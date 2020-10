Quang Hải "xé lưới" B.Bình Dương, đưa Hà Nội FC lên đỉnh V.League

Vòng 6 giai đoạn 1 V.League 2020 diễn ra cách đây 4 tháng, Hà Nội FC đã thắng chủ nhà B.Bình Dương 2-0 nhờ cú đúp của ngoại binh Rimario..

Và trước khi bước vào cuộc đọ sức tối nay, ít ai tin thầy trò HLV Nguyễn Thanh Sơn có thể "trả nợ" thành công.

Đơn giản, B.Bình Dương gần như đã hết mục tiêu phấn đấu. Còn chủ nhà Hà Nội FC lại rất khát khao chiến thắng trên hành trình bảo vệ danh hiệu đương kim vô địch.



Hà Nội FC tạo ra nhiều cơ hội trước khung thành B.Bình Dương. Ảnh: Lâm Thỏa

Thực tế, Hà Nội FC vẫn là đội bóng kiểm soát bóng tốt và chơi bóng theo cách của mình. Nhưng trong hiệp 1, các cơ hội ngon ăn lại không được Rimario, Hùng Dũng, Tấn Tài, Quang Hải tận dụng thành công.

Hoặc họ dứt điểm thiếu chính xác, hoặc không thắng được thủ môn dày dạn kinh nghiệm Trần Đức Cường.

Chơi lép vế và không tạo được nhiều cơ hội nhưng B.Bình Dương lại có bàn vượt lên dẫn trước phút 27 sau pha tỏa sáng của tuyển thủ quốc gia Tiến Linh.

Từ quả đá phạt ở gần vòng tròn giữa sân, trung vệ Rabo Ali treo bóng vào vòng cấm cho Tiến Linh bật cao đánh đầu đẳng cấp làm bó tay thủ môn Tấn Trường, mở tỷ số.

Tiến Linh ăn mừng bàn mở tỷ số đẳng cấp vào lưới Hà Nội FC trên sân Hàng Đẫy tối nay. Ảnh: Lâm Thỏa

Tình huống hỏng ăn đáng tiếc nhất của Hà Nội FC xuất hiện ở phút 35. Sau pha dứt điểm trong vòng cấm của Bùi Hoàng Việt Anh bị thủ môn Đức Cường cản phá, bóng bật ra đúng chỗ Rimario chờ sẵn sút cận thành nhưng hậu vệ Hồ Tấn Tài (số 4) đã kịp chặn bóng ngay trên vạch vôi cứu thua cho đội khách.

Sau giờ nghỉ, Hà Nội FC gia tăng sức ép tìm bàn gỡ. Phút 67, Rimario bị Thanh Long (số 7 - B.Bình Dương) phạm lỗi trong vòng cấm. Tiếc là từ chấm phạt đền, đội trưởng Văn Quyết lại không thắng được thủ môn Đức Cường.

Nhưng đến phút 70, điều gì đến cũng phải đến khi Văn Kiên tạt bóng chính xác từ bên cánh phải cho Rimario bay người đánh đầu cận thành gỡ hòa cho đội bóng Thủ đô.

Khoảng thời gian sau đó, B.Bình Dương thi đấu đầy quả cảm và tưởng như họ đã cầm chân thành công Hà Nội FC.

Quang Hải ăn mừng bàn thắng giúp Hà Nội FC đá bại B.Bình Dương 2-1. Ảnh: Lâm Thỏa

Phải đến phút 90, phẩm chất ngôi sao của Quang Hải mới lên tiếng với bàn ấn định chiến thắng 2-1.

Đó là sản phẩm của pha phối hợp nhuần nhuyễn của Hà Nội FC. Xuất phát từ pha đưa bóng vào vòng cấm của Moses, Thành Chung làm tường đánh đầu ngược trở ra thuận lợi cho Quang Hải vô-lê nhanh, hiểm hóc lập công trước sự chứng kiến của HLV ĐT Việt Nam Park Hang-seo trên khán đài.

Giành 3 điểm trước B.Bình Dương, Hà Nội FC đã tạm vươn lên dẫn đầu bảng tổng sắp với 32 điểm/17 trận, hơn Viettel 1 điểm nhưng đá nhiều hơn 1 trận.

Ở cặp đấu diễn ra trước đó cũng liên quan đến cuộc đua vô địch, Than Quảng Ninh đã thắng đội khách TP.HCM 2-1.



Đội bóng đất Mỏ chơi tốt hơn trong hiệp 1 và có 2 bàn dẫn trước do công Jermie Lynch (số 91, phút 24) và Quách Tân (số 27, phút 37).

Sang hiệp 2, TP.HCM thi đấu nỗ lực nhưng cũng chỉ tìm được 1 bàn gỡ phút 63 mang tên ngoại binh Picado (số 27).

Với chiến thắng trước TP.HCM, Than Quảng Ninh (31 điểm/17 trận) vươn lên xếp thứ 3 trên bảng tổng sắp, cùng bằng điểm đội đầu bảng Viettel nhưng kém chỉ số phụ (2 đội hòa nhau 1-1 ở giai đoạn 1 nhưng hiệu số bàn thắng/thua của Viettel là +10 so với +7 của Than Quảng Ninh) và thi đấu nhiều hơn 1 trận.