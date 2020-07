Phát hiện người đàn ông tử vong trong căn nhà hoang

Ngày 19/7, Công an huyện Châu Thành phối hợp cùng các đơn vị liên quan điều tra nguyên nhân một người đàn ông tử vong trong căn nhà không có người ở.

Người dân phát hiện thi thể người đàn ông trong căn nhà hoang.

Sáng cùng ngày, một người đàn ông đi vào căn nhà không có người ở cạnh quốc lộ 1A (thuộc địa bàn ấp Long Thạnh, xã Long An, huyện Châu Thành) để đi vệ sinh.

Người này thấy thi thể của một người đàn ông khoảng hơn 50 tuổi nằm bất động đưới nền gạch, đang trong giai đoạn phân huỷ mạnh.

Nhận được tin báo, Công an xã Long An, Công an huyện Châu Thành phối hợp với lực lượng chức năng đến khám nghiệm hiện trường, tử thi để điều tra vụ việc. Người dân cho biết căn nhà này không có người ở đã nhiều năm nay.