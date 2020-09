Phú Thọ: Trường Mầm non xã Vụ Quang nứt toác cổng, phải dùng cột chống

Cổng Trường Mầm non Vụ Quang nứt toác, dùng cột chống

Nhiều tháng nay, những phụ huynh có con học tại Trường Mầm non Vụ Quang không khỏi bất an, cảm giác như "ngồi trên đống lửa", khi thấy bức tường trước cổng trường bị nứt nẻ ngang dọc.

Đặc biệt, sau khi sự việc sập cổng trường khiến 3 học sinh ở Lào Cai và đổ tường khiến 1 học sinh lớp 5 ở Nghệ An tử vong càng khiến phụ huynh có con học ở trường lo lắng.

Ngay cổng trường, vết nước to rộng cả gần gang tay khiến ai trông thấy cũng không khỏi sợ hãi

Theo phản ánh, PV Dân Việt đã tìm đến Trường Mầm non xã Vụ Quang (huyện Đoan Hùng, tỉnh Phú Thọ) để ghi nhận sự việc.

Ngay khi có mặt, PV không khỏi "lạnh người", lo lắng cho sức khỏe và tính mạng của các em học sinh, cán bộ giáo viên và phụ huynh có con học ở đây.

Bức tường trước cổng trường nứt toác, cả một đoạn tường bao xung quanh trường dài khoảng 60m xuất hiện những vết đứt gãy kéo dài.

Thậm chí cả đoạn tường gạch này còn nghiêng ngả, xiêu vẹo và phải cần đến gần 20 cột trụ bằng bê tông giúp "chống chân".

Nguy hiểm hơn, ở đây không có bất kỳ biển cảnh báo người dân lại gần các khu vực tường bao này. Nhà trường cũng chưa chăng dây hay cắm cọc ngăn cách khu vực lớp với tường bao.

"Nhiều tháng nay, khi thấy tường bị nứt toác, phải dùng cây chống để bức tường đỡ đổ sụp, chúng tôi cũng rất lo lắng cho sức khỏe, tính mạng của con em mình. Dù biết nguy hiểm, nhưng vì hoàn cảnh gia đình không có ai trông con nên tôi vẫn đành cho con đến đây học," chị Nguyễn Thị H, một phụ huynh cho biết.

Cũng theo các phụ huynh, thấy tường có thể đổ bất cứ lúc nào, uy hiếp đến tính mạng của con em, mọi người đã có ý kiến đến nhà trường.

Phía nhà trường bảo đã làm đề xuất lãnh đạo cấp trên để xin kinh phí xây dựng. Tuy nhiên, đã nhiều tháng trôi qua, vẫn chưa có động thái gì.

Bức tường đã nghiêng ngả, dù được chống đỡ nhưng nguy cơ đổ có thể xảy ra bất cứ lúc nào

Trao đổi với Dân Việt, bà Nguyễn Thị Kim Hương, Hiệu trưởng Trường Mầm non Vụ Quang cho biết: "Chúng tôi đã nắm được tình trạng tường bao hư hỏng từ lâu và cũng đã lên phương án sửa chữa. Tuy nhiên, do ngân sách xã không nhiều nên mỗi lần sửa chỉ từng thứ một, mới đây cũng vừa hoàn thành nhà chức năng cho các cháu.

Chính những trụ đỡ cắm ngoài đường cũng do trường phải huy động từ các phụ huynh do kinh phí không đủ và lo cho sự an toàn của các cháu.

Phía nhà trường và lãnh đạo xã Vụ Quang cũng rất lưu tâm vấn đề này nên đã lên phương án sửa chữa hoàn thiện nhanh nhất trong thời gian tới, mong là kịp trước khi mùa mưa bão kéo đến".

Ông Nguyễn Kim Đô, Chủ tịch UBND xã Vụ Quang cho biết :"Trường Mầm non Vụ Quang đã xây dựng từ lâu nên việc cở sở vật chất xuống cấp là không tránh khỏi.

Hơn nữa, do ngân sách xã không đủ nên phải tìm các nguồn vốn bên ngoài, chậm trễ trong việc sửa chữa tường bao.

Phía xã cũng đã đề đạt lên huyện Đoan Hùng và đã được thông qua. Chúng tôi hiện nay đã tìm được nguồn ngân sách, đang lên phương án thi công với nhà thầu và sẽ triển khai trong thời gian sớm nhất".