Ngày 11/10, tin từ UBND tỉnh Quảng Trị cho biết, địa phương này vừa đề nghị Bộ Ngoại giao quan tâm, chỉ đạo cơ quan chuyên môn, đơn vị có liên quan hỗ trợ tham vấn quy trình, các bước tiếp cận hồ sơ liên quan về di sản vật thể và các danh hiệu của UNESCO, nghiên cứu đề xuất, xây dựng lộ trình, phương án khoa học để tỉnh này lập hồ sơ cho di tích quốc gia Hệ thống các công trình khai thác nước cổ Gio An, huyện Gio Linh.

TP.Đông Hà và giếng cổ Gio An được UNESCO công nhận sẽ là "cú hích" cho tỉnh Quảng Trị phát triển về mọi mặt, đặc biệt là du lịch. Trong ảnh là nông dân xã Gio An đang thu hoạch rau xà lách xoong trồng tại khu vực giếng Bà - 1 trong 14 giếng cổ Gio An. Ảnh: Ngọc Vũ.

Theo UBND tỉnh Quảng Trị, địa phương có nhiều di sản văn hoá, lịch sử có giá trị và tài nguyên thiên nhiên đặc sắc. Thế nhưng, Quảng Trị là một trong những địa phương của khu vực miền Trung chưa có tên trên bản đồ di sản toàn cầu.

Đây là một mắt xích còn thiếu trên "Con đường di sản miền Trung" từ Quảng Nam – Đà Nẵng – Thừa Thiên Huế - Quảng Bình.

Để góp phần quảng bá tiềm năng, thu hút đầu tư, du lịch, đóng góp cho sự phát triển kinh tế - xã hội, tỉnh Quảng Trị mong muốn được Bộ Ngoại giao, Uỷ ban Quốc gia về UNESCO Việt Nam lựa chọn đưa di tích quốc gia Hệ thống các công trình khai thác nước cổ Gio An, huyện Gio Linh vào danh mục đề cử di sản vật thể của UNESCO; đồng thời tham vấn Tổng Giám đốc Tổ chức Giáo dục, Khoa học và Văn hoá Liên hợp quốc (UNESCO) hỗ trợ Quảng Trị có thể xây dựng danh hiệu gắn với "Hoà bình" như "Điểm đến vì Hoà bình", "Không gian vì Hoà bình"…

Không dừng lại ở đó, UBND tỉnh Quảng Trị còn giao nhiệm vụ cho UBND TP.Đông Hà xây dựng hồ sơ đề cử giải thưởng "Thành phố học tập toàn cầu" của UNESCO. Địa phương này phấn đấu đến đầu năm 2026, thời điểm dự kiến tổ chức Lễ hội Vì Hoà bình lần thứ 2, TP.Đông Hà sẽ được UNESCO trao chứng nhận danh hiệu "Thành phố học tập toàn cầu".

Tỉnh Quảng Trị đang phấn đấu để TP.Đông Hà và giếng cổ Gio An được UNESCO công nhận. Trong ảnh là học sinh tham quan, học tập ở Bảo tàng tỉnh Quảng Trị, địa chỉ tại đường Nguyễn Huệ, TP.Đông Hà. Ảnh: Bảo tàng tỉnh Quảng Trị cung cấp.

Di tích quốc gia Hệ thống các công trình khai thác nước cổ Gio An gồm 14 giếng cổ, là những công trình dẫn thủy cổ, cung cấp nước cho sinh hoạt và sản xuất; từng giếng nước đơn lẻ đều có giá trị khảo cổ, văn hóa nghệ thuật độc đáo do người Chăm sáng tạo và được người Việt tiếp thu giữ gìn cho đến ngày nay.

Di tích quốc gia hệ thống giếng cổ Gio An nổi tiếng cả nước vì sự đặc biệt và lịch sử hàng ngàn năm tuổi. Đến nay, nước trong các giếng cổ Gio An vẫn ăm ắp, trong veo, mát lành. Từ nguồn nước quý giá này, người dân xã Gio An đã trồng ra loại rau xà lách xoong (còn gọi là rau liệt) nổi tiếng khắp cả nước.

Tỉnh Quảng Trị đang phấn đấu, xây dựng hồ sơ đề cử Đông Hà đạt giải thưởng "Thành phố học tập toàn cầu" của UNESCO. Ảnh: Ngọc Vũ.

TP.Đông Hà là đô thị loại II, trung tâm chính trị, kinh tế, văn hóa, xã hội của tỉnh Quảng Trị. Hiện nay, TP.Đông Hà gồm 9 phường, tổng diện tích 73,09 km2, dân số 164.228 người, trong đó dân số thường trú là 102.478 người, dân số quy đổi là 61.750 người.

TP.Đông Hà có vị trí quan trọng trong vùng Bắc Trung Bộ, nằm trên trục quốc lộ 1A và ngã ba quốc lộ 9 – quốc lộ 1A, là đô thị ở phía Đông của trục hành lang kinh tế Đông - Tây, nối các nước Lào, Thái Lan, Myanma…