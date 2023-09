Chiều 4/9, theo báo cáo của Sở Du lịch tỉnh Kiên Giang: Trong 4 ngày nghỉ lễ (từ ngày 1/9 đến ngày 4/9), tổng lượt khách đến tham quan du lịch trên địa bàn tỉnh đạt 126.690 lượt khách (giảm 32,9% so với cùng kỳ).



Khách du lịch đến Kiên Giang dịp lễ 2/9 năm nay giảm mạnh. (Trong ảnh, khách du lịch tại Phú Quốc) Ảnh: CTV

Trong đó, có 5.738 lượt khách quốc tế (giảm 21,3% so với cùng kỳ); khách tham quan các khu, điểm du lịch đạt 91.023 lượt (giảm 27,7% so với cùng kỳ); khách có lưu trú 35.667 lượt (giảm 43,2% so với cùng kỳ); tổng thu từ du lịch đạt trên 153 tỷ đồng. Công suất phòng bình quân đạt chỉ đạt khoảng 27%.

Riêng TP.Phú Quốc đón 62.544 lượt khách (giảm 26,5% so với cùng kỳ). Trong đó, có 5.700 lượt khách quốc tế; khách tham quan các khu, điểm du lịch 43.335 lượt (giảm 24,4% so với cùng kỳ); khách có lưu trú 19.209 lượt khách (giảm 38,6% so với cùng kỳ).

Tuy nhiên, điều khiến nhiều du khách lo lắng là đến chiều nay (4/9), tàu cao tốc từ đất liền đi Phú Quốc, Nam Du và ngược tiếp tục tạm ngưng hoạt động do ảnh hưởng bão số 3, khiến nhiều khách từ đất liền đi về Phú Quốc và ngược đang lo lắng không kịp về cho con dự khai giảng năm học mới.

Trong khi tàu đi các đảo của Kiên Giang vẫn chưa hoạt động trở lại do ảnh hưởng của bão số 3, thì vé máy bay các hãng hàng không từ Phú Quốc đi TP.Cần Thơ, TP.HCM có giá vé rất cao và hiện đã "cháy" vé.

Do ảnh hưởng của bão số 3, tính đến chiều 4/9, tàu cao tốc đi Phú Quốc, Nam du và ngược lại vẫn tạm ngưng hoạt động, khiến nhiều du khách "mắc kẹt" lại đảo, chưa thể về đất liền. Ảnh: CTV

Anh Huỳnh Tuấn Anh (một du khách ở quận Ninh Kiều, TP.Cần Thơ) chia sẻ, từ ngày 31/8 cả gia đình anh đi ô tô từ Cần Thơ xuống Rạch Giá (Kiên Giang) đi tàu ra Phú Quốc du lịch. Theo kế hoạch ngày 3/9 gia đình anh sẽ quay về đất liền. Tuy nhiên, khi đến Phú Quốc do ảnh hưởng bão, mưa lớn cả gia đình không đi chơi được, tàu cao tốc thì tạm ngưng hoạt động nên cả gia đình anh đã đặt vé máy bay từ Phú Quốc đi Cần Thơ với mức giá rất cao. Sau đó anh đi xe khách ngược từ Cần Thơ xuống Rạch Giá để lấy ô tô về.

Chị Lê Thị Hồng Phương (một đại lý vé máy bay tại Phú Quốc) cho biết, trước tình trạng tàu tạm ngưng hoạt động, các chuyến bay từ Phú Quốc đi Cần Thơ và TP.HCM trong ngày 3/9 đã hết chỗ. Ngày 4/9 tàu phà cao tốc tiếp tục tạm ngưng hoạt động, nhiều chuyến bay từ Phú Quốc đi TP.HCM cũng đã hết chỗ rất sớm.

Chia sẻ với phóng viên, chị Lê Trúc Linh (một người dân Phú Quốc) cho biết, do được nghỉ lễ mấy ngày, gia đình chị đưa con về Cà Mau thăm ông bà. Đến chiều nay (4/9) quay về Rạch Giá để đi tàu về nhà cho con ngày mai (5/9) dự lễ khai giảng thì tàu vẫn chưa hoạt động trở lại, nên cả gia đỉnh đành thuê khách sạn ở Rạch Giá ở lại chờ tàu.

Theo tìm hiểu của phóng viên, không chỉ phụ huynh lo lắng cho con không kịp về Phú Quốc để dự khai giảng. Nhiều giáo viên tranh thủ ngày nghỉ lễ để về đất liền thăm nhà cũng bị mắc kẹt tại đất liền do tàu, phà cao tốc đi các đảo tạm ngưng hoạt động.

Trao đổi với phóng viên, ông Đặng Vũ Bằng, Chánh Văn phòng UBND tỉnh Kiên Giang cho biết, do ảnh hưởng mưa bão, Chủ tịch UBND tỉnh không ra dự lễ khai giảng năm học mới tại Phú Quốc như dự kiến, giao lại cho TP.Phú Quốc dự.