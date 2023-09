Một phe vé cho biết: " Chúng tôi đứng đây nhiều ngày rồi nhưng vé hiện tại vé bán không hết được, giá vé 300 nghìn đồng hạ giá xuống 150 nghìn đồng nhưng vẫn ít người mua, các khán đài còn lại cũng giảm một nửa so với gía vé được bán ra , lí do được cho biết là do ảnh hưởng của việc hội CĐV Nam Định giải thể ở mùa giải V-League 2023 vừa qua".