Lãnh đạo Đội phòng ngừa đấu tranh án về buôn lậu, hàng giả, xâm phạm Sở hữu trí tuệ - Phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về kinh tế, tham nhũng, buôn lậu (Công an TP Hà Nội) thông tin, qua công tác nắm tình hình, điều tra cơ bản, đặc biệt là sự chỉ đạo của lãnh đạo Công an TP Hà Nội, trong hơn 4 tháng đấu tranh, kết quả thu thập thông tin, tài liệu bằng các biện pháp nghiệp vụ đơn vị này xác định Nguyễn Hải Sơn là tiếp viên hàng không cầm đầu đường dây tàng trữ, vận chuyển, buôn bán thuốc lá xì gà (cigar) do nước ngoài sản xuất, không có hóa đơn, chứng từ chứng minh nguồn gốc nhập khẩu hợp pháp qua đường hàng không.