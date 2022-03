PC Đắk Nông: Quan tâm đầu tư hạ tầng lưới điện khu vực biên giới

Là 2 xã vùng biên giới giáp với Campuchia xã Đắk Búk So và Quảng Trực (thuộc huyện Tuy Đức, tỉnh Đắk Nông) số đông là người dân tộc thiểu số (DTTS), trình độ dân trí còn thấp, đời sống kinh tế của bà con và cơ sở hạ tầng còn nhiều thiếu thốn, khó khăn.

Điện lực Tuy Đức lắp đặt công tơ mới cho khách hàng khu vực biên giới xã Đắk Buk So.

Tuy nhiên, được sự quan tâm của Đảng, nhà nước và các cấp chính quyền tại địa phương, các bon làng nơi đây đã có những nét khởi sắc ban đầu. Trước đây, khi chưa có điện, bà con gặp nhiều khó khăn trong sinh hoạt và canh tác. Từ khi có điện lưới quốc gia về với bon, bà con đã mạnh dạn áp dụng khoa học kỹ thuật, máy móc và sử dụng nguồn điện để tăng gia sản xuất, một số hộ dân mạnh dạn đầu tư, lập trang trại nuôi chim cút, cơ sở chế biến hạt mắc ca...

Anh Điểu Suy, Bí thư Chi đoàn bon Bù Boong xã Đắk Búk So cho biết: "Trước đây, bà con trong bon phải sử dụng nguồn năng lượng tự chế nên điện áp rất yếu và mất an toàn. Hiện nay nhờ có điện và sự giúp đỡ chính quyền hỗ trợ kỹ thuật canh tác nên bà con nhân dân trong bon đã biết thay đổi cơ cấu cây trồng để phát triển kinh tế. Dù vẫn còn nhiều khó khăn nhưng nhìn chung, đời sống người dân nơi đây đã ổn định hơn, không phải lo cái ăn từng bữa như mấy năm về trước. Từ khi có điện, dọc các tuyến đường chính đều có ánh điện sáng, vừa góp phần làm đẹp nông thôn và đảm bảo an ninh trật tự tại địa phương".

Người dân khu vực biên giới huyện Tuy Đức mạnh dạn đầu tư mô hình chế biến mắc ca đặc sản.

Để đảm bảo cấp điện ổn định phát triển kinh tế vùng biên giới như hiện nay, PC Đắk Nông đang duy trì cung cấp điện cho nhân dân khu vực biên giới huyện Tuy Đức qua đường dây trung áp đấu nối từ cửa khẩu Bu Prăng tới ranh giới Campuchia.

Hàng năm, đơn vị thường xuyên thực hiện các công trình nâng cao chất lượng cung cấp điện như: Thay dây dẫn trung áp từ FCO400-14 đến DCL400-24, nâng công suất lắp đặt tụ bù trung áp, thực hiện lắp đặt chống sét van để kịp thời xử lý sự cố…

Ngoài ra, hàng năm đơn vị thực hiện các dự án công trình cải tạo lưới điện phân phối nông thôn (kFW), xây dựng mới và cải tạo đường dây trung áp, tạo mạch liên lạc giữa trạm 110kV Đắk R'Lấp, trạm 110kV Đắk Song, từ đó, cải thiện chất lượng điện áp cho khu vực huyện Tuy Đức và góp phần nâng cao độ tin cậy cung cấp điện.

PC Đắk Nông tăng cường đầu tư, cải tạo lưới điện vùng biên giới.

Ông Đỗ Xuân Thắng, Giám đốc Điện lực Tuy Đức chia sẻ: "Việc đẩy mạnh việc cải tạo, nâng cấp các công trình xây dựng lưới điện khu vực thôn bon vùng sâu, vùng xa của huyện đã góp phần nâng cao độ tin cậy cung cấp điện, giảm nguy cơ mất an toàn đường dây sau công tơ, giúp người dân yên tâm sử dụng. Đó cũng là niềm vui và là động lực để đơn vị chúng tôi ngày càng cố gắng hơn".

Với mục tiêu để bà con vùng sâu, vùng xa của huyện Tuy Đức được sử dụng điện lưới quốc gia an toàn và liên tục, trong thời gian tới, PC Đắk Nông sẽ tiếp tục phối hợp với chính quyền địa phương khảo sát lập kế hoạch đầu tư, cải tạo, nâng cấp lưới điện nhằm đáp ứng nhu cầu sinh hoạt và sản xuất của người dân; chú trọng áp dụng những phần mềm giám sát, điều khiển và thu thập dữ liệu trên toàn hệ thống điện, giúp theo dõi tình trạng của các thiết bị đóng cắt trên lưới điện, cảnh báo khu vực đang bị quá áp, kém áp, quá tải hoặc non tải, các khu vực tổn thất cao… để có các phương án xử lý kịp thời.