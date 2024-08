Quận Kiến An (Hải Phòng): Tổ chức Giải chạy chinh phục đồi Thiên Văn lần 2, gây quỹ vì người nghèo

Ông Nguyễn Phong Doanh, Phó Chủ tịch UBND quận Kiến An, Trưởng Ban Tổ chức giải Giải chạy Marathon "Kien An Charity Fun Run 2-2024" cho biết, đây là hoạt động có ý nghĩa hưởng ứng kỷ niệm 30 năm Ngày thành lập quận Kiến An (29/8/1994 - 29/8/2024) và vận động xây dựng quỹ "Vì người nghèo" năm 2024. Hoạt động đã góp phần lan tỏa thông điệp "Đồng hành vì người nghèo", "Thể thao vì cộng đồng" mang lại sức khỏe; khuyến khích người dân lựa chọn môn thể thao phù hợp để tập luyện hàng ngày, tạo thói quen vận động hợp lý, nâng cao tuổi thọ và chất lượng cuộc sống cho chính bản thân người luyện tập.

Quang cảnh Lễ công bố Giải chạy Marathon “Kien An Charity Fun Run 2-2024” ngày 10/8. Ảnh: PV.

Giải Marathon "KienAn Charity fun run 2-2024" sẽ chính thức diễn ra vào sáng Chủ nhật tuần sau (18/8) tại Nhà thi đấu Thể thao đa năng quận Kiến An, TP.Hải Phòng với 2 cự ly chạy là 3.000m và 10.000m để các VĐV đăng ký tham dự.

Cung đường Giải chạy phong trào cho cự ly 3.000m gồm 1.000m đường trường và 2.000m đường đồi và cung đường Giải chạy cho hệ chuyên nghiệp, cự ly 10.000m gồm 8.000m đường trường và 2.000m đường đồi.

Các VĐV từ CLB yêu chạy bộ tại Hải Phòng tham gia Kien An Charity Fun Run 1-2023. Ảnh: PV.

Các VĐV háo hức tham gia tại Giải chạy Kien An Charity Fun Run 1-2023. Ảnh: PV.

Về đối tượng và điều kiện tham gia đăng lý giải là các VĐV phong trào, bán chuyên nghiệp yêu chạy bộ từ 16 tuổi trở lên trong và ngoài TP.Hải Phòng đều có thể đăng ký tham gia với hình thức đăng ký online, nhận BIB và đóng phí theo quy định của Ban Tổ chức.

Ban Tổ chức Giải lần này mở link để các VĐV đăng ký giải chạy online tới ngày 17/8/2024. Lệ phí tham gia đối với cự ly 3.000m là 250.000đ và cự ly 10.000m với lệ phí tham gia là 450.000đ. Các VĐV đều được nhận gói vật phẩm bao gồm áo sự kiện, BIB trước Race và kỷ niệm chương sau khi hoàn thành cự li đăng ký.

Trao đổi tại Lễ công bố Giải chạy Marathon "Kien An Charity Fun Run 2-2024", bà Phạm Thanh Hà - Giám đốc Trung tâm thể dục thể thao quận Kiến An cho biết, số tiền các VĐV đăng ký tham gia Giải chạy nêu trên, sau khi tổng hợp chi phí cho giải đấu phần còn lại sẽ được trích vào Quỹ Vì người nghèo của quận Kiến An.

Bà Phạm Thanh Hà-Giám đốc Trung tâm thể dục thể thao quận Kiến An, TP Hải Phòng trao đổi tại Lễ công bố Giải chạy Marathon "Kien An Charity Fun Run 2-2024". Ảnh: PV.

Cũng theo thông tin từ đại diện Ban tổ chức tại Lễ công bố Giải chạy nêu trên được biết, Giải Marathon "Kien An Charity Fun run" mùa 1 năm 2023, có 2.000 VĐV tham gia và kinh phí từ VĐV đăng ký là 250 triệu đồng. Theo đó, quận Kiến An đã chi phí cho Giải chạy, phần chi phí còn lại dành cho hoạt động từ thiện trên địa bàn quận. Cụ thể, chi 75 triệu đồng giúp trẻ em nghèo đi học, hỗ trợ 4 giáo viên có hoàn cảnh khó khăn số tiền 20 triệu đồng, trợ cấp đột xuất 15 triệu đồng cho 3 trường hợp đuối nước, tặng quà Tết cho hộ nghèo... với tổng số tiền 149 triệu đồng.

Các cá nhân đạt thành tích tại Giải chạy Marathon "Kien An Charity Fun Run 1-2023". Ảnh: PV.

Về cơ cấu Giải chạy phong trào, cự ly 3.000m sẽ trao 1 Giải nhất cá nhân nam và 1 giải cá nhân nữ (mỗi giải trị giá 2.000.000 đồng); 1 Giải nhì cá nhân nam và 1 giải nhì cá nhân nữ (mỗi giải 1.000.000 đồng) và 1 Giải ba cá nhân nam và 1 giải ba cá nhân nữ (mỗi giải 500.000 đồng);

Giải thưởng dành cho VĐV thi đấu ở cự ly 10.000m là 3.000.000 đồng cho 1 Giải nhất cá nhân nam và 3.000.000 đồng dành cho 1 giải cá nhân nữ; 2.000.000 đồng cho mỗi giải Nhì cá nhân nam và Nhì cá nhân nữ, mỗi Giải ba cá nhân nam và giải ba cá nhân nữ sẽ là 1.000.000/VĐV đạt giải.

Các VĐV tại các CLB có cùng đam mê yêu chạy bộ trên địa bàn TP.Hải Phòng cũng có mặt tham dự Lễ công bố Giải chạy Marathon "Kien An Charity Fun Run 2-2024". Ảnh: PV.

Đặc biệt, Ban tổ chức dự kiến dành tặng 2.000 kỷ niệm chương vinh danh các VĐV cán đích tại khu vực về đích thuộc Đài khí tượng khu vực Đông Bắc (đỉnh đồi Thiên Văn).

Cũng tại Lễ công bố Giải chạy nêu trên, Ban tổ chức nhận được rất nhiều câu hỏi từ các cơ quan Báo chí dự họp báo và từ các VĐV của các CLB chạy bộ trên địa bàn TP.Hải Phòng với những nội dung xoay quanh an ninh, độ an toàn đường chạy của giải chạy, công tác hỗ trợ khi VĐV tham gia chạy và khi hoàn thành mục tiêu đã đăng ký.

Ông Nguyễn Phong Doanh, Phó Chủ tịch UBND quận Kiến An, Trưởng Ban Tổ chức giải Giải chạy Marathon "Kien An Charity Fun Run 2-2024" giải đáp ý kiến tại Lễ công bố Giải chạy. Ảnh: PV.

Đại diện CLB chạy bộ 4AMR trao đổi ý kiến tại Lễ công bố Giải chạy Marathon "Kien An Charity Fun Run 2-2024". Ảnh: PV.

Phóng viên đặt câu hỏi tại Lễ công bố Giải chạy Marathon "Kien An Charity Fun Run 2-2024". Ảnh: PV.

Ông Nguyễn Phong Doanh, Phó Chủ tịch UBND quận Kiến An, Trưởng Ban Tổ chức giải Giải chạy Marathon "Kien An Charity Fun Run 2-2024" tiếp thu những ý kiến đóng góp, những câu hỏi của các VĐV cũng như của các báo và khẳng định Ban Tổ chức sẽ phối hợp, làm việc với đơn vị liên quan để đảm bảo an ninh cũng như an toàn cho các VĐV trong cung đường chạy 1 cách tối ưu nhất.