành lang an toàn lưới điện có thể xảy ra.