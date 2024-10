Phân khúc D-SUV ganh đua công nghệ, VinFast VF 8 nổi trội nhất nhờ nhiều tính năng chưa từng có

Công nghệ ngày nay là cấu phần không thể thiếu trên những chiếc ô tô. Càng ở các phân khúc xe cao cấp, công nghệ càng được chú trọng với nhiều tính năng hiện đại. Trên thị trường hiện nay, phân khúc D-SUV hội tụ nhiều mẫu xe nổi bật sở hữu công nghệ hiện đại với những cái tên như VinFast VF 8, Hyundai Santa Fe, Ford Everest... Trong số đó, VF 8 nổi trội hơn phần còn lại với khả năng đưa công nghệ tiên tiến vào mọi chi tiết.

Công nghệ ở tiện nghi

Trong khi Santa Fe và Everest nỗ lực trang bị màn hình giải trí có kích thước khoảng 10,25-12 inch thì VF 8 tiến xa hơn một bước với một màn hình cảm ứng siêu lớn 15,6 inch tích hợp đa tính năng. Mẫu D-SUV nhà VinFast cũng thay đồng hồ sau vô lăng bằng HUD hiển thị đa thông tin và hạn chế tối đa phím vật lý. Cần số truyền thống được thay bằng nút bấm ở trên VF 8, mang đến cảm giác tương lai hơn.

Đặc biệt, trên phiên bản VF 8 Lux mới, mẫu xe này sở hữu trợ lý ảo thông minh tích hợp AI tạo sinh đầu tiên trên thị trường Việt Nam. Công nghệ này giúp chiếc xe giao tiếp với con người một cách tự nhiên hơn, thú vị hơn và mang đến nhiều thông tin hữu ích hơn. Ngoài ra, trợ lý ảo ViVi 2.0 này sẽ liên tục học hỏi trong quá trình sử dụng để trở nên thông minh hơn.

VF 8 còn là mẫu xe duy nhất phân khúc cho phép kết nối smartphone để quản lý xe. Chỉ với chiếc điện thoại nhỏ trên tay, người dùng có thể điều khiển, theo dõi và quản lý xe từ xa. Cộng thêm khả năng cập nhật phần mềm từ xa (OTA), VF 8 dễ dàng được nâng cấp, hoàn thiện, từ đó giống với một phương tiện di chuyển thông minh hơn là một chiếc ô tô đơn thuần.

Công nghệ tối ưu vận hành

Bước lên VF 8, nhấn nước ga đầu tiên và cảm nhận chiếc xe êm ái lao vút đi, nhiều người sẽ hiểu công nghệ trên xe điện VinFast mang tới cảm giác vận hành khác biệt thế nào so với những mẫu xe xăng truyền thống như Santa Fe hay Everest. Đặc trưng của động cơ điện giúp VF 8 có khả năng tăng tốc mạnh mẽ, không khí thải, không tiếng ồn ào và dễ bảo dưỡng.

Ưu điểm trên kết hợp cùng những trang bị mạnh tay của VinFast với công suất lên tới 402 mã lực cùng mô-men xoắn 620 Nm, giúp trải nghiệm trên VF 8 giống như những mẫu xe thể thao hiệu suất cao. Với Santa Fe hay Everest, sức mạnh của những mẫu xe này chỉ bằng khoảng một nửa mẫu SUV điện của VinFast khiến cảm giác di chuyển không được thanh thoát.

Ngoài ra, công nghệ pin CATL mới nhất dành cho xe VF 8 cho thấy sự bền bỉ hơn với khả năng sạc/xả tốt, ngay cả trong điều kiện khắc nghiệt cùng với tầm vận hành tăng lên tới 471 km cho một lần sạc đầy. Đặc biệt, theo thời gian, công nghệ pin được dự báo sẽ bùng nổ trong thời gian tới, mang tới nhiều trải nghiệm mới mẻ cho người dùng VF 8 – điều hoàn toàn khác so với những mẫu xe xăng truyền thống vốn rất ít có sự nâng cấp, cải tiến.

Công nghệ đảm bảo an toàn

Tính năng hỗ trợ lái nâng cao (ADAS) cũng là một điểm nhấn về công nghệ trong phân khúc D-SUV. Cả Santa Fe, Everest và VF 8 đều trang bị ADAS với nhiều tính năng tiên tiến nhưng mẫu SUV điện của VinFast vượt khá xa các đối thủ khi sở hữu gói ADAS với hơn 20 tính năng, gần gấp đôi các mẫu xe như Hyundai Santa Fe. Đặc biệt, VF 8 là mẫu xe duy nhất trong phân khúc được trang bị công nghệ hỗ trợ lái ADAS cấp độ 2 như hỗ trợ lái trên cao tốc và hỗ trợ di chuyển khi ùn tắc.

Cũng về an toàn, VF 8 còn được trang bị kĩ càng với 11 túi khí - nhiều nhất phân khúc, camera 360 độ, cảm biến đỗ xe xung quanh, giám sát áp suất lốp... Trong năm 2024, VF 8 nhận được 5 giải thưởng an toàn từ ASEAN NCAP gồm "Bảo vệ an toàn cho trẻ em tốt nhất", "Hỗ trợ an toàn tốt nhất", "Xe tốt nhất", "An toàn cho người đi xe máy tốt nhất" và "SUV tốt nhất".

Sở hữu nhiều công nghệ vượt trội hơn các đối thủ nhưng VinFast VF 8 lại có giá bán dễ tiếp cận. Nhờ chính sách thuê pin linh hoạt, giá khởi điểm của VF 8 chỉ từ 1,170 tỷ đồng (phiên bản VF 8S Lux). Đặc biệt ở thời điểm hiện tại, khách hàng mua xe VF 8 còn nhận được ưu đãi lớn với giá trị quy đổi tương đương lên tới 267 triệu đồng, đưa giá bán về mức hấp dẫn hơn hẳn Santa Fe hay Ford Everest. Chủ xe VF 8 còn có thêm nhiều đặc quyền như sạc pin miễn phí 2 năm tại hệ thống trạm sạc V-GREEN (đến 30/6/2026), gửi xe miễn phí (dưới 5 tiếng) tại các điểm đỗ thuộc Vingroup đến 1/7/2026.