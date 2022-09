"Pháo lệnh" của Phong trào Đồng khởi ở miền Tây Nam Bộ

Chiến thắng Xẻo Rô là “phát pháo lệnh” cho Phong trào Đồng khởi ở miền Tây Nam Bộ cuối năm 1959, đầu năm 1960.

Trụ sở hành chính quận Kiên An đặt tại Chi khu Xẻo Rô, do tên Lâm Quang Quận làm quận trưởng. Khu vực này có đại đội bảo an, cách chi khu 800m về phía nam có một đồn tam giác do một trung đội dân vệ chốt giữ, chúng được trang bị nhiều loại hỏa lực mạnh, với gần 200 tên lính và tề quận, xã khét tiếng gian ác. Dựa vào hệ thống công sự vững chắc với các lớp hàng rào kiên cố cùng vật cản tự nhiên xung quanh nên chúng cho rằng, đây là nơi bất khả xâm phạm. Vì thế chúng chủ quan, tổ chức chỉ huy, canh gác lỏng lẻo, có nhiều sơ hở.

Phong trào Đồng Khởi đầu thập kỷ 60 với sự ra đời của "Đội quân tóc dài" tỉnh Bến Tre đã vận dụng nhuần nhuyễn phương châm 3 mũi giáp công để tấn công Mỹ-Ngụy, vang danh và nhân rộng khắp miền Nam, đóng một vai trò quan trọng trong sự nghiệp đấu tranh cách mạng ở miền Nam thời kỳ chống Mỹ, cứu nước. Ảnh tư liệu

Tiểu đoàn Ngô Sở (tỉnh Rạch Giá) được giao nhiệm vụ tiến công địch ở Chi khu Xẻo Rô nhằm tiêu diệt bọn ác ôn đầu sỏ, giải thoát tù chính trị bị địch giam giữ. Sau khi trinh sát, đánh giá tình hình, Ban chỉ huy Tiểu đoàn Ngô Sở chọn chiến thuật tập kích (kỳ tập) bằng cách đánh luồn sâu, ém sẵn lực lượng ở mục tiêu chủ yếu và một số mục tiêu bên trong, kết hợp các hướng, các mũi áp sát bên ngoài.

Rạng sáng 31-10-1959, các đơn vị bộ binh, các mũi đặc công của ta triển khai đội hình chiến đấu, tiếp cận, áp sát mục tiêu, trong và ngoài đồng loạt nổ súng, ta đã tạo ra thế áp đảo địch, tiêu diệt gọn mục tiêu chủ yếu (nhà tên quận trưởng và trung tâm hành chính quận), làm tê liệt hệ thống chỉ huy, nhanh chóng thọc sâu, chia cắt, đánh chiếm các lô cốt của địch, phát triển tiến công các mục tiêu bên trong, đánh chiếm trại giam, giải thoát cho tù chính trị.

Trên hướng thứ yếu, ta đã tiến công sở tề xã Đông Yên, phát triển theo chợ Xẻo Rô tiêu diệt lực lượng cảnh sát địch. Trận này, ta đã tiêu diệt và bắt hơn 100 tên, thu hơn 70 khẩu súng các loại và khoảng 2 tấn đạn, giải thoát hơn 100 tù chính trị. Sau trận đánh này, 32 tên tề quận, xã, gián điệp, một số sĩ quan, hạ sĩ quan địch bị bắt và thanh trừng.