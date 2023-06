Quang Hải: "Tôi nóng lòng cùng CLB CAHN giành chiến thắng tặng CĐV"

Theo thông báo ban đầu, buổi livestream ra mắt tiền vệ Nguyễn Quang Hải của CLB CAHN bắt đầu vào lúc 09h30 sáng 23/6. Tuy nhiên sau hơn 2 tiếng đồng hồ, điều này mới diễn ra. Theo thông báo từ fangpage chính thức của đội bóng công an, do một sự cố nhỏ nên buổi ra mắt đã diễn ra muộn hơn 2 tiếng so với dự kiến ban đầu.



Theo thông báo của CLB CAHN, Quang Hải sẽ có mặt trên sân vận động Hàng Đẫy ở trận đấu mà đội bóng mới của anh gặp CLB Hồng Lĩnh Hà Tĩnh vào tối 24/6 này. Để sử dụng Quang Hải, CLB CAHN cần hoàn thành thủ tục đăng ký thi đấu V.League và Cúp Quốc gia cho tân binh này. Thời hạn đăng ký cầu thủ tham dự trận đấu vòng 12 V.League là chiều nay (23/6). Nếu CLB CAHN kịp thực hiện 2 bước kể trên, Quang Hải mới được ra sân trong trận đấu với Hà Tĩnh vào ngày mai.