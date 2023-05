Phó Giám đốc Sở Nông nghiệp Sơn La bị bắt, đối mặt khung hình phạt nào?

Khởi tố Phó Giám đốc Sở NN&PTNT Sơn La

Ngày 8/5, Công an tỉnh Sơn La cho biết đã tống đạt quyết định khởi tố bị can, bắt tạm giam Lê Văn Kỳ (Phó Giám đốc Sở NN&PTNT Sơn La, nguyên Chủ tịch UBND huyện Bắc Yên), Phạm Bình Minh (nguyên Giám đốc Chi nhánh Văn phòng đất đai huyện Bắc Yên) và Lò Duy Thành (nguyên Trưởng phòng TN&MT huyện Bắc Yên) về tội Lợi dụng chức vụ, quyền hạn trong khi thi hành công vụ.

Công an tỉnh Sơn La cho biết đã tống đạt quyết định khởi tố bị can, bắt tạm giam Lê Văn Kỳ. Ảnh" CACC

Theo điều tra, từ năm 2017, các bị can đã chỉ đạo, lập hồ sơ chuyển mục đích sử dụng đất, cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất khu đất xây dựng khách sạn Đồng Tâm và khu đất xây dựng Cửa hàng Xăng dầu Tuấn Trung tại thị trấn Bắc Yên, huyện Bắc Yên (Sơn La).

Những khu đất này là đất dịch vụ thương mại trúng đấu giá thuê 70 năm của Nhà nước, được các bị can chuyển đổi sang đất ở lâu dài cho người thân quen.

Cơ quan chức năng xác định đây là hành vi trái quy định, bị nghiêm cấm theo Luật Đất đai 2013, gây thiệt hại đến tài sản Nhà nước, đủ yếu tố cấu thành tội phạm theo quy định tại khoản 3, Điều 356 Bộ luật hình sự 2015.

Đối mặt khung hình phạt 10 đến 15 năm

Dưới góc độ pháp lý, trao đổi với PV Dân Việt, luật sư Hà Thị Khuyên (Đoàn luật sư TP Hà Nội) phân tích, từ thông tin ban đầu cho thấy hành vi của các đối tượng là chuyển đất dịch vụ thương mại trúng đấu giá thuê 70 năm của Nhà nước sang đất ở lâu dài cho người thân, quen trái quy định.

Việc này vi phạm về các hành vi bị nghiêm cấm theo Luật đất đai năm 2013, gây thiệt hại đến tài sản Nhà nước, thể hiện sự coi thường pháp luật và vi phạm nghiêm trọng chính sách của Nhà nước về đất đai.

Theo luật sư, trong vụ án này cơ quan điều tra sẽ làm rõ động cơ, mục đích lợi dụng chức vụ quyền hạn của các bị can là gì.

Trường hợp nếu có việc nhận tiền, tài sản hoặc lợi ích vật chất khác để làm trái quy định pháp luật, có thể sẽ chuyển tội danh sang tội "Nhận hối lộ" quy định tại Điều 354 Bộ luật hình sự, với khung hình phạt nặng hơn.

Đối với tội danh mà các đối tượng bị khởi tố, Bộ luật hình sự quy định, chủ thể của tội phạm là người có chức vụ, quyền hạn.

Theo khoản 2 Điều 352 Bộ luật hình sự, người có chức vụ là người do bổ nhiệm, do bầu cử, do hợp đồng hoặc do một hình thức khác, có hưởng lương hoặc không hưởng lương, được giao thực hiện một nhiệm vụ nhất định và có quyền hạn nhất định trong khi thực hiện công vụ, nhiệm vụ.

Nếu người gây thiệt hại cho xã hội không có dấu hiệu về chức vụ, quyền hạn, hành vi gây thiệt hại có thể cấu thành một tội phạm khác.

Lỗi của người phạm tội là lỗi cố ý. Động cơ phạm tội là động cơ vụ lợi hoặc động cơ cá nhân khác. Động cơ vụ lợi là động cơ mưu cầu lợi ích vật chất cho mình, cho người khác hoặc cho một nhóm người nào đó. Động cơ cá nhân khác có thể là củng cố địa vị, uy tín cá nhân hoặc quyền lực cá nhân mà không mưu cầu lợi ích vật chất…

Hành vi khách quan của tội này là hành vi lợi dụng chức vụ, quyền hạn làm trái công vụ. Theo đó, làm trái công vụ là không làm hoặc làm không đúng, không đầy đủ nhiệm vụ được giao.

Hậu quả của tội phạm là dấu hiệu bắt buộc, cụ thể là hành vi phạm tội phải gây thiệt hại đến lợi ích của Nhà nước, của xã hội, quyền và lợi ích hợp pháp của tổ chức, công dân.

Hậu quả của tội phạm rất đa dạng, có thể là những thiệt hại mang tính vật chất như tính mạng, sức khỏe, tài sản nhưng cũng có thể là những thiệt hại phi vật chất như uy tín, danh dự, nhân phẩm con người…

Khi có hậu quả xảy ra, hành vi lợi dụng chức vụ, quyền hạn làm trái công vụ bị coi là tội phạm.

Cũng theo vị luật sư, trong vụ việc này, các đối tượng bị khởi tố theo khoản 3, Điều 356 Bộ luật hình sự 2015. Khoản này quy định, người nào lợi dụng chức vụ quyền hạn trong thi hành công vụ gây thiệt hại về tài sản 1 tỷ đồng trở lên sẽ bị phạt tù từ 10 đến 15 năm.

Vì vậy, sau khi bị khởi tố, nếu bị chứng minh có tội, tùy tính chất mức độ mà các đối tượng có thể đối mặt với khung hình phạt nêu trên.