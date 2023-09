Phó Thủ tướng Trần Hồng Hà: "Phát triển du lịch phải đi đôi với bảo tồn giá trị bản sắc văn hóa dân tộc"

Phó Thủ tướng Chính phủ Trần Hồng Hà phát biểu tại lễ kỷ niệm 120 năm du lịch Sa Pa. Ảnh: An Kiên.

Tại lễ kỷ niệm 120 năm du lịch Sa Pa, thay mặt lãnh đạo Đảng, Nhà nước, Phó Thủ tướng Chính phủ Trần Hồng Hà đã gửi lời chúc mừng tốt đẹp nhất tới các bậc lão thành cách mạng, mẹ Việt Nam anh hùng, các vị khách quý trong và ngoài nước cùng toàn thể cán bộ, nhân dân lời chúc mừng tốt đẹp nhất.

Phó Thủ tướng Chính phủ Trần Hồng Hà bày tỏ vui mừng, hôm nay, tại thị xã Sa Pa xinh đẹp, thiên nhiên hùng vĩ, nơi gặp gỡ giữa đất và trời, hội tụ nét văn hóa độc đáo của núi rừng Tây Bắc và những người dân hiền hòa, mến khách.

Sa Pa từ một vùng núi non hiểm trở, hoang sơ khi được đoàn thám hiểm của sở Địa lý Đông Dương phát hiện vào cuối năm 1903, Sa Pa đã ẩn mình cảnh sắc thiên nhiên tươi đẹp, hùng vĩ, bồng bềnh trong mây, khí hậu mát mẻ.

Năm 1958, Bác Hồ đã căn dặn “Sa Pa có thể thiết kế đường lên thành khu du lịch cho tỉnh nhà và cho cả nước”. Thực hiện lời căn dặn đó, nhiều thế hệ những người yêu Sa Pa, nhất là đồng bào các dân tộc nơi đây bằng bàn tay, trí óc hăng say lao động vượt qua gian khổ, hy sinh xây dựng Sa Pa thành điểm đến du lịch văn hóa, thiên nhiên hàng đầu thế giới.

Đến với Sa Pa, du khách được chiêm ngưỡng vẻ đẹp thiên nhiên hòa quyện cùng những nét văn hóa độc đáo của cộng đồng các dân tộc sinh sống lâu đời…

Chương trình nghệ thuật đặc sắc tại lễ kỷ niệm 120 năm du lịch Sa Pa. Ảnh: Mùa Xuân.

Sa Pa đang tiến bước trên hành trình trở thành trung tâm du lịch nghỉ dưỡng tầm cỡ quốc tế, với hệ thống các sản phẩm du lịch đa dạng đặc sắc, điểm giao lưu văn hóa khu vực Trung du miền núi phía Bắc, Đảng, Nhà nước đã và đang hoàn thiện các cơ chế chính sách đột phá để phát triển du lịch thành ngành kinh tế mũi nhọn, tạo cạnh tranh lành mạnh, minh bạch, tạo thuận lợi cho doanh nghiệp hỗ trợ cho phát triển cộng đồng.

Tiếp tục quan tâm dành nguồn lực công và huy động nguồn lực xã hội hóa để bảo tồn, phát huy các giá trị văn hóa, phát triển không gian văn hóa hoàn thiện kết cấu hạ tầng, chú trọng phát triển kinh tế số nhằm hướng tới phát triển hệ sinh thái Sa Pa thông minh cùng với hình thành dự án đường cao tốc Lào Cai – Sa Pa, cảng hàng không Sa Pa và các hạ tầng du lịch khác sẽ được ưu tiên đầu tư tạo điều kiện thuận lợi cho du khách đến với Sa Pa, thúc đẩy phát triển kinh tế xã hội và nâng cao đời sống của nhân dân.

Tỉnh Lào Cai cần đặc biệt quan tâm đến quy hoạch, định hướng phát triển các mô hình du lịch cộng đồng. Ảnh: Mùa Xuân.

Phó Thủ tướng Trần Hồng Hà cũng thẳng thắn cho rằng, ở một góc nhìn khác việc phát triển du lịch cũng tạo ra áp lực lớn lên các tài nguyên tự nhiên mà nếu không giải quyết hài hòa sẽ làm cạn kiệt, mai một, thậm chí mất đi những giá trị văn hóa đặc sắc làm nên thương hiệu của du lịch Sa Pa.

Du lịch cộng đồng đang giữ vai trò quan trọng, góp phần giúp người dân nâng cao thu nhập, giảm nghèo bền vững. Tuy nhiên, loại hình du lịch này vẫn còn mang tính tự phát, tiềm ẩn nguy cơ mai một văn hóa truyền thống không hài hòa với thiên nhiên…

Do đó, cần đặc biệt quan tâm đến quy hoạch, định hướng phát triển các mô hình du lịch cộng đồng, bảo vệ sự nguyên sơ của cảnh quan thiên nhiên và phong tục tập quán của người dân. Tăng cường tập huấn, đào tạo nhân lực, bảo đảm môi trường thiên nhiên an toàn, an ninh trật tự.

Sa Pa phát triển du lịch phải đi đôi với bảo tồn bản sắc văn hóa dân tộc. Ảnh: Mùa Xuân.

Phó Thủ tướng Trần Hồng Hà đề nghị các bộ, ngành và tỉnh Lào Cai trong quá trình phát triển du lịch Sa Pa cần phải có giải pháp tổng thể, đồng bộ trong tổ chức thực hiện chung xây dựng khu du lịch quốc gia Sa Pa đã được Thủ tướng Chính phủ phê duyệt, hướng tới một Sa Pa phát triển bền vững, hài hòa, chủ động thích ứng với biến đổi khí hậu.

Phát triển du lịch phải đi đôi với bảo tồn các giá trị văn hóa bản sắc kiến trúc cốt lõi, lấy cộng đồng các dân tộc Sa Pa vừa là chủ thể vừa là mục tiêu, động lực là người thụ hưởng thành quả từ phát triển, chú trọng chuyển đổi xanh trong du lịch. Lấy kinh tế du lịch làm nền tảng để phát huy giá trị văn hóa bản địa.

Chú trọng xây dựng môi trường văn minh, thân thiện bền vững, mỗi người dân Sa Pa sẽ trở thành một sứ giả về văn hóa, mỗi du khách đến Sa Pa sẽ đều có trách nhiệm gìn giữ, bảo vệ môi trường cảnh quan.

Cần nhanh chóng chuyển đổi số, hướng tới mô hình quản trị hiệu ứng hiệu quả, ứng dụng công nghệ để truyền thông, quảng bá mạnh mẽ du lịch Sa Pa ra thế giới, giảm thiểu tác động ô nhiễm môi trường.

Đẩy mạnh liên kết hợp tác giữa các loại hình sản phẩm du lịch, tạo thành chuỗi điểm đến trong khu du lịch quốc gia Sa Pa phải là động lực thu hút du khách. Tạo sự phát triển nguồn nhân lực du lịch, kỹ năng hình thành tư duy làm du lịch.

Các bộ, ngành Trung ương cần phối hợp chặt chẽ, kịp thời tháo gỡ khó khăn, vướng mắc, ưu tiên phát triển hạ tầng đồng bộ, xây dựng cơ chế để thu hút nguồn lực về vốn, nguồn nhân lực nhằm đầu tư, phát triển chuỗi giá trị du lịch Sa Pa một cách bền vững.

Phát biểu tại lễ kỷ niệm 120 năm du lịch Sa Pa, Chủ tịch UBND tỉnh Lào Cai Trịnh Xuân Trường cho biết: Để có được một Sa Pa phát triển như hôm nay, Đảng bộ, chính quyền và nhân dân các dân tộc Lào Cai luôn xác định Sa Pa không chỉ là khu du lịch trọng điểm của tỉnh Lào Cai mà còn là khu du lịch quốc gia mang tầm quốc tế.

Chủ tịch UBND tỉnh Lào Cai Trịnh Xuân Trường phát biểu tại lễ kỷ niệm. Ảnh: Phạm Bằng.

Theo đó, địa phương luôn chú trọng, bảo tồn và phát huy các giá trị văn hóa đặc sắc, lấy cảnh quan thiên nhiên và di sản văn hóa là động lực, tính thích ứng và sự năng động làm đột phá để vươn lên, hướng đến phát triển xanh, bền vững.

Một tiết mục văn nghệ đặc sắc tại chương trình nghệ thuật "Sa Pa diệu kỳ". Ảnh: Mùa Xuân.

Cũng tại buổi lễ kỷ niệm 120 năm du lịch Sa Pa, hàng nghìn du khách trong nước và quốc tế đã được thưởng thức chương trình nghệ thuật về một Sa Pa diệu kỳ, với hình thức diễn xướng tổng hợp gồm ca, múa, nhạc, hoạt cảnh... mang đậm bản sắc văn hóa các dân tộc tỉnh Lào Cai.



Màn bắn pháo hoa trong buổi lễ kỷ niệm 120 năm du lịch Sa Pa. Ảnh: Mùa Xuân.

Kết thúc chương trình là màn bắn pháo hoa lung linh sắc màu mang lại những trải nghiệm khó quên đối với du khách gần xa khi đến với Sa Pa.