Phân bón Cà Mau vượt khó khăn nhờ chính sách kinh doanh linh hoạt

PBCM nỗ lực khai thác triệt để xuất khẩu

Duy trì ổn định tiêu thụ trong nước

Tại Việt Nam thời gian qua giá phân bón sản xuất trong nước cũng có những biến động theo giá thế giới. Điều này đặt doanh nghiệp trong ngành vào những thách thức về khả năng tiêu thụ sản phẩm. Hiện nay, chỉ tính riêng Urê, tổng công suất thiết kế của các nhà máy trong nước đạt trên 2,3 triệu tấn cao hơn nhu cầu tiêu thụ. Bên cạnh đó, hai nước có năng lực sản xuất lớn là Trung Quốc và Nga đã mở cửa trở lại, nhu cầu trong nước thấp khiến nguồn cung dư thừa.

Đối mặt với hoàn cảnh đó, Phân bón Cà Mau đặt ra mục tiêu giữ vững thị phần trong nước và tìm kiếm doanh thu từ xuất khẩu. Các kế hoạch tập trung tiêu thụ sản phẩm do công ty sản xuất tại thị trường mục tiêu trong nước TNB, ĐNB -TN và thị trường xuất khẩu Campuchia đã được triển khai và mang lại hiệu quả. Hệ thống phân phối của doanh nghiệp được duy trì ổn định, sản phẩm ra thị trường đều đặn tạo cơ hội cho nông dân tiếp cận với NPK Cà Mau chất lượng cao. Tiên phong chuyển đổi số trong hoạt động kinh doanh với hệ thống DMS, chia sẻ thông tin nông nghiệp hữu ích trên ứng dụng 2Nong. Thực hiện thành công các chương trình xúc tiến bán hàng như "Mùa Vàng Thắng Lớn", "Bí Kíp Vàng", truyền thông kịp tới nông dân từ đó tăng lượng khách hàng trung thành, duy trì được giá trị thương hiệu.

Sự linh hoạt trong điều hành của ban lãnh đạo giúp PBCM vượt khó

Cụ thể, sản lượng tiêu thụ 5 tháng đầu năm đạt 385 nghìn tấn phân bón, vượt 28% so với kế hoạch đề ra. Đặc biệt chỉ riêng tháng 5/2023 đã tiêu thụ 92 nghìn tấn, vượt 41% so với kế hoạch. Trước đó, năm 2022 Phân bón Cà Mau cũng đạt thành tích sản xuất kinh doanh ấn tượng khi tổng doanh thu lên đến 16.240,76 tỷ đồng, thực hiện 112% so với kế hoạch, vượt mức doanh thu mục tiêu trong năm 2025 (15.000 tỷ đồng); lợi nhuận sau thuế hợp nhất đạt 4321,08 tỷ đồng, thực hiện 118% kế hoạch, tăng 137% so với cùng kỳ. Đó là thành quả từ những nỗ lực của tập thể lãnh đạo, CBCNV PVCFC khi đoàn kết, đồng lòng và thích ứng linh hoạt đối với những thay đổi từ bên ngoài.

Linh hoạt trong điều hành, nỗ lực khai thác triệt để cơ hội xuất khẩu

Trong bối cảnh nhu cầu phân bón năm 2022 của Việt Nam suy giảm mạnh nhất từ trước đến nay (dự kiến 30%-35% so với năm 2021), Phân bón Cà Mau đã chủ động tìm ra lối thoát thông qua xuất khẩu. Năm 2022, sản lượng phân bón xuất khẩu của Phân bón Cà Mau đạt mức kỷ lục, hơn 400.000 tấn, chiếm gần 50% sản lượng sản xuất của doanh nghiệp. Đây là một thành tích đáng tự hào, cho thấy năng lực và nỗ lực của tập thể PVCFC. Tính đến hết quý I/2023, doanh nghiệp cũng đã xuất khẩu hơn 100.000 tấn phân bón. Việc nhanh nhạy nắm bắt cơ hội xuất khẩu đã giúp công ty giảm tồn kho, mang lại doanh thu tốt, đứng vững trước những biến động.

Phân bón Cà Mau luôn linh hoạt điều chỉnh kế hoạch theo tình hình thị trường, duy trì nhà máy sản xuất an toàn ổn định, tiết giảm chi phí tối ưu; chú trọng chiều sâu ở công tác quản trị và kiểm soát rủi ro. Đẩy mạnh chuyển đổi số, tăng cường ứng dụng hệ thống công nghệ thông tin trong hoạt động sản xuất kinh doanh, quản trị, truyền thông. Ban lãnh đạo Công ty không ngừng nỗ lực, thực hiện nhiều quyết sách nhằm giảm thiểu thiệt hại do tác động tiêu cực, khách quan từ bên ngoài.

Khó khăn vẫn chưa qua và ngành phân bón sẽ còn nhiều áp lực. Tuy nhiên với tâm thế luôn chủ động ứng phó, thay đổi để phát triển, Phân bón Cà Mau tập trung nguồn lực sẵn sàng cho những bước đi vững chắc và hiệu quả, trong đó mảng xuất khẩu tiếp tục được quan tâm đầu tư, nâng cao năng lực cạnh tranh trên trường quốc tế, hướng tới mục tiêu phát triển bền vững.