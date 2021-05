Phải tập luyện trong thời tiết khắc nghiệt, Bùi Tấn Trường "kêu cứu"

Phải thi đấu những trận cuối cùng tại UAE là một bất lợi đối với ĐT Việt Nam. Thời tiết khắc nghiệt nơi đây cộng thêm sự chênh lệch múi giờ sẽ ảnh hưởng nhiều đến sức bền và thể lực cầu thủ. Chính vì thế, thầy Park buộc phải cho các cầu thủ tập luyện dưới trời nắng, thường vào giữa trưa để làm quen với kiểu thời tiết khắc nghiệt này.



Thời tiết tại Hà Nội đã vào hè, nhiệt độ ban ngày khá cao cộng với độ ẩm cao khiến thời tiết càng trở nên khó chịu. Ấy vậy, các cầu thủ vẫn căng mình tập luyện để thực hiện mục tiêu lớn lao của ĐT Việt Nam. Đối với thủ môn Tấn Trường, việc tập luyện dưới thời tiết cực đoan là một khó khăn đối với anh.

Không còn nhiều sức trẻ như những cầu thủ khác, thủ môn Tấn Trường hay than mệt với NHM trên trang cá nhân của mình và nhận được sự đồng cảm cũng như động viên.

Cụ thể Tấn Trường viết: "Ngày hôm nay lại mệt nữa rồi. Nay tập sáng mà thời tiết 28-38 độ sống sao nổi. Can someone save me (Ai đó cứu tôi với -PV)".

Ngay sau khi đăng tải, nhiều NHM cũng bình luận động viên Tấn Trường cố gắng lên. Chắc chắn với những lời động viên này, thủ môn Hà Nội FC sẽ vượt qua nhiều khó khăn để tiếp tục tập luyện tốt và cạnh tranh một suất sang UAE.