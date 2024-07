Quang Dũng (U19 Việt Nam) muốn lập hat-trick siêu phẩm tại giải U19 Đông Nam Á

U19 Việt Nam tìm chiến thắng danh dự trước U19 Lào

Trước khi bước vào lượt trận cuối bảng B giải U19 Đông Nam Á 2024 gặp U19 Lào lúc 15 giờ chiều mai (24/7), U19 Việt Nam (1 điểm/2 trận) đã chắc chắn bị loại.

Lý do là ở bảng C, U19 Thái Lan và U19 Malaysia cùng có 6 điểm tuyệt đối/2 trận đã đấu. Vậy nên, dù đội nào xếp thứ nhì bảng C thì họ cũng sẽ trở thành đội xếp thứ 2 có thành tích xuất sắc nhất giành vé di tiếp cùng 3 đội đầu dẫn đầu mỗi bảng.

Ngay cả khi U19 Việt Nam có thắng Lào với bất kỳ tỷ số nào để có vị trí nhì bảng B thì cũng chỉ có được 4 điểm mà thôi.

Xác định rõ không còn cơ hội đi tiếp, nhưng HLV Hứa Hiền Vinh vẫn nhắc nhở các học trò mỗi trận đấu quốc tế đều mang ý nghĩa quan trọng cho sự phát triển của họ. U19 Việt Nam cần bước vào trận cuối vòng bảng gặp U19 Lào với tinh thần tích cực nhất.

HLV Hứa Hiền Vinh hiểu điều quan trọng nhất lúc này là giải tỏa áp lực tâm lý cho các học trò. Áp lực không chỉ làm giảm hiệu suất thi đấu mà còn có thể gây tác động tiêu cực đến sự phát triển của các cầu thủ trẻ.

Chỉ khi nào các cầu thủ vào sân thi đấu với trạng thái tâm lý thoải mái nhất, họ mới tự tin và phát huy tốt nhất khả năng của mình.

Trả lời phỏng vấn trang chủ VFF trước buổi tập chiều 22/7 cùng U19 Việt Nam, tiền vệ Hoàng Quang Dũng (người đã vào sân dự bị ở hai trận đấu đã qua gặp U19 Myanmar (hoà 1-1), U19 Australia (thua 2-6) nhưng đều để lại dấu ấn với bàn thắng từ những cú sút xa rất đẹp mắt) nói:

"Ở trận đấu với U19 Australia, chúng tôi gặp rất nhiều khó khăn. Họ là đội bóng rất mạnh, kỹ thuật và thể chất đều tốt hơn U19 Việt Nam. U19 Australia chơi áp sát, chuyển đổi trạng thái rất nhanh và áp đặt lối chơi lên U19 Việt Nam".

Hoàng Quang Dũng (số 14) hy vọng có thể tiếp tục sút xa ghi bàn vào lưới U19 Lào. Ảnh: VFF

Về cá nhân, Quang Dũng cho biết cảm thấy vui khi ghi 2 bàn trong 2 trận đấu vừa qua trong màu áo U19 Việt Nam:

"Hy vọng, tôi sẽ tiếp tục ghi bàn trong trận gặp U19 Lào. Sút xa là một trong những kỹ năng sở trường của tôi", Quang Dũng cho biết.

Nhận xét về U19 Lào, Quang Dũng bày tỏ: "Họ là đối thủ khá khó chơi khi vừa hòa U19 Myanmar. Tuy nhiên, U19 Việt Nam đã có sự chuẩn bị tốt và quyết tâm hướng tới chiến thắng trước U19 Lào".

Các tuyển thủ U19 Việt Nam được chơi các mini game để giải tỏa áp lực. Ảnh: VFF

Xung quanh buổi tập chiều 22/7, HLV Hứa Hiền Vinh chỉ đưa ra giáo án với khối lượng nhẹ nhàng, chú trọng vào việc cân bằng tâm lý cho U19 Việt Nam thông qua các mini game với bóng.

Các cầu thủ ít thi đấu được tăng cường thêm các bài bổ trợ thể lực dưới sự hướng dẫn của chuyên gia thể lực Cedric Roger.