Quang Hải dẫn bạn gái Chu Thanh Huyền đến ký kết hợp đồng với CLB CAHN

Trong thông báo của CLB CAHN có ghi: "Sau khi phía Pau FC, đội bóng cũ của Quang Hải tại Pháp chính thức đồng thuận để đôi bên chấm dứt hợp đồng sớm trước một năm, CLB Công an Hà Nội đã có những cuộc đàm phán với Quang Hải và người đại diện. Trải qua nhiều lần thương thảo, CLB chính thức đưa ra thông báo: Quang Hải sẽ trở thành cầu thủ của đội bóng Công an Hà Nội. Cụ thể, Quang Hải sẽ thi đấu trong màu áo đội bóng ngành Công an theo bản hợp đồng kéo dài 1,5 năm".