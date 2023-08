Quá vui vì CLB TP.HCM trụ hạng, HLV Vũ Tiến Thành chê nhà báo phát biểu hồ đồ

CLB TP.HCM đã trụ hạng thành công sau một mùa giải đầy vất vả. Trận hòa trước B.Bình Dương chiều 11/8 khiến họ được ở lại V.League và Sân Thống Nhất lại tiếp tục được sáng đèn.

Sau trận đấu, HLV Vũ Tiến Thành chia sẻ: "Các bạn xem thì biết bản thân tôi chưa bao giờ rơi vào trạng thái hồi hộp như vậy. Tôi chủ trương đá chậm đá chắc, đối phương cũng thế. Đối phương lao lên sẽ hết sức nguy hiểm. Chúng tôi đã từng thắng SHB Đà Nẵng 5-1 và thắng 1-0, B.Bình Dương thì chúng tôi cũng từng thắng 2-1 rồi nên tôi rất tự tin.

Tôi không chọn lối đá chặt chẽ thì đã chỉ đạo các cầu thủ nhào lên tấn công rồi. Nhưng bóng đá có chiến lược, chiến thuật và tôi sử dụng chiến thuật đó. Trong 3 trận cuối, tôi tự tin sẽ trụ hạng thành công vì sẽ canh 2 trận gặp B.Bình Dương và SHB Đà Nẵng mà có chiến thuật riêng. Trong trường hợp Đà Nẵng thắng SLNA, đội chúng tôi sẽ 'sống chết' với B.Bình Dương, tôi cũng chẳng lo lắng điều gì. Trong cả trận đấu hôm nay, tôi chưa bao giờ kiểm tra trận của Đà Nẵng cả. Phút 70 tôi nghe là đã dẫn 2-1, nên tôi lo. Tôi nói các cầu thủ rằng không được mất tập trung, phải có điểm mới trụ hạng được".

HLV Vũ Tiến Thành cùng các họ trò ăn mừng CLB TP.HCM trụ hạng thành công.

HLV Vũ Tiến Thành cũng cho biết ông được các nhiều người hâm mộ tin tưởng và chia sẻ khi CLB TP.HCM phải chật vật trụ hạng. Ông thừa nhận: "Năm nay vì nhiều lý do khách quan, chủ quan nên chúng tôi đã làm cho CĐV hồi hộp. Người trong cuộc như tôi thì đỡ áp lực. Tôi muốn chia sẻ rằng trận này chúng tôi muốn có cơ hội trụ hạng lớn thì phải biết cách đá".

Đáng chú ý, ông Thành phản ứng khá gay gắt với những thông tin cho rằng ông "bắt tay" với B.Bình Dương để trụ hạng. Nhưng ông cho rằng mình không bị áp lực bởi dư luận: "Trận này chúng tôi không chịu áp lực gì. Trước trận đấu, nhiều người đưa ra bài báo thì những gì được viết hết sức hồ đồ. Người ta nói rằng SLNA nằm hẳn cho Đà Nẵng tấn công mà đá không vô. Đó là nói tầm bậy, là nói sai, nói như thế là bỏ qua công sức của các cầu thủ trẻ SLNA. SLNA đá như chúng tôi, chơi phòng ngự chặt chẽ.

Tất cả trận nào mình tự quyết được thì phải có chiến thuật rõ ràng. Giai đoạn 1, khi thua Viettel 0-1 thì tôi rất lo, nhưng khi biết lịch tiếp theo gặp SHB Đà Nẵng và B.Bình Dương thì tôi tự tin, truyền sự tự tin cho các cầu thủ", ông Thành cho biết.

Các cầu thủ CLB TP.HCM ăn mừng trụ hạng cùng người hâm mộ.

Bên cạnh đó, thuyền trưởng "Chiến hạm đỏ" cũng dành nhiều thời gian buổi họp báo để chia sẻ về hành trình trụ hạng đầy khó khăn của CLB TP.HCM. Ông cho biết: "Tôi nói nhiều người rồi, đầu giải này rất khó khăn, nhiều cầu thủ ra đi. Lãnh đạo TP.HCM muốn đá trụ hạng, tôi thì không muốn đá tâm thế trụ hạng. Giải có 13 vòng thì 3 vòng đầu chúng tôi thua, trận SLNA thua 0-2, thua 0-1 Nam Định là do lỗi trọng tài. Một số trận khác thua là do thiếu may mắn. Nhưng khi vào tư thế đá trụ hạng thì tôi căng hẳn, buộc phải đẩy tinh thần các cầu thủ.

Với một đội bóng tập thể tốt thì giai đoạn khó khăn sẽ vượt qua. Có những trận thua khiến tôi rất tức. Tôi sợ thua trước vì để lộ nhiều khoảng trống phía sau. Có thời điểm, chúng tôi xếp trên Đà Nẵng và bị đối thủ vượt lên. Chúng tôi cố gắng bám đuổi qua từng trận. Trận HAGL chỉ muốn hòa mà Samson lại ghi bàn thì có 3 điểm. So sánh năng lực của 14 đội thì chúng tôi yếu nhất. Năm tới với bài học năm nay, chúng tôi sẽ cố gắng hơn nữa và sẽ tiếp tục nỗ lực khi có nhà đầu tư mới, có chiến lược rõ ràng".