PVFCCo Central hỗ trợ nạn nhân vụ sập tường lò gạch tại Đắk Lắk

Đại diện hai gia đình đã xúc động gửi lời biết ơn sâu sắc về lòng hảo tâm và sự hỗ trợ của PVFCCo Central trong lúc này, qua đó giúp đỡ cho gia đình có kinh phí để lo thuốc men cho các cháu và sớm ổn định cuộc sống.

Trao tiền hỗ trợ gia đình có 1 cháu bị chết và 2 cháu bị chấn thương sọ não

Quỹ TTTA của PVFCCo Central được đóng góp từ CBNV Công ty và hoạt động bắt đầu từ năm 2011 nhằm chia sẻ trách nhiệm xã hội đối với những mảnh đời bất hạnh, qua hơn 10 năm, quỹ TTTA Công ty đã hỗ trợ cho hàng trăm trường hợp với số tiền gần 700 triệu đồng.

Trao tiền hỗ trợ gia đình có 1 cháu bị gãy chân

Được biết các nạn nhân trong vụ tai nạn do sập tường lò gạch tại Đắk Lắk đều thuộc hộ nghèo, đặc biệt khó khăn người dân tộc Xơ Đăng. Do dịch Covid-19 nên các cháu phải nghỉ học, theo bố mẹ ra lò gạch làm thuê không may một bức tường ở lò gạch đổ sập xuống đè lên người 4 cháu nhỏ dẫn tới 1 cháu bị chết, 2 cháu bị chấn thương sọ não hiện đang cấp cứu tại Bệnh viện Đa khoa vùng Tây Nguyên và 1 cháu bị gãy chân.