Phụ nữ có 5 nét tướng này, càng to càng tốt, luôn được quý nhân phù trợ, cuộc sống viên mãn

Mặt to là phúc đức

Theo nhân tướng học một người phụ nữ nếu sử dụng khuôn mặt to tròn như "bánh bao" thì sẽ vô cùng may mắn. Dù trong thời kỳ hiện đại mọi phụ nữ đều muốn mình có một gương mặt thon gọn chữ V.

Nhưng nếu bạn sở hữu khuôn mặt tròn cũng đừng buồn bã nhé bởi nó chính là "khuôn trăng đầy đặn", người sở hữu nó thường được quý nhân phù trợ, hưởng may mắn, làm gì cũng dễ thành công trong cuộc sống. Trong cuộc sống, những người này cũng có tính cách tốt bụng, hay giúp đỡ người khác, giao tiếp tốt, tháo vát nên ai lấy được sẽ có cuộc sống viên mãn.



Dái tay dày đại lộc

Trong nhân tướng học một người phụ nữ một người phụ nữ sở hữu một dái tai dày là người có của, nhiều tiền, nhiều vàng ăn cả đời không hết. Phụ nữ béo mà còn có "dái tai" dày thì sẽ có phúc khí cực kì tốt, cuộc đời suôn sẻ.

Trong cuộc sống thì những người này không chỉ mang may mắn cho bản thân và còn tỏa hưng khí tới chồng con, mọi người trong gia đình khiến ai cũng thành công, tiền bạc rủng rỉnh, cuộc sống vô cùng viên mãn, hạnh phúc.

Cằm tròn đầy

Trong tử vi học những người phụ nữ này thường rất chu đáo, nhiệt tình và biết quan tâm mọi người. Khi người sở hữu tướng cằm đầy cho thấy của cải đầy đủ, cứ tiêu hết lại có, không phải trải qua cuộc sống vất vả bao giờ. Trong cuộc sống họ cung là người sống tình cảm, cuộc sống vô cùng viên mãn.

Hông nở tức tài vận tốt



Trong tử vi học người phụ nữ có phần hông nở là tướng vô cùng may mắn sẽ có nhiều tài lộc và đông con đông cháu. Một người phụ nữ sở hữu tướng hông càng lớn, càng chắc thịt thì càng có nhiều tiền, cuộc sống dư giả, viên mãn hạnh phúc tới cuối đời. Trong tính cách nhưng người này có bản tính kiên trì, bền bỉ và đức hạnh tốt đẹp, người này mang mệnh an nhàn, sung sướng.

Chân to là an nhàn

Trong nhân tướng học người phụ nữ có chân to là người thường gặp may, có nhiều cơ hội tìm đến nên nhanh chóng thành công giàu có. Ngoài ra, những người có tướng bàn chân to thường dễ thành công trong sự nghiệp, tự mình tạo dựng một sư nghiệp vững vàng.

(*) Thông tin chỉ mang tính tham khảo.

* Tít bài đã được Dân Việt đặt lại.