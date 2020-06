Phó Viện trưởng Viện KSND quận Hoàn Kiếm bị tố moi tiền đương sự thế nào?

Luật sư đề nghị khởi tố vụ án

Ngày 6/6, thông tin mà Dân Việt nắm được, Viện KSND TP.Hà Nội đang tiếp tục làm rõ các thông tin liên quan đến ông Nguyễn Xuân Dũng – Phó viện trưởng Viện KSND quận Hoàn Kiếm bị tố moi tiền.



Ở diễn biến trước đó, sau khi có thông tin luật sư Trần Đình Triển (Đoàn luật sư TP.Hà Nội) thông tin về vụ việc, Viện KSND TP.Hà Nội đã quyết định tạm đình chỉ công tác 15 ngày với ông Dũng.

Cùng với đó, cơ quan này cũng ra quyết định thanh tra đột xuất một số phản ánh liên quan đến hoạt động công vụ của Phó viện trưởng Viện KSND quận Hoàn Kiếm.

Thông tin do luật sư Trần Đình Triển chia sẻ ngay lập tức gây rúng động trong dư luận.

Trao đổi với Dân Việt vào hôm nay (6/6), luật sư Trần Đình Triển cho biết, sau khi ông đăng tải các thông tin trên, đã có cơ quan chức năng liên hệ để làm việc với ông, tuy nhiên do ông bận nên chưa sắp xếp được lịch làm việc.



Trở lại với vụ việc ông đăng tải lên mạng xã hội, thông tin về trường hợp ông Nguyễn Xuân Dũng bị tố moi tiền, chia sẻ với PV, luật sư Trần Đình Triển cho biết nạn nhân đã tìm đến ông khi lâm vào "bước đường cùng".

Theo đó, bà Hoàng Thị Ngọc Thúy (quận Hoàn Kiếm) là bị cáo trong vụ án "cố ý gây thương tích" xảy ra tại phường Hàng Gai (quận Hoàn Kiếm) bị TAND quận Hoàn Kiếm tuyên phạt 28 tháng tù giam.

Trong vụ án này, ông Nguyễn Xuân Dũng là người thay mặt Viện KSND cùng cấp ký cáo trạng, truy tố bà Thuý ra trước Toà án quận.

Một số tài liệu được luật sư Triển chia sẻ về vụ Phó viện trưởng Viện KSND quận Hoàn Kiếm bị tố moi tiền, và theo luật sư của Đoàn luật sư TP.Hà Nội, đây chỉ là số ít tài liệu được ông đưa lên.

Sự việc nếu chỉ như vậy thì sẽ không có gì bất bình thường, tuy nhiên, theo phản ánh của luật sư Trần Đình Triển, ông Dũng đã có những biểu hiện không đúng ở giai đoạn trước khi vụ án được đưa ra xét xử.



Trong quá trình các cơ quan tố tụng điều tra vụ việc, ông Dũng đã gặp vợ chồng bà Thuý, hứa hẹn "làm khách quan" vụ việc của gia đình.

"Tuy nhiên, Dũng moi tiền bằng mọi thủ đoạn với vợ chồng cô ấy:… thanh toán cho Thừa phát lại, tiền điện nước, giúp mua vé máy bay cho cả gia đình Dũng đi tham quan các tỉnh Đồng bằng Sông Cửu long...

Đến lúc nhờ vợ chồng cô ấy bán đất cho Dũng vay tiền không thực hiện được, Dũng quay sang can thiệp và chỉ đạo khởi tố, truy tố và xét xử cô ấy 28 tháng tù giam… Tôi viết đến đây mà cảm thấy uất hận, đau đớn…", thông tin được luật sư Triển chia sẻ trên mạng xã hội.

Nói với PV Dân Việt, vị luật sư của Đoàn luật sư TP.Hà Nội nêu quan điểm, theo ông, cơ quan chức năng cần phải khởi tố vụ án để điều tra làm rõ có hay không sự tiêu cực ở đây.

Trước thông tin liệu bà Thuý có gặp áp lực sau khi vụ việc được thông tin rộng rãi, luật sư Triển nhận định, người phụ nữ đã lâm vào bước đường cùng nên việc chia sẻ để làm rõ chân tướng sự việc là sự cần thiết.

Cáo trạng thể hiện gì về vụ việc?

Về diễn biến của vụ án, theo phản ánh của luật sư Trần Đình Triển, bà Thuý từ người bị hại, do mâu thuẫn với hàng xóm, do hàng xóm gọi người ngoài xã hội xông vào nhà hành hung đánh đập, được tạo dựng thành bị can hắt nước sôi làm bỏng 2 người hàng xóm sang hành hung mà không có một bằng chứng nào.

Theo cáo trạng được Phó viện trưởng Viện KSND quận Hoàn Kiếm Nguyễn Xuân Dũng ký, vụ việc xảy ra vào ngày 22/1/2019.

Bà Thuý bị ông Lê Anh Tuấn (SN 1971, quận Hoàn Kiếm) tố giác có hành vi hất nước sôi vào người gây thương tích cho vợ ông này là bà Nguyễn Diệu Linh (quận Hà Đông, TP.Hà Nội), ông Nguyễn Thành Công (quận Tây Hồ, TP.Hà Nội).

Cáo trạng thể hiện, tại cơ quan điều tra, bà Thuý khai không hắt nước sôi vào người Công và Linh.

Sự việc xảy ra tại cửa hàng số 35 Hàm Long (Hàng Bài, quận Hoàn Kiếm).

Bà Linh và ông Công có đơn yêu cầu truy cứu trách nhiệm hình sự đối với bà Thuý về tội "Cố ý gây thương tích".

Quá trình điều tra, xác định nội dung vụ việc như sau: Bà Linh kinh doanh bán bàn ghế tại số 35A Hàm Long, bà Thuý kinh doanh bán hoa tại số 35 Hàm Long.

Sáng ngày 22/1/2019, do 2 bên mâu thuẫn trong việc để xe tại vỉa hè, bà Đinh Phương Trà (quận Đống Đa, là nhân viên của Linh) và Thuý xảy ra cãi nhau.

Đến khoảng 10h30 phút cùng ngày, khi Linh về cửa hàng thì nghe Trà kể lại sự việc, sau đó đã xảy ra chuyện Linh và Thuý cự cãi.

Lúc này Nguyễn Thành Công (là bạn Linh) đến chơi thấy vậy nên đi sang đứng cùng Linh thì bị Thuý chửi bới, thách thức.

Công đứng ở ngoài cửa ném chùm chìa khóa vào người Thuý rồi lao vào trong cửa hàng 35 Hàm Long, dùng tay tát vào mặt Thuý.

Lúc này Thuý cầm nồi cơm điện màu trắng đang cắm, bên trong có nước nóng để dưới sàn nhà, rồi bật nắp nồi cơm điện hắt thẳng nước nóng trong nồi về phía Công, làm cho Công và Linh bị bỏng. Anh Trần Quang Huy (em họ của Thuý) bị mấy giọt nước nóng bắn ở tay.

Công và Linh khai bị Thuý hắt nước về phía mình, cáo trạng sau đó xác định bà Thuý hắt nước nóng vào người Linh và Công.

Sau đó, Linh và Công chạy về cửa hàng 35A Hàm Long, Thuý chạy ra ngoài tiếp tục chửi bới.

"Sau đó chị Linh, Công, Thuý đến Bệnh viện Xanh – Pôn cấp cứu" – cáo trạng nêu.

Cũng theo cáo trạng, tại cơ quan điều tra, bà Thuý khai do có mâu thuẫn về việc đỗ xe trước cửa hàng nên vào thời gian trên, khi Thuý đang ngồi tại cửa hàng để cắm hoa cho khách, Linh và Công sang đứng trước cửa hàng chửi bới, đe doạ Thuý.

Công đã ném chùm chìa khoá trúng vai Thuý rồi sau đó xông vào dúi đầu Thuý xuống, đánh liên tiếp vào gáy Thuý rồi dùng vật cứng vừa đánh, vừa đe doạ "Bố mày cảnh cáo mày lần này, lần sau gặp bố mày giết".

Bà Thuý ôm đầu cúi xuống để tránh thì thấy có ít nước nóng bắn vào gáy. Bà Thuý khai không hắt nước sôi vào người Công và Linh.

Linh và Công thì khai bị Thuý hắt nước nóng về phía mình.

Viện KSND quận Hoàn Kiếm kết luận, khoảng 10h30 phút ngày 22/1/2019, tại cửa hàng số 35 Hàm Long, bà Thuý đã có hành vi hắt nước nóng vào người bà Linh, ông Công, gây thương tích cho Linh với tỷ lệ thương tật 12%, Công là 6%.

Hành vi của bà Thuý phạm vào tội "Cố ý gây thương tích".

Dân Việt tiếp tục thông tin tới bạn đọc.