Phe vé hét giá gấp 5 lần so với giá gốc trận Việt Nam vs Thái Lan

Trước trận đấu chung kết lượt đi giữa ĐT Việt Nam - ĐT Thái Lan phe vé hoạt động rầm rộ trước cổng sân Mỹ Đình. Giá vé xem trận đấu này đã được đẩy lên cao gấp nhiều lần so với giá gốc.

